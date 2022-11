EHC Olten: Der Routinier Timothy Kast kommt immer besser in Fahrt

Swiss League Nach schwierigem Saisonstart: Routinier Timothy Kast kommt immer besser in Fahrt Timothy Kast kann sich nach einem persönlich schwierigen Saisonstart wieder vermehrt auf das Eishockey konzentrieren, das wirkt sich positiv auf seine Leistungen aus. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 26.11.2022, 04.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Timothy Kast schliesst einen Vorstoss ab. Martin Meienberger / freshfocus

Nur der Captain ist im Team noch älter als er: Timothy Kast, 34-jährig, nahm im Sommer mit seinem Wechsel zum EHC Olten seine 15. Profisaison in Angriff. «Ja, ich bin schon lange dabei», sagt er und schmunzelt.

Schon lange dabei ist Timothy Kast in der Tat – und dabei hat er entsprechend viel erlebt. In seiner letzten Elite-Junioren-Saison schnuppert er Anfang 2008 in seinem Stammverein Servette-Genf erste NLA-Luft und wird daraufhin sogar in der Playoffzeit eingesetzt. Er erkämpft sich mit 20 seinen ersten Profikontrakt in Genf, wird dann aber nach Basel in die NLB ausgeliehen.

Dort erlebt er über die Saison hinweg die wildesten Turbulenzen, inklusive Namenswechsel auf EHC Basel Sharks. Kast zieht es zum HC La Chaux-de-Fonds, viereinhalb Saisons wurden daraus, in welchen er mit starken Skorerwerten überzeugt. Dadurch kommt er erneut zu einem Profivertrag bei seinem Stammklub Servette – und diesmal setzt er sich durch.

Timothy Kast. Martin Meienberger / freshfocus

Nach sieben glücklichen Jahren, darunter eine Abstechersaison beim EV Zug, bekommt Kast das harte Profigeschäft zu spüren. Das Genfer Eigengewächs wird mitten in der Coronazeit von seinem Jugendklub fallen gelassen. Er findet sich in La Chaux-de-Fonds wieder und hofft auf die Rückkehr in die National League. Doch das Interesse ist gering, nur der SC Bern bietet ihm die Möglichkeit, sich in Probetrainings unter Beweis zu stellen. Timothy Kast schlägt zu, nutzt die Chance aus, dass die Berner über ein dünnes Kader verfügen.

Als Höhepunkt trifft er im SCB-Trikot auswärts in der Ajoie doppelt. «Ein unglaublicher Abend. In Genf sagten sie, ich sei vorbei. Jetzt konnte ich zeigen, dass ich noch da bin und ein guter Spieler bin», freute sich Kast. Dennoch muss der Genfer Ende vergangener Saison auch beim SCB gehen. Rückblickend sagt er, habe es aufgrund der Regeländerung auf sechs Ausländer keinen Platz mehr für ihn im Team gegeben.

Er besucht so oft wie möglich seine Familie

Willkommen ist er dagegen beim EHC Olten sehr. Kast unterschreibt als einen der Königstransfers im Kleinholz einen Einjahresvertrag und fühlt sich von Beginn an «sehr wohl». Sein Start in Grünweiss ist dennoch harzig, nicht zuletzt auch aus privaten Gründen. Er, der Familienmensch, verlor ein nahes Familienmitglied. Der Schmerz ist tiefgreifend, der Verlust reisst ihm zwischenzeitlich den Boden unter den Füssen weg, an Eishockey ist dabei trotz aller Professionalität nur schwer zu denken.

Die Situation macht es nicht einfacher, dass seine Familie, Frau Olivia und die beiden Töchter Aria und Evy Charlotte, in der Genfer Gemeinde Cartigny geblieben sind. «Ein Opfer, das ich bringen muss, um meinen Traum zu leben. Es ist die Schattenseite unseres Sports. Es gibt Ausländer, die alleine hier leben. Wir können uns immerhin besuchen.»

Und dies will Timothy Kast, der in Olten eine Wohnung hat, so oft wie möglich tun. Er fährt jeweils mit dem Zug nach Genf, um seine Liebsten zu besuchen. «Es ist wichtig, dass wir uns so oft wie möglich sehen, für mich steht meine Familie an erster Stelle.»

Das Verständnis für Kasts Situation war im Klub enorm gross, er wurde unterstützt von seinen Teamkameraden, aber auch vom Klub, erzählt er wertschätzend. EHCO-Trainer Lars Leuenberger: «Timothy bringt enorm viel Erfahrung mit und stellt die Mannschaft stets in den Vordergrund. Er hat keine leichte Zeit hinter sich. Und es ist nichts als menschlich, dass das Einfluss auf das Leistungsvermögen hat. Aber wir wissen, was wir an Timothy haben - und sind froh, dass er bei uns ist», sagte er jüngst im Klubmagazin.

Nach wie vor schmerzt es Kast sehr, wenn er über den Verlust spricht. «Es ist schwierig. Aber wir haben einen Weg gefunden, damit zu leben», sagt er mit gebrochener Stimme.

Dass er wieder Halt gefunden hat, widerspiegelt sich auch in seinen Leistungen. Timothy Kast hat sich in den vergangenen Wochen stark gesteigert und in unzähligen Schlüsselszenen seine Klasse aufblitzen lassen, etwa mit dem wichtigen 4:2-Treffer im Heimspiel gegen Langenthal oder seinem wunderbaren Pass zum 3:1 in Basel. Mittlerweile ist er teamintern zum fünftbesten Skorer hochgeklettert. «Schön, wenn es registriert wird», sagt er und lächelt.

Ein Routinier: Timothy Kast hat viel Erfahrung. Marc Schumacher / freshfocus

Spricht er über das Eishockey, das er nach wie vor so sehr liebt, sprudelt es aus ihm heraus. Er sieht die Saison beim EHC Olten noch einmal als grosse Herausforderung an. «Wir haben grosses Potenzial, unsere hohen Ziele zu erreichen», sagt er, ehe er auf die aktuelle Lage zu sprechen kommt:

«Wir erleben gerade eine schwierige Situation als Team mit vielen Verletzten. Wir müssen immer wieder verändert spielen, was es schwierig macht, eine Chemie in der Linie zu finden. Aber auch daraus werden wir lernen», sagt Kast. Nichtsdestotrotz sieht er auch bei sich noch grosses Steigerungspotenzial, insbesondere in der Effizienz. «Wir müssen Wege finden, damit wir trotz den Absenzen unsere Tore schiessen können.»

Vertragsverlängerung? «Wir werden sehen»

Ende Saison läuft sein Vertrag in Olten aus. Ob er in seiner Dernière-Saison steckt oder es darüber hinaus noch weitergehen soll, weiss er nicht. Viele Faktoren hängen davon ab, mitunter hat auch seine Familie ein grosses Mitspracherecht. «Ich werde mir in der nächsten Zeit darüber Gedanken machen. Ich hatte noch kein Meeting mit dem Klub und wir werden sehen, wohin der Weg führt.»

Auf alle Fälle hatte Timothy Kast immer viel Wert auf das Leben neben dem Eishockey gesetzt. Nach der Matura schloss er das Jus-Studium erfolgreich mit einem Bachelor ab. Und im nächsten Jahr will er ein weiteres Studium mit der Masterarbeit in Straf- und Sportrecht abschliessen.

Doch nach wie vor brennt sein Eishockey-Feuer wie eh und je. Er könne sich gut vorstellen, noch einmal eine Saison zu spielen. «Schön wäre es natürlich, wenn ich noch einmal die National League erleben könnte. Idealerweise hier mit dem EHC Olten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen