Swiss League Knelsens Rücktritt und der Abgang von Forget und Co.: 400 Fans feiern zum Saisonabschluss ihren EHC Olten Der EHC Olten schloss am Samstag an einer Party mit rund 400 Fans im Stadion Kleinholz eine erfreuliche Saison 21/22 offiziell ab. Dabei standen nicht weniger als 14 Spieler mit ihrem Abschied im Mittelpunkt. Silvan Hartmann 30.04.2022, 17.54 Uhr

Die Verabschiedung der Spieler. Patrick Lüthy

Der EHC Olten lud am allerletzten Tag der jeweils offiziell bis Ende April andauernden Saison zum Saisonabschlussfest ein - und gekommen waren sie zahlreich: Über 400 EHCO-Fans feierten auf dem Ausseneisfeld des Stadion Kleinholz eine Mannschaft, die von September bis weit in den April hinein begeisterte und dabei mitunter Rekordzahlen in den Klubgeschichtsbüchern pulverisierte und bis in den Playofffinal einzog.