Gefragter denn je: Torhüter Gianluca Zaetta beim EHC Olten

Swiss League Gefragter denn je: Torhüter Gianluca Zaetta nimmt beim EHC Olten einen neuen Anlauf in Richtung National League Der EHC Olten hat mit Gianluca Zaetta einen zweiten validen, zuverlässigen Torhüter. Weshalb er nun ganz unverhofft noch eine bedeutende Rolle übernehmen dürfte. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.03 Uhr

Gianluca Zaetta überzeugt nach seinem Wechsel von Thurgau zum EHCO. Marc Schumacher / freshfocus

Wer mittlerweile im Schweizer Eishockey als Schweizer Goalie schon im Alter von 19 Jahren National-League-Luft schnuppern darf und mit 21 in einer Saison bereits elf Mal auf höchster Stufe zum Einsatz kommt, der muss über ziemlich viel Talent, aber auch Willen und Biss verfügen. Gianluca Zaetta, mittlerweile 23-jährig und bei 13 National-League- und 51 Swiss-League-Spielen angekommen, schmunzelt. Er sei «einfach unglaublich dankbar», was er in seinen mittlerweile schon sechs Jahren Profieishockey erleben durfte. Wer mit ihm spricht, tut dies mit jemandem, der besonders ausgeprägte Fähigkeiten in der Selbstreflexion hat. Zaetta hat überdies die wertvolle Gabe, auch aus negativen Erfahrungen und Rückschlägen noch etwas Gutes abgewinnen zu können.

Doch davon brauchte er seit seiner Ankunft beim EHC Olten Ende November noch gar nicht zu zehren. Am Wochenende bestritt Gianluca Zaetta sein drittes Spiel für den EHC Olten und avancierte gegen Visp zum Matchwinner. 28 der 30 Visper Abschlüsse auf das Tor parierte er und ebnete damit dem Team trotz defensiver Instabilität den Weg zum 30. Saisonsieg in der 36. Meisterschaftspartie. Er bilanziert:

«Es war ein schwieriges Spiel und lange Zeit ein Knorz von uns. Ich habe mein Bestes gegeben und probiert, die Mannschaft im Spiel zu halten, damit wir nicht in Rückstand geraten. Ich denke, das ist mir sehr gut gelungen.»

Rückschlag: Nyffeler fällt wieder verletzt aus

Es mag für die Verantwortlichen beruhigend sein, dass man nebst dem überaus starken 19-jährigen Lucas Rötheli mit dem 23-jährigen Gianluca Zaetta einen zweiten validen, zuverlässigen Torhüter in den eigenen Reihen hat. Denn die ursprüngliche Nummer eins, Dominic Nyffeler, hat mit seiner hartnäckigen Adduktorenverletzung einen Rückschlag erlitten, sodass er wieder auf unbestimmte Zeit ausfällt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass Sportchef Marc Grieder im Hinblick auf eine allfällige Ligaqualifikation auch ein Auge auf den ausländischen Torhütermarkt werfen wird und ein entsprechender Transfer auf dieser ungemein wichtigen Position nicht alles andere als unrealistisch erscheint.

Es ist die heikle Frage, ob ein 19-jähriger und ein 23-jähriger Torhüter mit dem herrschenden Druck, den in einer allfälligen Ligaqualifikation zweifellos aufkommen wird, Stand halten könnten. «Ich denke, man wächst in diese Rolle hinein. Ich hatte schon als Junior immer und immer wieder entscheidende Spiele und lernte auch in Langnau mit Druck, wenn auch etwas anders, umzugehen», sagt Zaetta, der persönlich die Erfahrung gemacht hat, dass er Druck eher neben als auf dem Eis spürt. «Neben dem Eis wirst du darauf angesprochen. Sobald ich das Eis betrete, bin ich in meinem Element und kann den Druck irgendwie abschütteln, auch wenn ich mir absolut bewusst bin, dass ein einziger Fehler als Torhüter fatale Auswirkungen haben kann. Aber so weit sollte man als Goalie nie denken, denn dann passiert es garantiert erst recht.»

