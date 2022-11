Erfreuliche Bestätigung: Wie der EHCO trotz 7 Verletzten gewann

Swiss League Eine erfreuliche Bestätigung: Der EHC Olten kann auch trotz sieben verletzten Stammkräften gewinnen Der EHC Olten wird für eine ungenügende Effizienz im Abschluss nicht bestraft und gewinnt beim Tabellenvorletzten Winterthur mit 4:1. Es ist der Beweis, dass die Powermäuse auch trotz sieben Verletzten noch gewinnen können. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 27.11.2022, 18.35 Uhr

Torschütze Cédric Hüsler und Silvan Wyss (l.) bejubeln ihren 2:0-Treffer. Marc Schumacher / freshfocus

In den Reihen des EHC Olten war die Erleichterung nach der Partie am Samstagabend nach zuletzt zwei Niederlagen spürbar gross. Soeben hatten die Oltner in den zwei Stunden zuvor bewiesen, dass sie auch ohne so manchen Teamleader bestehen, ja ein Spiel dominant siegreich gestalten können. Gewiss, die Powermäusen gastierten in Winterthur, doch in der derzeitigen personellen Situation ist auch ein Auswärtssieg gegen den Tabellenvorletzten alles andere als selbstverständlich. Erst recht nicht, weil die Winterthurer auf einem soliden Niveau seit sechs Wochen kein Spiel mit über zwei Toren Unterschied verloren hatten. Diese Serie beendete der EHCO mit einem 4:1-Sieg eindrucksvoll. «Für mich ist immer die Art und Weise, wie man ein Spiel gewinnt oder verliert, entscheidend. Wir hatten in den letzten beiden Spielen nicht Hockey gespielt. Das taten wir wieder, die Einstellung, wie das Team diesen Sieg wollte, hat gestimmt», bilanzierte Trainer Lars Leuenberger zufrieden.

Wieder einmal hatte sich in den Tagen zuvor die eine oder andere Stammkraft zu den bestehenden Verletzten dazugesellt. Leuenberger musste neuerdings auch noch auf Schmuckli und wiederum Nyffeler verzichten. Während man bei ersterem von einer nicht allzu langen Ausfallzeit ausgehen darf, bestehen beim EHCO-Stammtorhüter Fragezeichen, laboriert er doch erneut an seiner bestehenden Verletzung herum. Damit waren auch in Winterthur nicht weniger als sieben Stammkräfte verletzungsbedingt abwesend.

Antoniettis Faustkampf, Kasts Erlösung mit Doppelschlag

Von dieser Hypothek liessen sich die Oltner in der Startphase nichts anmerken. Schnörkellos und zielstrebig dominierten sie die Partie. Nach acht Minuten stellten die Powermäuse innert 44 Sekunden auf 2:0. Sie nutzten zwei Mal nach einem öffnenden Pass den gewonnenen Raum zum Tor. Erst war es Scheidegger, der den magistralen Pass auf Schwinger spielte, welcher wiederum Torschütze Collins im Slot ideal in Szene setzte. Und danach spielte Kast den Überraschungspass auf Wyss, der ungestört Torschütze Hüsler bediente.

Der EHCO trat im Startdrittel in einem offensiven Rausch auf, sodass die erste Pause als ungelegene Unterbrechung daherkam. Zumindest verloren die Powermäuse in der Garderobe den Tritt. Es hatte wohl auch damit zu tun, dass man 44 Sekunden nach Wiederbeginn den Anschlusstreffer mit einem Mann weniger auf dem Eis hinnehmen musste.

Als der EHC Olten gegen Spielmitte insbesondere läuferisch wieder etwas aktiver wurde, häuften sich auch die Chancen wieder. Es war zugleich jene Phase, in der das Spiel an Intensität gewann. Auch weil Winterthurs Patric Hofstetter den Mut fasste, sich mit Hüne Eliot Antonietti anzulegen. In NHL-Manier liessen die Schiedsrichter die Szenerie für einen Moment lang zu, worauf die beiden Prügel-Akteure unter die Dusche geschickt wurden. Während Olten damit ihren Verteidiger-Hünen verloren, musste Winterthur auf ihren Toplinien-Center verzichten.

Im Schlussabschnitt fand der EHCO wieder das Gaspedal vollends und dominierte die Partie, sodass trotz minimaler 2:1-Führung kaum jemals Bedenken aufkommen sollten, dieses Spiel nicht gewinnen zu können. Trotzdem nahm der Frust, im Abschluss nicht effizienter zu sein, von Spielminute zu Spielminute sichtlich zu. Wie einfach es gehen kann, bewies dann Timothy Kast, als er mit einem flachen Schuss den stark aufspielenden Winterthur-Torhüter Galley bezwang.

Timothy Kast bezwingt Torhüter Galley. Marc Schumacher / freshfocus

Das 3:1 in der 52. Minute war die Vorentscheidung. Winterthur versuchte durch einen zusätzlichen Feldspieler noch einmal heranzukommen, doch wiederum Timothy Kast setzte mit dem Empty-Netter von der Mittellinie den Schlusspunkt.

82 Abschlussversuche, vier Tore

«Es war wichtig, dass wir eine Reaktion zeigen konnten. Wir gingen hochmotiviert in diese Partie, womit wir uns mit den beiden frühen Toren belohnten. Wie so oft hatten wir im Mitteldrittel Mühe, aber schlussendlich war es doch ein souveräner Sieg. Darauf lässt sich aufbauen», sagte Yannick Hänggi, der selber offensiv äusserst präsent war. Genauso wie alle anderen Oltner sorgte er dafür, dass es über weite Strecken ein Spiel auf ein Tor war.

Insgesamt 82 Abschlussversuche spuckte die Statistik am Ende aus. Davon fanden 46 auf das Gehäuse, wovon nur vier ins Tor gingen. Hänggi schulterzuckend: «Wir hatten zuletzt etwas Mühe mit dem Toreschiessen. Wir wussten, dass es auch hier nicht einfacher wird. Deshalb wollten wir das Spiel einfach halten und die Scheiben auf das Tor bringen. Das ist uns sicher gut gelungen.»

Lars Leuenberger vor dem Spiel. Marc Schumacher / freshfocus

Telegramm Winterthur – Olten 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Eishalle Deutweg, Winterthur. – 568 Zuschauer. – SR Potocan/Ströbel, Ammann/Bachelut. – Tore: 9. (8:01) Collins (Schwinger, Scheidegger) 0:1. 9. (8:45) Hüsler (Wyss, Kast) 0:2. 21. Haldimann (Wilkins; Ausschluss Schwinger) 1:2. 52. Kast (Wyss, Hächler) 1:3. 60. (59:24) Kast (Collins; Ausschluss Hächler; ins leere Tor) 1:4. - Strafen: 2-mal 2 Minuten sowie 5 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Hofstetter) gegen Winterthur, 4-mal 2 Minuten sowie 5 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Antonietti) gegen Olten. Winterthur: Galley (Shiyanov); Schüpbach, Bartholet; Steiner, Hunziker; Törmänen, Thévoz; Deussen, Posch; Zwissler, Hofstetter, Lekic; Barbei, Béglieri, Jobin; Ramel, Wilkins, Haldimann; Greuter, Valenza, Orlov. Olten: Rötheli (Liechti); Hänggi, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Scheidegger, Hächler; Bircher; Schwinger, Collins, Sterchi; Hüsler, Kast, Wyss; Lhotak, Haussener, Mosimann; Derungs, Weder, Heughebaert. Bemerkungen: Olten ohne Dal Pian, Maurer, Neukom, Schmuckli, Nyffeler, Nunn, Horansky (alle verletzt), mit Bircher (Rappi) und Derungs (Servette). Winterthur ohne Fröwis, Chiquet, Engeler (alle verletzt).

