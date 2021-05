Swiss League «Ich habe es nicht übers Herz gebracht»: Warum Rolf Schrepfer nicht Assistenztrainer des EHC Olten wird Rolf Schrepfer bleibt Headcoach von Arosa in der MySports-League und wird nun doch nicht Assistenztrainer des EHC Olten. Die Hintergründe. Silvan Hartmann 07.05.2021, 05.03 Uhr

Rolf Schrepfer, der in den vergangenen Monaten hervorragende Arbeit als Assistenztrainer beim EHC Olten leistete, bleibt Headcoach des EHC Arosa. Marc Schumacher / freshfocus

Eigentlich hatte er doch schon den Kugelschreiber in der Hand, um seinen Vertrag beim EHC ­Olten zu unterschreiben. Rolf Schrepfer, von allen «Schrumm» genannt, hatte sich nach den Playoffs zu den Powermäusen bekennt, eine Einigung war schon erzielt worden. Doch dann kam es zu einer Kehrtwende, die nur Menschen ohne Empathie nicht verstehen können, sodass der 47-Jährige nun eben doch Headcoach des traditionsreichen EHC Arosa bleibt.

Rolf Schrepfer kam der Rückzug von Sportchef Marc Grieder als Assistent an der EHCO-Bande Mitte Februar während der Saison gerade recht. Weil die MySports-League aufgrund der Coronapandemie abgeblasen wurde, hatte er Zeit, als Assistent von Trainer Fredrik Söderström mit Olten das Qualifikationsende und die Playoffs zu bestreiten und damit weitere wertvolle Erfahrungen im Trainerbusiness zu sammeln. Und Schrepfer genoss jede Sekunde. «Ich konnte von Anfang an viel bewegen, verstand mich mit den Spielern gut, kooperierte gut mit Fredrik. Die Zeit beim EHC Olten hat grossen Spass gemacht», sagt er rückblickend mit etwas Abstand. Gewiss hat auch er seinen Anteil daran, dass der EHC Olten letztlich eine zufriedenstellende Playoffkampagne zeigte. Zumindest stellte sich das auch in den Saisonabschlussgesprächen mit den Spielern heraus, dass Schrepfer gut ankam und hervorragende Arbeit geleistet hat. «Das Feedback hat mich natürlich gefreut», sagt er darauf angesprochen.

Rolf Schrepfer (rechts) mit Headcoach Fredrik Söderström (links) und EHCO-Nachwuchstrainer Gregory Zehnder. (Marc Schumacher/freshfocus) Marc Schumacher / freshfocus

Arosa-Spieler verzichten für Schrepfer auf Geld

Aber «Schrumm» kommt eben nicht nur beim EHC Olten gut an. Als die Spieler des EHC Arosa via Medien davon Wind bekamen, dass ihr Headcoach vor dem Absprung stehen könnte, setzten sie alle Hebel in Bewegung. Führungsspieler eröffneten einen Whatsapp-Chat und sprachen beim Präsidenten vor, um ihren Coach halten zu können.

Und sie setzten dabei ein beeindruckendes Statement: Die Amateure, die in der MySports-League gerade mal 5000 Franken pro Saison verdienen, würden auf 500 bis 1000 Franken verzichten, wenn sie dafür weiter unter Schrepfer spielen könnten. Ein Gänsehautmoment für Schrepfer: «Das war schon sehr beeindruckend. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, diese Jungs zu verlassen.»

«Dem EHC Olten steht eine spannende Zeit bevor»

Rolf Schrepfer betont ausdrücklich, dass ihm auch die Absage an den EHC Olten geschmerzt habe. Nur zu gerne hätte er den Assistenztrainer-Job beim EHC Olten in Angriff genommen. «Ich mag den Klub, die Leute. Die Mannschaft in Olten hat viel Charakter und es wäre sehr spannend gewesen, sie über die Playoffs hinweg zu betreuen. Denn ich denke, die Spieler haben nun den Erfolg geschmeckt. Dem EHC Olten steht eine spannende Zeit bevor», sagt er.

Und schliesslich hätte er sich auch eine Zusammenarbeit mit dem neuen EHCO-Headcoach Lars Leuenberger gut vorstellen können. «Laser und ich? Das hätte sehr gut harmoniert. Wir sind beide Ostschweizer, haben uns schon als Junioren kennengelernt und viele Duelle zwischen Uzwil und Wil erlebt. Später habe ich in Bern mit ihm gespielt. Wir tauschen uns heute noch rege aus», sagt Schrepfer auf die entsprechende Frage.

Headcoach des EHC Arosa: Ein Halbtages-Job

Doch nun gilt der Fokus eben dem EHC Arosa, Schrepfers Vertrag gilt es neu auszuhandeln. Dabei geht es nicht primär um eine Lohnerhöhung, Schrepfer peilt viel mehr ein 100-Prozent-Pensum an. Denn bislang war das Amt als Arosa-Headcoach höchstens ein Halbtages-Job mit einem 30- bis 50-Prozent-Pensum. Denkbar ist, dass er fortan zusätzlich die Nachwuchsarbeit stärkt, im Büro mithilft, im Fanshop mitanpackt oder allenfalls sonst wo in Arosa nebenbei arbeitet. «Ich bin zuversichtlich. Irgendwo gibt es sicher etwas zu tun», sagt er schmunzelnd.

Mit dem traditionsreichen EHC Arosa, der als Aufsteiger am grünen Tisch in die neu positionierte Swiss League gehandelt wird, steht Schrepfer in der MySports-League vor einer weiteren Übergangssaison, sportlich dürfte es dem EHC Arosa mit der Konkurrenz aus Basel nicht an die Spitze reichen. «Wir sind auch in der kommenden Saison wieder eine der jüngsten Mannschaften. Wichtig ist, dass sich die Spieler entwickeln und wir sie an ein ­gutes Niveau heranführen ­können.»

Übrigens: «Schrumm» und der EHC Olten werden sich schon bald wiedersehen: Ende August ist ein Testspiel der Powermäuse in Arosa geplant. So oder so: Aus den Augen wird man sich nicht verlieren. Schrepfer und der EHC Olten? Er sagt: «Sag niemals nie.» Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.