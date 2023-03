Swiss-League-Playofffinal «Äusserst rücksichtslos und mit erheblicher Brutalität»: EHCO-Stürmer Cédric Hüsler wird für acht Spiele gesperrt EHCO-Stürmer Cédric Hüsler wird wegen Stockschlägen und wegen eines Faustkampfs beim Aufwärmen vor dem Finalspiel zwei gegen den HC La Chaux-de-Fonds für acht Spiele gesperrt und mit 2100 Franken gebüsst. Der EHC Olten legt Berufung ein gegen die Höhe des Strafmasses. Die Argumentation, die zu dieser hohen Strafe führt. Silvan Hartmann 21.03.2023, 11.00 Uhr

Cédric Hüsler (rechts) deckt Gegenspieler Colin Fontana mit Faustschlägen ein. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Wie bereits in Spiel eins in La Chaux-de-Fonds geraten Stürmer Cédric Hüsler und Chaux-de-Fonnier Colin Fontana auch im zweiten Aufeinandertreffen im Kleinholz bereits vor Spielbeginn aneinander. Doch diesmal kommt es zu wilden Szenen mit Schlägerei, Stockschlägen und einem Faustkampf. So beschreibt der urteilende Einzelrichter Reto Annen die Geschehnisse:

«Die Analyse der Videobilder aus dem PSO-Report zeigt, dass die Parteien vor dem Spiel je in ihren Platzhälften am Aufwärmen sind. Der Spieler Nr. 21 von La Chaux-de-Fonds, Colin Fontana, läuft dabei während längerer Zeit an der Mittellinie auf und ab und gestikuliert und spricht immer wieder mit einzelnen gegnerischen Spielern.

Als er sich dem Beschuldigten, Cédric Hüsler, nähert, packt ihn dieser mit dem Handschuh am Hals. Fontana stösst ihn zurück, worauf Hüsler Fontana einen heftigen Stockschlag mit beiden Händen auf Knöchelhöhe austeilt. Die Spieler laufen etwas auseinander und die Geschehnisse verlagern sich zur Bande vor den Strafbänken hin.

Dort wird Hüsler von einem Gegenspieler etwas zurückgestossen. Hüsler nimmt darauf unvermittelt seinen Stock mit beiden Händen hoch und schlägt anschliessend – wie auch der PSO korrekt schreibt – in einem Tomahawk-Style, mit grosser Wucht von oben in Richtung und auf seinen Gegenspieler Fontana ein. Er führt drei solcher Schläge aus und zu einem vierten setzt er an. Hüsler führt diese Schläge bewusst und gezielt gegen den Kopf des Gegenspielers aus. Dass sich dieser dabei nicht schwer verletzt, ist ausschliesslich einer glücklichen Fügung zuzuschreiben.

Anschliessend gibt es einen Faustkampf, bei dem der Gegenspieler Fontana auf einem Oltner-Spieler liegt. Hüsler seinerseits deckt Fontana mit mehreren, auch von unten kommenden, harten Schlägen ein. Der Torhüter von La Chaux-de-Fons versucht Hüsler vom Geschehen zu entfernen. Hüsler reisst sich jedoch los und schlägt nochmals auf den Gegenspieler ein. Anschliessend verlagert sich der Pulk etwas und beginnt sich langsam aufzulösen.

Hüsler beruhigt sich jedoch nicht und schlägt immer weiter zu. Als sich das Ganze dann tatsächlich beruhigt und sich die Spieler auseinander bewegen, stampft Hüsler unmotiviert mit dem Schlittschuh noch auf einen gegnerischen Stock, um diesen zu zerstören. Anschliessend gibt es zwischen den Spielern auf der anderen Seite des Spielfeldes heftige Diskussionen, bei denen Hüsler ebenfalls nochmals mitwirkt, bis er sich entfernt und Richtung Kabine geht.»

Der PSO führt aus, dass Hüsler Aggressor und damit Anstifter der gesamten Tumulte ist. «Dies ist korrekt und wird anhand der Videobilder auch belegt. Es ist zwar davon auszugehen, dass der Gegenspieler Fontana an der Mittellinie Provokationen äusserte. Dennoch gilt das Verhalten des Beschuldigten gemäss IIHF Regel 46.3 als Anstifter/Auslöser. Wie der PSO richtig zusammenfasst, stiftet der Beschuldigte die anschliessende Auseinandersetzung an, indem er seinen Gegenspieler mit dem Handschuh an dessen Kehle packt und danach mit dem Stock hart auf dessen Knöchel schlägt.

Weiter führt der Beschuldigte auch während der gesamten Tumulte immer wieder Schläge gegen Gegenspieler aus, die unwillig sind, an der Auseinandersetzung teilzunehmen oder dahingehend schutzlos sind, weil sie in eine Auseinandersetzung mit einem anderen Spieler verwickelt sind (Verstoss gegen IIHF Regel 46.4). Dies alles erfolgte zudem vor Beginn des Spiels, was das Verhalten des Beschuldigten noch zusätzlich unsportlicher macht und dabei die IIHF Regel 46.9 verletzt.»

Weiter hält der Einzelrichter in der Urteilsbegründung fest: «Der Aktion von Hüsler ist durch ihre gesamtheitliche Ausführung als äusserst rücksichtslos zu qualifizieren und zeugt von einer erheblichen Brutalität. Dem Respekt des Gegners und dessen Gesundheit wird dabei schlicht keine Beachtung geschenkt. Speziell die Einordnung der Stockschläge in die schwerwiegende Kategorie III ist deshalb absolut in Ordnung.»

Der Einzelrichter klassifiziert die Fouls wie folgt und hält folgende Strafmasse für die Handlungen des Beschuldigten für angemessen:

- Verletzung der IIHF Regel 61 (Slashing): 6 Spielsperren

- Verletzung der IIHF Regeln 46.3, 46.4 und 46.9 (Anstifter und Aggressor): 1 Spielsperre

- Verletzung der IIHF Regel 46.5 (Dangerous Puncher/Sucker Puncher): 1 Spielsperre

Der EHC Olten legt Berufung ein gegen die Höhe des Strafmasses.