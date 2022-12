Sieg bei Horanskys Comeback-Spiel: EHC Olten schlägt Basel 5:2

Swiss League Endlich wiedervereint, aber noch nicht spielentscheidend: Der EHC Olten gewinnt Horanskys Comeback-Spiel gegen Basel 5:2 Der EHC Olten schlägt bei Stan Horanskys Comeback-Spiel den EHC Basel mit 5:2. Die Powermäuse kommen damit zum neunten Sieg in Serie. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 27.12.2022, 23.32 Uhr

Oltens Comeback-Mann Stan Horansky im Zweikampf mit Basels Jakob Stukel. Marc Schumacher / freshfocus

67 Tage verstrichen, in denen ein verletzungsgeplagter EHC Olten mitunter nicht auf seine Paradelinie um Collins, Horansky und Nunn zählen konnte. Erst verletzte sich Nunn Ende Oktober, worauf auch noch Horansky wochenlang ausfiel. Nun also, nach neuneinhalb Wochen, sorgte letzterer mit seinem Comeback dafür, dass das Sturmtrio endlich wiedervereint war, womit auch klar war, dass Neuverpflichtung William Rapuzzi nach seiner soliden Premiere vor Weihnachten gegen Basel als überzählig gelistet würde.

Die wiedervereinte Oltner Paradelinie bot vor der Heimkulisse von 3191 Zuschauenden gegen den Aufsteiger spielwitziges Spektakel-Hockey mit viel Zug aufs Tor, doch das i-Tüpfelchen, ein Treffer, wollte bis kurz vor Schluss einfach nicht fallen. Dem Paradesturm um den wieder genesenen Stan Horansky fehlte es auf die ansehnlichen Vorstösse noch an der Durchschlagskraft. «Wir hätten einige Tore schiessen müssen. Aber ich bin fürs erste Spiel zufrieden, ich habe mich wohl gefühlt auf dem Eis und ich hatte das Gefühl, wir hätten erst noch vor einigen Tagen letztmals zusammengespielt. Die Chemie ist nach wie vor da, darauf lässt sich aufbauen», bilanzierte Stan Horansky.

Marc Schumacher / freshfocus

Für die Musik sorgten Brüschweiler, Hüsler und Co.

Die Musik zum souveränen 5:2-Heimsieg über den EHC Basel hatten also andere Oltner zu spielen. Da war etwa Rappi-Ausleihe Brüschweiler, der mit einer frühen Doublette nach sehenswerten Zuspielen von Sterchi und Kast den EHCO 2:0 in Front brachte. Da waren aber auch Lhotak, Wyss oder Hüsler, die Shift für Shift mit ihrem kämpferischen Einsatz überzeugten und über ein wiederum starkes Kollektiv hinausragten. Insbesondere die letzteren drei sorgten nach einer unkonzentrierten Phase, welche im 2:2-Ausgleich gipfelte, letztlich für die Differenz. «Wir sind super gestartet, haben ihnen nicht viele Chancen zugestanden. Doch dann sind sie wie aus dem Nichts zum Ausgleich gekommen. Wir blieben aber ruhig, standen bis auf die Gegentreffer defensiv kompakt und zogen unser Spiel durch», sagte Cédric Hüsler, der allgemein immer besser in Fahrt kommt.

Tatsächlich gab der EHC Olten, der drei Tage Weihnachtspause genoss, seine mehr als verdiente 2:0-Führung gegen das formstarke Basel, das zuletzt fünf Spiele in Serie gewann und mit dem Trainerwechsel von Christian Weber auf Eric Himelfarb aufregende Tage hinter sich hat, ziemlich leichtfertig aus den Händen. Erst hatten die Basler einen Stellungsfehler in der Oltner Hintermannschaft ausgenutzt und danach liess Rappi-Torhüter-Ausleihe Meyer in Unterzahl spielend eine Scheibe am nahen Pfosten passieren.

Davon erholte sich der EHC Olten zügig, indem er das Spieldiktat wieder in die Hand nahm und offensives Eishockey zelebrierte. Immer wieder scheiterte aber das furiose Oltner Sturmtrio im Abschluss, darunter etwa die Grosschance Collins’, der die Scheibe einfach nicht über die Torlinie stochern konnte. Es war dann Hüsler, der nach Spielmitte Lhotak sehenswert zum 3:2 bediente.

Sean Collins bringt die Scheibe nicht über die Torlinie. Marc Schumacher / freshfocus

Die neuerliche Führung war die Vorentscheidung, auch weil der EHCO, der bis zuletzt 40 Abschlüsse aufs Tor verzeichnete, in der Folge die Partie derart beherrschte, dass nie die Vermutung aufkam, der EHC Basel könnte diese Partie noch drehen. Als Wyss dann im Schlussabschnitt auf 4:2 erhöhte, war die Partie endgültig entschieden. Und schliesslich kam auch das wiedervereinte Sturmtrio doch noch zu seinem Treffer: 21 Sekunden vor Schluss schob Nunn die Scheibe ins leere Tor.

Am Freitag bestreitet der EHC Olten das letzte Qualifikationsspiel im Schoren gegen den SC Langenthal. Der Gästesektor ist bereits restlos ausverkauft.

Telegramm Olten - Basel 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) Kleinholz, Olten. – 3191 Zuschauer. – SR Castelli/Massy, Wermeille/Humair. – Tore: 1. (00:49) Brüschweiler (Sterchi, Oejdemark) 1:0. 12. Brüschweiler (Kast, Bircher) 2:0. 13. Bachofner (Supinski, Stukel) 2:1. 15. Supinski (Zubler, Stukel; Ausschluss Antonietti) 2:2. 36. Lhotak (Hüsler, Scheidegger) 3:2. 48. Wyss (Schwinger, Hänggi) 4:2. 60. (59:39) Nunn (Horansky, Collins) 5:2. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Olten, 2-mal 2 Minuten gegen Basel. Olten: Meyer (Zaetta); Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; ircher, Hächler; Hänggi; Horansky, Collins, Nunn; Brüschweiler, Kast, Sterchi; Lhotak, Haussener, Hüsler; Wyss, Weder, Schwinger; Mosimann. Basel: Haller (Leuenberger); Zubler, Nater; Büsser, Molina; Bachofner, Warmbrodt, Pozzorini; Berger, Brügger, Sablatnig; Schwarzenbach, Supinski, Stukel; Dähler, Rexha, Näf; Schwab, Kiss, Schnellmann; Alihodzic. Bemerkungen: Olten ohne Dal Pian, Maurer, Neukom, Nyffeler (alle verletzt), Puide, Heughebaert, Rapuzzi, Schmuckli, Rötheli (alle überzählig).

