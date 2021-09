Gravierender Fehlentscheid: Wird das Spiel Olten-Visp wiederholt?

Swiss League Gravierender Schiedsrichter-Fehlentscheid: Wird die Partie Olten-Visp wiederholt? Der EHC Visp hat beim 4:3-Sieg des EHC Olten am Mittwoch im Kleinholz einen Spielfeldprotest eingereicht. Und soll damit nicht chancenlos sein. Die Hintergründe. Marcel Kuchta 24.09.2021, 20.53 Uhr

Ungewollter Hauptdarsteller: Eine Strafe gegen Linus Klasen (links) könnte ein Nachtragsspiel zur Folge haben. Marc Schumacher / freshfocus

Der EHC Visp hat beim 4:3-Sieg des EHC Olten am Mittwoch, 22. September, im Kleinholz einen Spielfeldprotest eingereicht und diesen nach der Partie bestätigt. Was war passiert? Kurz nach Spielbeginn sassen drei Visper gleichzeitig auf der Strafbank. Als die Strafe des ersten bestraften Spielers, Linus Klasen, abgelaufen war, wollte dieser wieder am Spielgeschehen teilnehmen, wurde von den Referees nach langen Diskussionen jedoch wieder aufs Sünderbänkchen zurückgeschickt.