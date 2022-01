Comeback verzögert sich: Dion Knelsen

Swiss League «Ich muss geduldig sein»: Das Comeback von Dion Knelsen verzögert sich Dion Knelsen trainiert wieder auf dem Eis, ein Comeback für den EHC Olten kommt aber noch zu früh. Noch muss sich der Ligatopskorer bis zu zwei Wochen gedulden. Wie es ihm geht. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.03 Uhr

Die Szene, die zur Verletzung von Dion Knelsen führte. Nach dem Treffer stürzt der EHCO-Topskorer und donnert ungebremst in die Bande. Marc Schumacher / freshfocus

Es geschah vor fünf Wochen am 7. Dezember im Heimspiel gegen Winterthur: Dion Knelsen setzt sich in einem Vorstoss gegen all seine Gegenspieler durch und trifft sehenswert ins weite hohe Eck. Doch auf den Torabschluss und einem Zweikampf mit Winterthurs Topscorer Mathew Wilkins kommt Knelsen zu Fall und donnert ungebremst seitlich in die Bande. Statt das Tor gebührend zu bejubeln, muss der Kanadier mit schmerzverzerrtem Gesicht das Eis in die Kabine verlassen.

Dion Knelsen beim verhängnisvollen Spiel. Marc Schumacher / freshfocus

Erste Untersuchungen ergeben eine Schulterverletzung mit einer erwarteten Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen. Nächste Woche läuft diese Verletzungszeit ab. Pünktlich steht Dion Knelsen wieder auf dem Eis, trainiert aber im roten Kein-Kontakt-Trikot. Einen Einsatz kommt daher in Absprache mit den Ärzten noch um eine oder zwei Wochen zu früh. «Es geht mir schon wieder viel besser. Ich kann Skaten, ich kann Schiessen, ich kann wieder jede Menge tun. Aber es dauert halt noch ein Weilchen, ich muss geduldig sein», sagt er.

Während Garry Nunn seine Verletzung wieder auskuriert hat und grünes Licht erhalten hat, will man bei Dion Knelsen nichts riskieren. Sportchef Marc Grieder sagt im klubeigenen «Weekly-Talk»: «Dion ist auf gutem Wege, retour zu kommen, aber es ist nun nicht der Moment da, etwas zu pushen und zu riskieren. Es ist Mitte Saison und es sind noch viele Spiele zu absolvieren, es gibt daher keine Notwendigkeit, nun etwas zu forcieren.»

Knelsen und die Geduld – eine Eigenschaft, die er laut eigenen Aussagen im Zusammenhang mit Verletzungen nicht besonders gut beherrscht. «Es war mental hart für mich und ich habe mir viele Fragen gestellt. Ich weiss auch aus der Vergangenheit, dass ich persönlich nicht so gut mit Verletzungen umgehen kann. Ich weiss zwar, dass alles wieder heilt und gut kommt, aber dennoch trifft es mich vom Gefühl her mental härter als andere», sagt er und findet dabei das Lachen wieder.

Weil er sich in einem schier unglaublichen Lauf befand, kam die Verletzung für Knelsen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Das verhängnisvolle Spiel gegen Winterthur (5:0) hatte er mit zwei Toren und einem Assist beinahe im Alleingang entschieden, bestätigte seine überragenden Werte bis zur letzten Aktion. Bei 13 Toren, 36 Assists in 26 Partien steht er heute – Werte, die er selbst in seinen überragenden Rapperswiler Spielzeiten und der Aufstiegssaison nicht erreichte.

Trotz allem will Knelsen nicht Schwarzmalen. «Klar hätte ich gerne den Lauf mitgenommen und weitergespielt. Aber die Verletzung hätte, ganz ehrlich, auch zu einem dümmeren Zeitpunkt kommen können. Welcher verletzte Eishockey-Spieler kann schon sagen, dass er in fünf Wochen vier Spiele verpasst?»

Dass er aber ausgerechnet das Topspiel vor Weihnachten mit dem 2:0-Sieg gegen Kloten verpasste, nervte ihn besonders, ja tat ihm weh. Das bemerkte auch Trainer Lars Leuenberger, der für das bislang grösste Spiel der Saison vor 4369 Zuschauern seinen Leader, Captain, Ligatopskorer zu sich auf die Trainerbank nahm – Knelsen, der Unterstützer und Anfeurer. «Ich war unglaublich nervös über das ganze Spiel hinweg. Aber es war eine coole Erfahrung. Und hey, was für eine Leistung der Mannschaft! Ich habe mindestens noch eine Woche von diesem Sieg gezehrt», schwärmt er.

Wie man ihn in Olten gerne wieder sehen würde: Dion Knelsen (vorne links) jubelt nach einem Treffer mit Stan Horansky (r.) und Co. Claudio De Capitani / freshfocus

Bleibt dazu nur die eine grosse Frage: Kann Dion Knelsen, zurück auf dem Eis, wieder an seinen überragenden Leistungen anknüpfen? «Ich hoffe es. Ich fühle mich gut, mein Selbstvertrauen ist nach wie vor da. Ich freue mich darauf, endlich wieder Spiele bestreiten zu können. Ich habe es sehr vermisst.»

Ein grosses Fragezeichen gibt es weiterhin auch zur Verpflichtung eines dritten Importspielers. Nur zu gerne würden die Oltner auf dem Transfermarkt zuschlagen und sich im Hinblick auf die heisse Meisterschaftsphase verstärken. Doch die verschärfte Coronasituation macht so manchem Klub einen Strich durch die Rechnung. Weil derzeit in allen Ligen kaum gespielt wird und es zu etlichen Spielverschiebungen kommt, wollen die Klubs, die nach wie vor im Playoffrennen sind, ihre Spieler noch nicht freigeben. Und so bleibt dem EHCO nichts anderes übrig, als abzuwarten. Gut möglich, dass es letztlich ganz schnell geht. Viel wahrscheinlicher aber ist, dass es frühestens gegen Ende Monat zu einem Transfer kommt. Klar ist: Sportchef Marc Grieder verfolgt derzeit zwei Spieler, die für die Rolle als Import-«Backup» infrage kommen.

