EHC Olten: Ein Qualisieg könnte von grosser Bedeutung sein

Swiss League Ein verblüffendes Muster: Warum der Qualifikationssieg für den EHC Olten von grosser Bedeutung sein könnte Fünf Runden vor Schluss darf sich der EHC Olten im Fernduell mit La Chaux-de-Fonds keinen Ausrutscher mehr leisten. Ein Blick zurück in die Vergangenheit zeigt: Ein Qualifikationssieg könnte für die Powermäuse von grosser Bedeutung sein. Silvan Hartmann

Das Rezept für den Qualifikationssieg? Trainer Lars Leuenberger in Aktion. Marc Schumacher/Freshfocus

Seit dem ersten Spieltag dieser Saison sitzt der EHC Olten auf Platz eins der Swiss League, zwischenzeitlich mit stolzen elf Punkten Vorsprung, mittlerweile ist dieser auf gefährliche drei Zähler geschrumpft. «Gab es das überhaupt schon mal?», fragt Lars Leuenberger zum Verlauf dieser aussergewöhnlichen Qualifikation gut gelaunt nach dem Montagstraining. Ja dominierte tatsächlich jemals ein Team der zweithöchsten Schweizer Liga eine Regular Season in diesem Ausmass?

Eine Recherche in den historischen Zahlen der zweithöchsten Schweizer Eishockeyliga bringt ein verblüffendes Muster zu Tage. So kam es noch vor nicht allzu langer Zeit letztmals vor. Dabei zeigt sich, dass jene Teams, die in den vergangenen 20 Jahren in der Qualifikation (beinahe) von A bis Z auf Rang eins klassiert waren, auch jene Vereine waren, die letztlich das Kunststück Aufstieg tatsächlich schafften.

Vor fünf Jahren, in der Saison 17/18, standen die Rapperswil-Jona Lakers ab Spieltag eins auf dem Thron, gewannen die Regular Season mit 16 Punkten Vorsprung und setzten sich dann in der Ligaqualifikation in der Verlängerung des siebten Spiels gegen den EHC Kloten durch.

In der Saison 14/15 gelang diese Glanztat den SCL Tigers, wenn auch mit einem kleinen Schönheitsfehler, indem die Emmentaler erst nach dem dritten Spieltag die Spitze übernahmen, aber dann die Qualifikation mit sagenhaften 23 Punkten Vorsprung abschlossen und schliesslich in die NLA aufstiegen.

Dass der Aufstieg aber auch in der Folgesaison einer dominanten Spielzeit noch gelingen kann, bewies etwa der HC Lausanne, der in der Saison 11/12 nach dem ersten Quali-Viertel die Führung übernahm und nicht mehr hergab, den Aufstieg in die höchste Liga jedoch erst ein Jahr später bewerkstelligte.

So oder so will sich der EHC Olten fünf Runden vor Schluss die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. «Klar, wir gehen mit dem Ziel in die letzten Spiele, sie gewinnen zu wollen. Wir werden alles dafür tun, dass wir die Qualifikation für uns entscheiden», sagt Lars Leuenberger zuversichtlich.

Das Restprogramm der beiden Spitzenklubs EHC Olten Winterthur – Olten

Olten – Langenthal

Basel – Olten

Olten – GCK Lions

Visp – Olten HC La Chaux-de-Fonds Sierre – La Chx-d-Fds

Ticino Rockets – La Chx-d-Fds

La Chx-d-Fds – Visp

Langenthal – La Chx-d-Fds

La Chx-d-Fds – Basel

Das Puzzle für die Playoffs fertigstellen

Ziemlich unverblümt hält der EHCO-Trainer fest, dass er und seine Truppe das Ende dieser einseitigen Qualifikation unlängst herbeiersehnen. Diese erwies sich als besonders langatmig und dadurch nicht nur physisch, sondern auch mental fordernd, eben auch an einem düsteren Dienstagabend in Oerlikon, in Winterthur oder Biasca, als haushoher Favorit vor einer Handvoll Zuschauenden die beste Leistung abrufen zu können. Leuenberger: «Wir sind froh, dass es nur noch wenige Spiele sind. Wir sind langsam bereit und freuen uns, dass die Playoffs bald losgehen.»

Ob Platz eins oder zwei – auf welchem Platz der EHC Olten die Meisterschaftsentscheidung in Angriff nehmen wird, hat für Lars Leuenberger nicht mal höchste Priorität.

«Klar will auch ich persönlich diesen Qualisieg unbedingt holen. Wir stehen seit Tag eins auf dieser Position und es wäre unheimlich schade, wenn wir diesen Platz auf der Zielgeraden noch verlieren würden. Aber ein zweiter Platz hat grundsätzlich noch kein Team aus dem Titelrennen geworfen.»

Vielmehr zählt für Leuenberger, wie seine Mannschaft in diesen letzten fünf Spielen bis zum Playoffstart am 14. Februar auftreten wird. «Wir wollen uns noch einmal den letzten Schliff holen.» Und für ihn persönlich gehe es nach dieser personell schwierigen Qualifikation mit vielen Verletzten und Verstärkungsspielern auch darum, «das beste Lineup für die Playoffs zu finden in dieser kurzen Zeit. Ich will das Puzzle für die Playoffs fertigstellen.» Die letzten beiden Spiele seien diesbezüglich vielversprechend gewesen.

Und so kommt es gerade recht, dass auf den EHC Olten zum Abschluss fünf echte Prüfsteine warten: In Winterthur etwa verloren die Oltner Mitte Oktober überraschend 2:4, am Samstag gastiert der formstarke SCL mutmasslich zum letzten Mal im Kleinholz, worauf auswärts der spritzige EHC Basel wartet, die talentierten Junglöwen in Olten Platz drei verteidigen wollen und schliesslich zum Abschluss das Gastspiel beim selbsternannten Aufstiegsaspiranten Visp wartet. Für Spannung ist zweifellos gesorgt. Leuenberger: «Wir haben es in unseren eigenen Händen.»

Torhüter Dominic Nyffeler auf dem Eis Es ist zweifellos eine verkorkste Saison für Torhüter Dominic Nyffeler. Gerade mal zu elf Einsätzen reichte es in der 40 Spiele alten Saison bislang, immer wieder musste er Rückschläge verdauen, weil seine Adduktoren nicht mitspielen. Eine Cortison-Behandlung scheint nun als eine der letzten Möglichkeiten vor einem operativen Eingriff Wirkung zu zeigen. Nyffeler spürt keine Schmerzen mehr, was sich auch am Montag am Rande des offiziellen Trainings bestätigte. Vorsichtig tastete er sich heran, prüfte gängige Torhüterpositionen – im Stehen oder auf den Knien im sogenannten Butterflystil. Kommt es noch in dieser Saison zu einem Comeback? Nyffeler hält sich rund um seinen dritten Comeback-Versuch bedeckt mit Prognosen. «Es ist mir definitiv schon schlechter gegangen. Ich hoffe, dass es möglich sein wird.» Doch er weiss: Nur eine einzige blöde Bewegung kann das definitive Saisonende bedeuten.

Positives gibt es hingegen von Giacomo Dal Pian zu berichten, der im roten Dress viele Übungen mit dem Team bestritt. Sein Comeback wird immer greifbarer. (sha)

