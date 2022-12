Heughebaerts Plüschtiertor: EHC Olten schlägt Ticino Rockets 6:2

Swiss League Heughebaert schiesst das Plüschtier-Tor: EHC Olten schlägt die Ticino Rockets 6:2 und kommt damit zum 5. Sieg in Serie Der EHC Olten schlägt im Plüschtier-Heimspiel das Schlusslicht Ticino Rockets vor 3480 Zuschauenden mit 6:2. Es ist trotz acht verletzter Stammkräfte der fünfte Sieg in Serie. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 11.12.2022, 20.57 Uhr

Lukas Lhotak sammelt mit EHCO-Junior Julian Kramer die gespendeten Plüschtiere ein. Marc Schumacher / freshfocus

Die Matchuhr kommt bei acht Minuten und 15 Sekunden zu stehen, als der EHC Olten ein erstes Mal jubelt. Stéphane Heughebaert, der als Flügelstürmer der aktiven, vierten Linie zum Einsatz kam, bringt die Powermäuse gegen die Ticino Rockets in Führung. Das erste Tor dieses Sonntagsspiels gegen das Liga-Schlusslicht ist ein spezielles: Es ist der Zeitpunkt, in dem die 3480 Zuschauenden für einen guten Zweck ihre mitgebrachten Plüschtiere auf das Eis werfen konnten.

Während nach dem Führungstreffer Hunderte Plüschtiere auf das Eis flogen, schwärmten U15-Junioren des EHC Olten – die übrigens um den Aufstieg in die Elite-Stärkeklasse kämpfen – aus und sammelten gemeinsam mit einigen EHCO-Spielern die Teddybären, Elefanten, Löwen, Tiger, Äffchen und Co. in grosse Plastiksäcke ein. Die Plüschtiere, welche kranken und bedürftigen Kindern zugutekommen, werden in den kommenden Tagen gereinigt, von Keimen befreit und dann, wohl Anfang Jahr, dem Kantonsspital Aarau überreicht.

Kurzzeitig das taktische Spiel vernachlässigt

Sportlich hielt sich das Spektakel in diesem 29. Meisterschaftsspiel, zu dem die Stehplatz-Zuschauenden freien Eintritt genossen, in Grenzen. Der EHC Olten hatte von Anfang an das Zepter in der Hand und ging nach Scheideggers Powerplaytor verdient mit 2:0 in die erste Pause.

Doch nach dem souveränen Startdrittel und der soliden Zweitoreführung im Gepäck wurden die Oltner im Mittelabschnitt insbesondere im defensiven Spiel fahrlässig. In bester Plauschhockey-Manier hatte der EHCO die Augen etwas gar euphorisch nur noch in Richtung drittes Tor gerichtet und dabei das eigene taktische Spiel vernachlässigt.

Auf jeden Fall kamen die talentierten Ticino Rockets gleich mehrmals im Eins-gegen-Eins gegen Oltens Torhüter Gianluca Zaetta zu besten Chancen. Erst scheiterte Cortiana, wenig später vergab auch Luganos Kris Bennett doppelt und schliesslich auch noch Margairaz alleine vor Oltens Torhüter-Debütanten.

Bei letzterem Versuch ahndeten die Schiedsrichter einen Stockeinsatz von Captain Leeger als regelwidrig, worauf Bennett den Penalty eiskalt ausnutzte. Es war der Anschlusstreffer zum 2:3, nachdem zuvor Scheidegger auf 3:0 erhöht und der 19-jährige Simon Marha das Tessiner Skore eröffnet hatte.

Doch die Partie stand trotzdem nie auf Messers Schneide, weil der EHCO seine Dominanz trotz acht verletzter Stammkräfte in beeindruckender Art und Weise ausspielte. So sorgten Sterchi, Lhotak und zu Beginn des Schlussabschnitts auch noch Topskorer Collins für die Entscheidung.

Mit dem souveränen 6:2-Sieg endet der befristete Vertrag mit Stürmer Rihards Puide, der neben Collins und Sterchi eine gute Figur abgab. Es darf davon ausgegangen werden, dass er nach seinen vier starken Auftritten im Boot der Powermäuse bleiben wird.

Nun wartet auf den EHC ­Olten eine neuntägige Nationalmannschaftspause. Die Zeit will Trainer Lars Leuenberger nebst einigen freien Tagen insbesondere auch für einige intensive Trainingseinheiten nutzen. Noch in der Weihnachtswoche folgen drei Spiele, darunter das Spitzenspiel gegen La Chaux-de-Fonds am Dienstag in einer Woche. Danach gastieren die Oltner in Sierre und empfangen am Tag vor Heiligabend Winterthur zum Weihnachtsspiel.

Und wenn es nach Plan läuft, wird der EHCO dieses Programm wieder mit Florian Schmuckli, Stan Horansky und Garry Nunn abspulen. Zumindest bis auf letzteren standen sie auf das vergangene Wochenende hin im Training wieder auf dem Eis.

Telegramm Olten - Ticino Rockets 6:2 (2:0, 3:2, 1:0) Kleinholz, Olten. – 3480 Zuschauer. – SR Ströbel/Schüpbach, Micheli/Allenspach. – Tore: 8. Heughebaert (Weder, Petrig) 1:0. 16. Scheidegger (Sterchi; Ausschluss Werder) 2:0. 35. Marha (Bennett, Hedlund) 2:1. 37. Bennett (Strafpenalty) 3:2. 38. Sterchi (Lhotak, Collins; Ausschluss Näser) 4:2. 40. (39:08) Lhotak (Mosimann, Haussener) 5:2. 41. Collins (Puide, Sterchi) 6:2. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Olten, 4-mal 2 Minuten gegen Ticino Rockets. Olten: Zaetta (Rötheli); Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Bircher, Hächler; Hänggi; Puide, Collins, Sterchi; Hüsler, Kast, Schwinger; Lhotak, Haussener, Mosimann; Petrig, Weder, Heughebaert. Ticino Rockets: Fadani (Patenaude); Rubanik, Näser; Fontana, Ugazzi; Pastori, Villa; Russo; Bennett, Hedlund, Marha; Lauper, Canova, Stoffel; Margairaz, Dufey, Werder; Karaffa, Cortiana, Locher. Bemerkungen: Olten ohne Dal Pian, Maurer, Neukom, Schmuckli, Nyffeler, Nunn, Horansky, Wyss (alle verletzt).