Gianluca Zaetta kann mit 23 Jahren schon auf einen enormen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Mit 17 Jahren sammelt er bei der EVZ Academy im Trio nebst Sandro Aeschlimann und Noel Bader erste Erfahrungen im Profieishockey. «Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit dazu noch bekam. Es hat mir den Schritt ins Profieishockey enorm vereinfacht», erzählt Gianluca Zaetta, der den Vergleich zu seinem vier Jahre jüngeren Bruder Valentino zieht, welcher ebenfalls Torhüter ist und mit 19 nach wie vor U20-Nachwuchseishockey spielt und dessen Schritt zu den Profis dadurch beschwerlicher ausfällt.

Gianluca Zaetta sammelt im Dress der SCL Tigers wertvolle Erfahrungen auf Top-Niveau. Keystone

Zaettas Weg führte schliesslich 2020 von der EVZ Academy zu den SCL Tigers. Im Emmental kommt er zu elf National-League-Einsätzen, in der darauffolgenden Saison kommen zwei weitere Partien dazu, ehe ihm eine Hüftverletzung zu schaffen macht. Die Diagnose: Impingement, was mit starken Schmerzen im Gelenk und einer starken Bewegungseinschränkung einhergeht. Zaetta entscheidet sich für zwei Operationen, erst links, dann rechts. Sie erweisen sich als Glücksgriffe, denn seither lebt und trainiert er schmerzfrei.

«Es ist wie Tag und Nacht. Ich kann jetzt tagtäglich mein Bestes geben und mich immer wieder pushen. Es war keine einfache Zeit, aber ich habe dabei viel gelernt, sodass ich es heute viel mehr schätze, wenn ich fit bin. Es macht einfach mehr Spass, wenn man beschwerdefrei Eishockey spielen kann.»

Nun nimmt der Zuger nach der langwierigen Verletzungszeit beim EHC Olten einen neuen Anlauf in die höchste Spielklasse. Bereits im vergangenen Sommer weilte er für zwei Wochen trainingshalber beim EHC Olten, worauf es ihn als Notnagel zum HC Thurgau zog. Doch beim heutigen Gegner erhielt er mit der Zeit kaum noch Chancen auf Einsatzzeit. Er wisse die Gründe bis heute nicht. Doch Zaetta, der Positivdenkende, sagt rückblickend: «Es hat mich stärker gemacht. Vielleicht kommt es mir gerade jetzt beim EHC Olten zurecht, dass ich dabei nie den Kopf hängen liess und immer mein Bestes gegeben habe.»

Zaetta fühlte sich bereits im August wohl beim EHCO, umso schöner sei es, nun definitiv zum Stammkader zu gehören. «Ich kann hier enorm viel profitieren. Es ist halt auch eine sehr starke Mannschaft, sie ist extrem kompetitiv. Es beeindruckt mich, wie jeder Einzelne Tag für Tag sein Bestes aus sich herauskitzelt – und das, obwohl man seit Anfang Saison auf Platz eins steht. Es macht mir einfach unglaublich viel Spass in dieser Truppe.»

Horansky und Nunn nicht im Montagstraining, grünes Licht für Dal Pian für individuelles Eistraining Das Montagstraining absolvierte der EHC Olten ohne Stan Horansky. Der Teamleader spürt im Unterkörper leichte Schmerzen, was sich als Blessur herausstellte. Als Vorsichtsmassnahme liess der Slowake das Montagstraining dennoch aus. Horansky soll heute einsatzfähig sein. Ebenfalls auf das Training verzichtet hatte Garry Nunn. Der Kanadier musste sich nach seiner langwierigen Oberschenkelverletzung bereits in der Altjahreswoche im Spital an der Hand untersuchen lassen und wurde von den Klubärzten auch nach dem Visp-Spiel behandelt. Doch eine Verletzung soll nicht vorliegen. Dennoch deutet alles daraufhin, dass der EHCO das Heimspiel gegen den HC Thurgau mit Sean Collins und William Rapuzzi bestreiten wird. Positives gibt es hingegen über Giacomo Dal Pian zu berichten. Der Tessiner hat von den Ärzten grünes Licht für individuelles Eistraining erhalten und darf am Dienstag erstmals wieder mit rotem Kein-Kontakt-Dress aufs Eis. Es erscheint nicht unrealistisch, dass er pünktlich zu den Playoffs wieder fit sein dürfte. (sha)

