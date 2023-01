Ein Mann für Playoffs: Spielpraxis für Luca De Nisco beim EHCO

Swiss League Ein Mann für die Playoffs: Luca De Nisco soll beim EHC Olten endlich wieder zu Spielpraxis kommen EVZ-Stürmer Luca De Nisco machte sich beim EVZ als Playoffspieler mit seiner Explosivität und Schnelligkeit einen Namen. Damit will er nun auch beim EHC Olten überzeugen – und sich damit wieder ins Rampenlicht der National League spielen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.03 Uhr

Luca De Nisco kam beim EV Zug nicht mehr zum Spielen. Freshfocus

Schon vor dem allerersten ­Puckeinwurf dieser Saison ist sich Luca De Nisco bewusst: «Ehrlich gesagt: Für mich wird es sehr, sehr schwierig», lässt er sich vorausschauend im September zitieren. Seine Vermutung, beim grossen EV Zug nicht mehr viel zu spielen, trifft schliesslich trotz stetigem Kampf um Spielpraxis ein. Es ist offensichtlich: Der 22-jährige Luca De Nisco ist ein Opfer der neuen Ausländerregelung mit sechs spielberechtigten Imports geworden und spielt bei der EVZ-Startruppe keine Rolle mehr. «Irgendwann kamen sie auf mich zu und meinten, sie würden mich gerne an ein Team ausleihen, bei dem ich Spielpraxis sammeln kann», erzählt De Nisco. Erst wurden Teams in der National League geprüft, ehe sich der EHC Olten nach rund einer Woche Abklärungen als beste Option herausstellte.

Das Ankommen in einem Team mitten in der Saison erachtet er als «speziell». «Eine ganz neue Situation für mich», sagt er. Doch die Mannschaft habe es ihm einfach gemacht. «Es fiel mir einfach, auch weil ich bereits sehr viele aus Academy-Zeiten her gekannt habe.»

Der EVZ-Shootingstar in der Meistersaison

Heute soll Luca De Nisco auswärts bei den Ticino Rockets sein Olten-Debüt geben (siehe Box unten). Sein Job beim EHC Olten wird primär nicht zwingend das Skoren sein, viel mehr wird er mit seiner Explosivität und Schnelligkeit, gepaart mit einer guten Portion jugendlicher Unbekümmertheit, den Powermäusen in der Meisterschaftsentscheidung guttun.

Luca De Nisco in den vergangenen Playoffs. Freshfocus

De Nisco spielte sich in den vergangenen Playoffs beim EV Zug zum Shootingstar. Angefangen hatte er die Saison noch bei der EVZ Academy. Aufgrund zahlreicher Verletzungen kam er dann immer häufiger im Fanionteam zum Einsatz, auch weil er an der Seite von Sven Leuenberger und Dario Allenspach eine gefürchtete vierte Linie bildete, welche zwar kaum punktete, aber eben ein stetiger Unruheherd war, indem sie das Spiel des Gegners zermürbte. Im Playoff-Viertelfinal gegen Lugano waren die drei dennoch selbst für zwei wichtige Tore verantwortlich, wovon De Nisco in Spiel drei selbst eines schoss.

Schliesslich hatte auch er seinen Anteil an der historischen Finalwende gegen die ZSC Lions mit dem 0:3-Rückstand zum 4:3-Triumph nach Siegen. «Dass ich in meiner ersten National-League-Saison gleich Meister werde – und auf diese Art und Weise – hätte ich mir nie erträumen können. Das war bislang die schönste Zeit meines Lebens.»

Erst mit 10 Jahren mit ­Eishockey begonnen

Aufgewachsen als Einzelkind im zürcherischen Küsnacht hatte er zunächst nur Tennis und Fussball im Kopf. Vor allem mit dem Tennisracket bekundete er grosse Ambitionen und spielte bereits Turniere. «Ich habe als Kind sehr viel Sport gemacht, aber Eishockey stand nicht auf dem Programm.»

Erst als Zehnjähriger versuchte er mit den Kufen übers Eis zu gleiten. Tennis, Fussball und Eishockey: Eine Zeit lang übte er alle drei Sportarten aus, doch De Nisco musste sich entscheiden. Zunächst verzichtete er auf Fussball, dann auch noch auf Tennis. «Hockey hat den Vorzug erhalten, weil es eine Teamsportart ist. In einer Gruppe macht Sport viel mehr Spass.»

Luca De Nisco (links) im Einsatz gegen den damaligen EHCO-Verteidiger Anthony Rouiller. Freshfocus

Im Nachwuchs der GCK Lions quasi vor der Haustür ging es nicht nur aufwärts. Bei den technischen Fertigkeiten hatte er grossen Aufholbedarf. «Ich hatte keine Chance gegen Gleichaltrige. Das weckte in mir den Kampfgeist.» Dieser führte so weit, dass der EVZ auf ihn aufmerksam wird. De Nisco wechselte, weil er im Gegensatz zu den GCK Lions in Zug Elite-A-Nachwuchseishockey spielen konnte und gleichzeitig das vier Jahre andauernde Sport-Gymnasium absolvieren konnte.

Abseits des Hockeyalltags widmet sich Luca De Nisco seinem ETH-Studium in Maschinenbau. Ob Geometrie oder Algebra – Zahlen faszinieren ihn. Vier Stunden pro Tag investiert er in die Ausbildung. Die geistige Nahrung ist für ihn die perfekte Ergänzung zum Hockey.

Nun ist vorerst also der EHC Olten Luca De Niscos erste Hockeyadresse. Seine nächsten sportlichen Ziele? «Dem Team bestmöglich zum Erfolg verhelfen», sagt er. Um dann ein Jahr nach dem A-Meistertitel auch noch B-Meister zu werden?

De Nisco lächelt. «Der EHC Olten ist sicher das Team mit dem grössten Erfolgspotenzial in dieser Liga. Das motiviert mich.» Und eines ist ihm auch gewiss: Mit einem überzeugenden Luca De Nisco im EHCO-Dress würde er sich bestimmt wieder ins Rampenlicht der National League spielen.

Horansky fit, interessante Linien und ein Trainingsgast Der Anfang Woche angeschlagene Teamleader Stan Horansky absolvierte am Freitag das Eistraining uneingeschränkt und dürfte für das Ticino-Rockets-Spiel einsatzbereit sein. Trainer Lars Leuenberger liess seine Truppe das Freitagstraining in spannender Linienzusammenstellung absolvieren: Neben Dauerläufer Collins figurierte Horansky und Rappi-Ausleihe Brüschweiler. Dahinter wurde Center Kast von Sterchi und De Nisco flankiert. Und Rapuzzi bestritt die Einheit als Center neben Lhotak und Haussener. Ob Leuenberger tatsächlich so spielen lassen wird, dürfte auch davon abhängig sein, ob Brüschweiler am Wochenende überhaupt einsatzbereit ist oder doch für Rapperswil auflaufen wird. Zurück im Lineup wird auch Verteidiger Cédric Hächler stehen, der am Dienstag noch verletzt pausieren musste. Im Training mit dabei war auch ein Gast: U20-Nationaltorhüter Noah Patenaude hat bei den Ticino Rockets seinen Vertrag aufgelöst und hält sich nun beim EHC Olten fit. (sha)

