Warum der EHC Olten auf dem Markt immer noch nicht aktiv ist

Swiss League Geduld und Vernunft statt Irrflug ins Leere: Warum der EHC Olten auf dem Markt noch nicht aktiv geworden ist Der EHC Olten hat sieben verletzte Stammkräfte zu beklagen. Die Suche nach Ersatz ist alles andere als einfach – aus mehreren Gründen. Silvan Hartmann 29.11.2022, 05.59 Uhr

EHCO-Trainer Lars Leuenberger will, dass die zum Einsatz kommenden Spieler ihr Herz auf dem Eis lassen. Marc Schumacher / freshfocus

Gespannt blickt er hinter der Bande stehend in Badelatschen dem Training seiner Teamkollegen auf dem Eis zu und nippt an seinem Proteindrink. «Ich mag gar nicht mehr hinsehen. Es tut weh», sagt Garry Nunn und verschwindet kopfschüttelnd wieder in der Garderobe. Nicht nur er würde in diesen Tagen liebend gerne auf dem Eis stehen und dem Team helfen, den grossen Zielen schrittweise etwas näher zu kommen. Doch der EHC Olten muss derzeit verletzungsbedingt auf nicht weniger als sieben Stammkräfte verzichten – darunter eben auch Spieler mit gewichtigen Rollen, dessen Ausfall ein Team kaum kompensieren kann.

Eine Verletzungswelle in einem solchen Ausmass kommt selten vor, aber doch immer wieder mal, bestätigt Lars Leuenberger. Spontan denkt der EHCO-Trainer an seine Meistersaison 15/16 mit dem SC Bern. Als er übernahm, grassierte die Verletzungshexe ebenfalls heftig. Schliesslich führte er das Team über den Strich in die Playoffs bis hin zum Kübel. «Wir waren zur richtigen Zeit wieder komplett.»

Leuenberger spricht es nie aus, aber es ist so etwas wie das erhoffte Oltner Rezept: Lieber jetzt im November/Dezember von dieser verflixten Verletzungshexe geplagt werden als im Frühjahr während der Meisterschaftsentscheidung. Und dennoch: Der EHC Olten befindet sich personell auf einem gefährlichen Pfad, der schnell einmal in einem Teufelskreis enden könnte. Denn müssen die noch fitten Spieler immer stärker forciert werden, steigt die Verletzungsanfälligkeit.

Da würden Transfers Linderung verschaffen. Doch das ist in der aktuellen Situation alles andere als einfach. Sportchef Marc Grieder durchforstet den Markt zwar unter Hochdruck, aber ein Transfererfolg soll gut überlegt sein – sowohl beim Ersatz eines Schweizer Spielers wie auch bei einem dritten Ausländer. «Wir haben uns immer gesagt: Wir wollen nicht Spieler holen, damit einer mehr für den EHC Olten spielt. Es muss eine spielerisch qualitative Verstärkung sein, die auch charakterlich zum Team passt», sagt Grieder.

Rihards Puide im EHCO-Training

Der Markt gibt also derzeit schlicht nicht das her, was man sich erhofft, obwohl Leuenberger und Grieder im Schweizer Eishockey bestens verknüpft sind. Das beruht insbesondere auch darauf, dass sich der EHC Olten mit dem Verletzungspech bloss zu vielen Schweizer Profiteams dazugesellt. «Wenn man sich die Telegramme ansieht, dann erkennt man, dass wir damit längst nicht alleine da stehen», sagt Leuenberger und hält ziemlich unverblümt fest: «Und dann gibt es auch noch Klubs, die vielleicht weniger Probleme haben, aber uns sicher nicht helfen wollen.»

Klubs, vermehrt aus dem unteren Drittel der National League, die weiche Knie kriegen im Hinblick auf die Oltner Aufstiegsambitionen. Leuenberger: «Uns sind deshalb zurzeit etwas die Hände gebunden, einen guten Schweizer zu holen. Aber wir bleiben dran.»

Auch bei den Ausländern ist die Situation verzwickt. Entweder stimmt den in Frage kommenden Importspielern die Perspektive in der Swiss League nicht, oder sie sind schlicht nicht finanzierbar. «Vergessen darf man auch nicht», so Sportchef Grieder, «dass man fast immer die Spieler aus laufenden Verträgen holen muss.»

Im Falle eines Schweizer Ersatzspielers läuft also alles über eine Ausleihe mittels B-Lizenz. Sportchef Grieder ist es gelungen, Rihards Puide, ein Lette mit Schweizer Lizenz, zu holen, der gestern bereits das Montagstraining absolvierte.

Platz eins bleibt das grosse Etappenziel

Ausleihen statt Transferieren – die Devise beim EHC Olten heisst auch weiterhin Geduld und Vernunft statt Irrflug ins Leere. Das stört Trainer Lars Leuenberger, der mit jenem Personal arbeiten muss, das ihm zur Verfügung steht, bis auf Weiteres überhaupt nicht.

Er führt ins Feld, dass nun eben andere Verantwortung übernehmen müssen. «Wichtig ist, dass kein Spieler das Gefühl hat, er müsse nun die Leistungen von Stan oder Garry bringen. Wir erwarten, dass sie das spielen, was wir ihnen in Auftrag geben. Und dabei vor allem ihr Herz aufs Eis werfen», so Leuenberger, «dann hätten wir nämlich zu hundert Prozent nicht gegen Thurgau und auch nicht gegen La Chaux-de-Fonds verloren», glaubt der ­EHCO-Headcoach.

Der Vorsprung auf Verfolger La Chaux-de-Fonds ist vor dem heutigen Duell mit dem HC Sierre von neun auf vier Punkten geschmolzen. Platz eins bleibt, aller Ausfälle zum Trotz, das grosse Etappenziel der Powermäuse. Leuenberger: «Das muss unser Anspruch sein. Wir haben es bis jetzt gut gemacht, ausser den beiden Spielen gegen Thurgau und La Chaux-de-Fonds, in denen wir unser wahres Gesicht nicht zeigen konnten. Das müssen wir abhaken und aus diesen Fehlern lernen.»

