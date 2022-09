Souveräner Saisonauftakt: EHC Olten schlägt Ticino Rockets 6:1

Swiss League Ein zufriedenstellender 6:1-Sieg: Der EHC Olten erledigt die Pflichtaufgabe zum Saisonauftakt souverän und schlägt die Ticino Rockets Der EHC Olten startet mit einem soliden 6:1-Auswärtssieg gegen die Ticino Rockets in die Saison 22/23. Garry Nunn zeichnete sich als Hattrickschütze aus. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 16.09.2022, 23.44 Uhr

Der EHC Olten liess den Ticino Rockets keine Chance. Michela Locatelli / freshfocus

Benjamin Neukom (rechts) heisst der erste Oltner Torschütze der Saison. Freshfocus

Es hätte für den EHC Olten mit Sicherheit einen attraktiveren Saisonstart gegeben, als die beschwerliche Reise mit dem Gotthard-Stau nach Biasca anzutreten und sich zum Auftakt einem der zwei mutmasslich schwächsten Teams der Liga gegenüberzustellen. Doch die Powermäuse lösten die Pflichtaufgabe mehr als solide. 6:1 hiess es am Ende der Partie, in welcher es nur die Marschrichtung in Richtung Tessiner Tor gab. «Das war eine gute Leistung. Wir hatten einen guten Steigerungslauf von der ersten bis zur 40. Minute gezeigt. Da haben wir unseren Grundstein zum Sieg legen können, worauf wir konzentriert zu Ende spielten», bilanzierte Trainer Lars Leuenberger.

Fehlender Schwung im Startdrittel mit vielen Strafen

Der EHC Olten dominierte die Tessiner von Beginn weg. Bereits nach 30 Sekunden spitzelte Garry Nunn die Scheibe an den Innenpfosten, nach 66 Sekunden liess sich dann Benjamin Neukom den ersten Oltner Treffer der Saison gutschreiben, indem er vor dem Tor stehend sehenswert einen Seiler-Schuss ablenkte. Die Oltner Truppe schien angetan zu sein von ihrem offensiven Spektakel, welches sie sich aber mit drei Strafen bis zur ersten Pause selber in regelmässigen Abständen unnötig zunichtemachte. Aber immerhin: Der EHCO, der sich physisch äusserst präsent zeigte, war spielerisch selbst dann derart dominant, dass er das Spiel ausgeglichen vor sich hinplätschern liess, als man mit einem Mann weniger auf dem Eis stand. «Eigentlich müssten sie aufgrund der Qualitäten ja mehr Strafen nehmen als wir, aber das war nicht der Fall. Nichtsdestotrotz zeigten wir auch ein gutes Unterzahlspiel», führte Leuenberger aus.

Makellos agierte der EHC Olten auch mit einem Mann mehr. In seiner einzigen Powerplaysituation vollendete Stan Horansky einen ausgezeichneten Pass von Sean Collins durch den Slot hindurch zum 3:0. Fünf Minuten zuvor hatte bereits Cédric Hächler Torhüter Fatton zum 2:0 erwischt.

Mit der Dreitore-Führung kam der grosse Auftritt von Garry Nunn. Innert 17 Minuten liess sich der EHCO-Kanadier drei Tore gutschreiben. Erst fängt er selbst einen Rockets-Pass in der neutralen Zone ab und kann dank dem mitlaufenden Horansky, der einen Gegenspieler auf sich zieht, ungestört einnetzen. Wenig später beweist er seine Schussqualitäten mit einem satten, unhaltbaren Abschluss ins hohe Eck. Und schliesslich macht er auf Vorarbeit seiner aktiven Sturmkollegen Collins und Horansky seinen Hattrick perfekt.

Einen Schönheitsfehler bleibt indes: In den ersten Minuten des Schlussabschnitts nutzten die Raketen einige Unachtsamkeiten in der Oltner Abwehr aus und machten damit den ersten Shutout im ersten Saisonspiel für Dominic Nyffeler zunichte. Ohnehin tat sich der EHC Olten im teilweise überhastet wirkenden Aufbauspiel nach vorne noch ziemlich schwer, viele Fehler bei den ersten Pässen schlichen sich ein, indem man Leuenbergers Leitfaden, das Spiel schnell zu machen, etwas gar ernsthaft zu verfolgen schien. Flügelstürmer Benjamin Neukom, einer der aktivsten Oltner in Biasca, brachte es auf den Punkt: «Es war sicher super, konnten wir dieses Spiel gewinnen. Aber wir erlaubten uns sicher etwas viele Fehler, die wir noch abschalten müssen. Im Verlaufe der Saison könnte das gegen andere Teams nicht mehr reichen.»

Telegramm Ticino Rockets – Olten 1:6 (0:1, 0:3, 1:2) BiascArena, Biasca. – 150 Zuschauer. – SR Castelli/Potocan, Gurtner/Wermeille. – Tore: 2. Neukom (Seiler, Kast) 0:1. 26. Hächler (Kast, Neukom) 0:2. 31. Horansky (Collins, Nunn; Ausschluss Moor) 0:3. 37. Nunn 0:4. 42. Werder (Lauper, Dufey) 1:4. 47. Nunn (Seiler, Collins) 1:5. Nunn (Collins, Horansky) 1:6. – Strafen: 2 Minuten gegen Ticino Rockets, 4-mal 2 Minuten gegen Olten. Ticino Rockets: Fatton (Fadani); Rubanik, Näser; Fontana, Ugazzi; Pastori, Moor; Gärtner, Villa; Margairaz, Karaffa, Zanetti; Lauper, Dufey, Werder; Bedolla, Hedlund, Marha; Russo, Cortiana, Bionda. Olten: Nyffeler (Rötheli); Schmuckli, Antonietti; Seiler, Oejdemark; Maurer, Leeger; Burcher, Hächler; Horansky, Collins, Nunn; Neukom, Kast, Sterchi; Hüsler, Dal Pian, Schwinger; Lhotak, Haussener, Mosimann. Bemerkungen: Olten ohne Heughebaert (überzählig), Weder (gesperrt) und Wyss (verletzt).

