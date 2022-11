Die Zukunft des SC Langenthal ohne Kevin Schläpfer

Swiss League Kevin Schläpfers Abgang in Langenthal: Gehen, bevor die Hockey-Titanic sinkt Warum Kevin Schläpfer den SC Langenthal spätestens Ende Saison verlässt und in Basel Sportchef wird. Und weshalb es ein Wechsel ist, der die miserablen Perspektiven des Oberaargauer Traditionsklubs im Speziellen und der Swiss League im Allgemeinen exemplarisch aufzeigt. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 08.11.2022, 08.29 Uhr

Wie lange wird Kevin Schläpfer noch das Wappen des SC Langenthal tragen? Marc Schumacher/Freshfocus / freshfocus

Mit Kevin Schläpfer (52) verliert der SC Langenthal seine Seele. Das mag eine etwas arg zugespitzte Formulierung für ein Hockeyunternehmen sein, das immerhin 1946 gegründet worden ist und ohne Kevin Schläpfer als Spieler oder Trainer dreimal die Meisterschaft gewonnen (2012, 2017, 2019) und eine ganze Reihe von berühmten Spielern wie den NHL-Erstrundendraft Sven Bärtschi oder Biels Offensivverteidiger Yannick Rathgeb hervorgebracht hat. Und doch ist es so. Mit seiner Energie und seiner Leidenschaft hält der Baselbieter die Sportabteilung in einem Klub zusammen, in dem sich immer mehr Resignation breit macht.

Um es etwas pathetisch zu formulieren: Kevin Schläpfer ist die sportliche Sonne, um die sich das Hockey-Universum Langenthal dreht. Wer boshaft ist sagt über seinen Abgang zu Basel, wo er ab nächster Saison Sportchef wird: Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Wer freundlich ist, sagt: Der erste Offizier verlässt die Kommandobrücke der Titanic erhobenen Hauptes, solang der Maschinenraum noch nicht voll Wasser ist. Der SC Langenthal war einst die Titanic des Oberaargauer Sportes.

Die gescheiterte Weiterverpflichtung von Eero Elo

Kevin Schläpfer hat sich in den letzten drei Jahren in Langenthal wohl gefühlt. Aber im Laufe des Sommers ist ihm klar geworden, dass er eine neue Herausforderung braucht. Ein Ereignis hat dazu geführt, dass er sich dazu entschieden hat, Langenthal bei der erstbesten Gelegenheit zu verlassen: Er weibelt bei den Sponsoren, um ausserhalb des Budgets das Geld für eine Weiterverpflichtung von Eero Elo zusammenzubringen. Aber der Finne, bei den Fans enorm populär und eigentlich bereit, zu bleiben, mag einfach nicht ewig auf den neuen Vertrag warten und unterschreibt bei Thurgau.

Vor allem dank der Leihgaben aus Bern und Biel gelingt es dem Sportchef trotz Einstellungsstopp ein konkurrenzfähiges Team zusammenzubringen. Luca Christen, in den letzten zwei Jahren mit Abstand bester Verteidiger, kommt in Biel nicht zum Zuge, spielt bis auf weiteres wieder in Langenthal und wird von Biel bezahlt.

Huttwil, Farmteam oder gar eine Fusion mit Olten?

Aber Perspektiven hat der SC Langenthal eigentlich keine mehr: Bereits im Herbst hat Präsident Gian Kämpf angekündigt, man werde noch vor Saisonende entscheiden, wohin die Reise gehe: Zurück ins Amateurhockey, Umzug nach Huttwil, eine Fusion mit Olten (verrückt zwar, aber das hat er tatsächlich gesagt), eine Rolle als reines Farmteam oder gar die Auflösung.

Zu diesen Aussagen steht er nach wie vor: «Wir werden unter den Kernaktionären das Zukunftsszenario ausarbeiten und im ersten Quartal des Jahres 2023 im Rahmen einer ausserordentlichen Aktionärsversammlung genehmigen lassen. Diese Saison spielen wir sicher zu Ende. Aber ob es weitergeht, ist offen.» Die Hoffnungslosigkeit kommt zum Teil aus der ungewissen Zukunft der Swiss League. Ein sichtlich desillusionierter Gian Kämpf sagt:

«Ob es nächste Saison noch eine Swiss League gibt, wie wir sie kannten, ist fraglich.»

Aber der entscheidende Auslöser der Depression ist die ungelöste Stadionfrage. Inzwischen zeichnet sich in Langenthal mit einem Verwaltungsbudget von 100 Millionen eine saftige Steuererhöhung ab. Das Projekt eines neuen Stadions ist ebenso chancenlos geworden wie eine umfassende Sanierung der baufälligen Kultarena im Schoren. Der SC Langenthal verliert sein Zuhause.

Erfolgt der Wechsel nach Basel schon früher?

Gian Kämpf bedauert den Abgang von Kevin Schläpfer. Aber irgendwie scheint er erleichtert, dass sein Sportchef, mit dem er sich sehr gut versteht, einen Job gefunden hat. Gegen einen sofortigen Wechsel zu Basel würde er sich kaum sträuben. Zumal auch Basels Geschäftsführer Olivier Schäublin sagt: «Eigentlich ist es eine unmögliche Situation für Kevin Schläpfer. Er ist einer, der keine Halbheiten macht.» Also lieber ein ganzer Schläpfer in Basel als bis Saisonende je ein halber in Langenthal und Basel.

