Mit Spieler Nummer 33: EHC Olten schlägt HC Sierre mit 4:1

Swiss League Mit Spieler Nummer 33 zum nächsten Sieg: Der EHC Olten schlägt Sierre mit 4:1 Die neuen Gesichter sorgen für die Musik und führen den EHC Olten gegen Sierre nach einer Leistungssteigerung zu einem 4:1-Sieg. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 29.11.2022, 23.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rihards Puide (r.) schiesst im ersten EHCO-Spiel sein erstes Tor, Victor Oejdemark und Yannick Brüschweiler (l.) jubeln, der in drei von vier Toren seinen Stock im Spiel hat. Marc Schumacher / freshfocus

Der EHC Olten durchlebt derzeit derart turbulente Zeiten, dass hin und wieder mal ein Zwischenfazit zum Kader gezogen werden muss. Unter dem Stichwort «Personal-Update» informierte der EHC Olten am Dienstagmittag, dass ihr Sportchef Marc Grieder aufgrund von sieben verletzten Stammkräften auf dem Markt aktiv geworden war. Einerseits verpflichteten die Powermäuse mit Gianluca Zaetta einen dritten Torhüter. Dies wegen Dominic Nyffelers muskulärer Verletzung, zu welcher einige Fragezeichen bestehen. Zaetta stösst bis Ende Saison von Thurgau zum EHCO, wo er nur einen Vertrag bis Ende November besass. Zuvor war er zwei Saisons bei den SCL Tigers unter Vertrag gestanden.

Und ­andererseits verstärkt bis zur Nationalmannschaftspause am 11. Dezember Rihards Puide, Lette mit Schweizer Lizenz, den EHC Olten. Und schliesslich lösten die Powermäuse auch noch die B-Lizenz von Stürmer Yannick Brüschweiler, der bei Rapperswil-Jona unter Vertrag steht.

Alle drei figurierten bereits wenige Stunden später am Abend im Heimspiel gegen Sierre auf dem Matchblatt, womit die Oltner nun seit Anfang Saison bereits 33 Spieler eingesetzt haben. Und die neuen Gesichter sorgten für die Musik: Während Puide nach Spielmitte das Skore eröffnete, hatte Brüschweiler, in nicht weniger als drei von vier Toren den Stock im Spiel.

Yannick Brüschweiler am Puck. Marc Schumacher / freshfocus

Fällt mit Silvan Wyss der nächste Spieler aus?

Mit 4:1 gewann der EHC Olten letztlich die Partie gegen den HC Sierre souverän. Doch bis der EHCO auf die Siegesstrasse fand, hatten sich die lediglich 2326 Zuschauer im Kleinholz in Geduld üben müssen. Zwar zeigten sich die Oltner in den Startminuten als die läuferisch aktivere Mannschaft, doch die Partie flachte in der Folge mehr und mehr ab, weil sich die Teams immer wieder neutralisierten.

Erst nach Spielmitte gewann die Partie mit dem 1:0 an Attraktivität. Ausgerechnet Rihards Puide schloss einen sehenswerten Vorstoss über Brüschweiler und Haussener zur Führung ab. Es war der Startschuss zu einer unterhaltsamen zweiten Hälfte. Doch zuvor hatte der EHC Olten mutmasslich einen weiteren Ausfall zur Kenntnis nehmen müssen: Nach einem unnötigen Bandencheck von Sierre-Topskorer Arnaud Montandon musste Silvan Wyss, der darauf nicht gefasst war, das Spiel vorzeitig beenden.

Silvan Wyss - wie ernsthaft hat er sich verletzt? Marc Schumacher / freshfocus

Der EHCO, der dank 13. Stürmer im Lineup trotzdem mit vier Sturmlinien weiterspielen konnte, musste aber 34 Sekunden nach der zweiten Pause nach einer Unachtsamkeit – und Arnaud Montandons Geschoss – den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Das Remis hielt keine Minute, da Timo Haussener, der später zum Oltner Mann des Spiels gekürt wird, die Führung wieder herstellte.

Und als Cédric Hächler wenig später nach verdeckter Schussabgabe sein erstes Saisontor erzielte, war die Partie gegen die launisch agierenden Walliser vorentschieden. Für das Tor des Abends war jedoch Verteidiger Alain Bircher zuständig, der mit Tempo in die offensive Zone rauschte, nach einem Weder-Pass direkt abschloss und zum 4:1-Endstand traf.

Weil gleichzeitig La Chaux-de-Fonds gegen Visp 1:5 verlor, baut der EHC Olten den zuletzt geschmolzenen Vorsprung wieder auf sieben Zähler aus. Ganz allgemein war bei den Powermäusen mit zwei hochklassigen Torhütern, sieben Verteidigern und dreizehn Stürmern auf dem Matchblatt eine Unbekümmertheit auszumachen, die ihnen in den letzten paar Spielen etwas abhanden ging.

Cédric Hächler: «Natürlich haben wir viele Verletzte. Aber wir wollen keine Ausreden suchen, geben Spiel für Spiel unser Bestes und spielen mit dem Team, das wir zur Verfügung haben. Wir gingen vielleicht etwas zu zögerlich ins Spiel. Aber wir konnten uns von Minute zu Minute steigern und dann auf den Ausgleich umgehend antworten, was ihnen etwas das Genick brach.»

Telegramm Olten – Sierre 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Kleinholz, Olten. – 2326 Zuschauer. – SR Massy/Arpagaus, Baumgartner/Bichsel. – Tore: 32. Puide (Haussener, Brüschweiler) 1:0. 41. (40:34) A. Montandon (Perron) 1:1. 42. Haussener (Lhotak, Leeger) 2:1. 45. Hächler (Scheidegger, Brüschweiler) 3:1. 55. Bircher (Weder, Brüschweiler) 4:1. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Olten, 3-mal 2 Minuten gegen Sierre. Olten: Rötheli (Zaetta); Leeger, Oejdemark; Scheidegger, Hächler; Hänggi, Antonietti; Bircher; Schwinger, Collins, Sterchi; Hüsler, Kast, Wyss; Lhotak, Haussener, Mosimann; Brüschweiler, Weder, Heughebaert; Puide. Sierre: Giovannini (In-Albon); Casserini, Maxime Montandon; Yonas Berthoud, Maret; Meyrat, Dozin; Brantschen, Vouardoux; Dolana, Arnaud Montandon, Riat; Volejnicek, Bougro, Perron; Perrenoud, Bonvin, Bernazzi; Sacha Berthoud, Fellay, Reynaud. Bemerkungen: Olten ohne Dal Pian,Maurer, Schmuckli, Nyffeler, Nunn, Neukom, Horansky, mit Bircher, Brüschweiler und Puide.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen