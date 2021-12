EHC Olten: Das sind die Noten der Spieler zur Hälfte der Quali

Swiss League Ein halbes Dutzend Sechser für den Saison-Traumstart: Das sind die Noten der EHCO-Spieler nach der Hälfte der Qualifikation Der EHC Olten hat die Hälfte der Qualifikation abgeschlossen. Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Die individuellen Noten der EHCO-Spieler reichen von genügend bis überragend. Insbesondere die erste Linie der Powermäuse sticht heraus. Marcel Kuchta und Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.03 Uhr

Gehört zu den Klassenbesten: Der derzeit verletzte EHCO-Topscorer Dion Knelsen. Marc Schumacher / freshfocus

Mit den Last-Minute-Verpflichtungen im Spätsommer von Dominic Forget und Adam Hasani setzte der EHC Olten ein starkes Ausrufezeichen, noch bevor das erste Bully gespielt war. Das Statement bekräftigten die Powermäuse mit dem Trade von Simon Sterchi für Devin Muller. Nun sind mit 27 Partien etwas mehr als die Hälfte der Qualifikation absolviert und der EHC Olten hat nicht nur bereits das Punktetotal der vergangenen Qualifikation übertroffen, sondern führt die Regular Season derart souverän an, dass die aufstiegswillige Konkurrenz mit der Fortdauer der Saison nervöser wird. Wir analysieren und benoten die EHCO-Spieler von Antonietti bis Weder.

Wie ein guter Wein: Je älter, desto besser. 5 Shutouts in 18 Spielen, dazu eine unfassbare Fangquote – statistisch der beste Torhüter der Liga.

18 Spiele, 14 Siege, 25 erhaltene Tore, 25,9 erhaltene Schüsse/Spiel, 94,6% Fangquote, 5 Shutouts

Auch er spielt eine starke Saison, kommt aber einfach nicht an Konkurrent Rytz vorbei, was aber auch schwierig ist.

10 Spiele, 10 Siege, 15 erhaltene Tore, 20,6 erhaltene Schüsse/Spiel, 92,7% Fangquote, 2 Shutouts

Keiner ist auf seiner Position besser als er in der Swiss League: EHCO-Torhüter Simon Rytz. Marc Schumacher / freshfocus

Kann nicht an die überragende letzte Saison anknüpfen, dennoch ein sicherer Wert in der Defensive.

27 Spiele, 3 Tore, 5 Assists, 8 Punkte, 6 Strafminuten, Plus-12-Bilanz, Eiszeit: 18:48 Min./Spiel

Macht weiter Fortschritte, verbessert sich von Jahr zu Jahr, könnte aber noch mehr, wenn er es sich zutrauen würde.

19 Spiele, 0 Tore, 4 Assists, 4 Punkte, 4 Strafminuten, Plus-6-Bilanz, Eiszeit: 14:55 Min./Spiel

Rutschte dank Verletzungen ins Team. Wird von Spiel zu Spiel solider, kommt aber nicht über die Rolle als Lückenbüsser hinaus.

17 Spiele, 0 Tore, 3 Assists, 3 Punkte, 2 Strafminuten, Plus-6-Bilanz, Eiszeit: 10:25 Min./Spiel

Manchmal etwas hastig am Werk, zuletzt viel verletzt, aber sonst zuverlässig wie eh und je.

14 Spiele, 1 Tor, 3 Assists, 4 Punkte, 14 Strafminuten, Plus-11-Bilanz, Eiszeit: 15:47 Min./Spiel

Hat sich früh verletzt. Ein solider Verteidiger, der aber zuerst das Vertrauen von Lars Leuenberger nach überstandener Verletzung wieder zurückgewinnen muss.

11 Spiele, 1 Tor, 2 Assists, 3 Punkte, 0 Strafminuten, Plus-6-Bilanz, Eiszeit: 08:17 Min./Spiel

Lars Leuenberger vertraut ihm nicht. Kommt nur im allergrössten Notfall zum Einsatz.

9 Spiele, 0 Tore, 1 Assist, 1 Punkt, 2 Strafminuten, Plus-2-Bilanz, Eiszeit: 07:19 Min./Spiel

Bärenstarker Verteidigungsminister: Eliot Antonietti. Marc Schumacher / freshfocus

Trotz seiner Grösse erstaunlich flink unterwegs. Hat in Olten sein Glück gefunden und mausert sich zum Publikumsliebling. Bärenstarker Verteidigungs­minister.

25 Spiele, 2 Tore, 7 Assists, 9 Punkte, 13 Strafminuten, Plus-20-Bilanz, Eiszeit: 20:08 Min./Spiel

Verrückt: Vor vier Jahren hat er nicht mehr an seine Profikarriere geglaubt, nun ist er durchgestartet. Mit Abstand der beste Verteidiger der Liga, kein ­Wunder wandert er mit überragenden Leistungen in die National League ab.

27 Spiele, 8 Tore, 21 Assists, 29 Punkte, 30 Strafminuten, Plus-26-Bilanz, Eiszeit: 22:21 Min./Spiel

Der ehemalige U20-Nationalspieler ist ein grundsolider Verteidiger, der mit einer tiefen Fehlerquote überzeugt. Spielt mutig nach vorne.

23 Spiele, 1 Tor, 6 Assists, 7 Punkte, 10 Strafminuten, Plus-23-Bilanz, Eiszeit: 18:09 Min./Spiel

Als es in der Defensive personell brenzlig wird, nimmt der Kämpfer vor dem Herrn ohne Murren die Rolle des Not-Verteidigers an – und spielt derart stark, dass man das Gefühl hat, er hätte schon immer in dieser Rolle gespielt. In den Partien als Stürmer hat er jedoch Luft nach oben.

26 Spiele, 2 Tore, 7 Assists, 9 Punkte, 8 Strafminuten, Plus-9-Bilanz, Eiszeit: 15:39 Min./Spiel

Mit Abstand der beste Verteidiger der Liga: Joel Scheidegger. Marc Schumacher / freshfocus

Wo er spielt, da rumpelts gewaltig. Ob gegen Stars oder Ergänzungsspieler, er rückt jedem möglichen Gegner auf die Pelle. Dürfte nichtsdestotrotz noch mehr versuchen, mit der Scheibe etwas zu kreieren, hat kaum offensive Wirkung.

17 Spiele, 0 Tore, 3 Assists, 3 Punkte, 14 Strafminuten, Plus-3-Bilanz, Eiszeit: 07:40 Min./Spiel

Die Verletzungspause nahm ihm etwas den Schwung. Macht aber weiterhin grosse Fortschritte, läuferisch und technisch stark.

22 Spiele, 9 Tore, 5 Assists, 14 Punkte, 8 Strafminuten, Plus-11-Bilanz, Eiszeit: 13:32 Min./Spiel

Hat seine Rolle noch nicht gefunden, erstaunlich, dass ihm auch im Powerplay nicht viel gelingen will. Allgemein ist sein fehlender Speed ein Handicap. Hat neben Portmann als Einziger eine Minus-Bilanz.

17 Spiele, 2 Tore, 0 Assists, 2 Punkte, 4 Strafminuten, Minus-3-Bilanz, Eiszeit: 13:11 Min./Spiel

Hat etwas gedauert, bis er auch punkto Toreschiessen auf Touren gekommen ist, aber nun spielt er die Saison seines Lebens. Der beste Oltner der ersten Saisonhälfte. Omnipräsent, flink, torgefährlich – und unersetzlich.

26 Spiele, 13 Tore, 36 Assists, 49 Punkte, 6 Strafminuten, Plus-31-Bilanz, Eiszeit: 20:37 Min./Spiel

Einer der teamdienlichsten Spieler, ­dessen Arbeit gerne mal übersehen wird. Hat aber seinen Platz in der zweiten Linie verloren, wohl auch, weil er im Abschluss unglaublich ineffizient ist.

27 Spiele, 5 Tore, 9 Assists, 14 Punkte, 8 Strafminuten, Plus-8-Bilanz, Eiszeit: 14:54 Min./Spiel

Simon Sterchi hat sich nach dem Trade beim EHC Olten gut eingelebt. Marc Schumacher / freshfocus

Der Trade mit Muller sorgte in der Liga für Aufsehen. Grosser Gewinn für den EHCO und reiht sich als regelmässiger Torschütze ein. Wenn er physisch noch zulegt, kann er noch besser ­werden.

9 Spiele, 6 Tore, 1 Assist, 7 Punkte, 4 Strafminuten, Plus-6-Bilanz, Eiszeit: 15:29 Min./Spiel

Rückte dank Verletzungen ins Team. Hinterlässt auf dem Eis aber keinen bleibenden Eindruck.

20 Spiele, 0 Tore, 0 Assists, 0 Punkte, 6 Strafminuten, Plus-2-Bilanz, Eiszeit: 07:09 Min./Spiel

Startete gut in die Saison, hatte dann aber bis zu seiner Verletzung Mühe, seine Rolle zu finden. Trotz allem: Seine Rückkehr wird dem Team guttun.

22 Spiele, 4 Tore, 9 Assists, 13 Punkte, 14 Strafminuten, Plus-8-Bilanz, Eiszeit: 14:45 Min./Spiel

Was der Routinier macht, hat Hand und Fuss, auch wenn er mit 40 Jahren etwas an Tempo verloren hat. Seine Spielintelligenz ist dennoch auf absolutem Topniveau.

27 Spiele, 7 Tore, 16 Assists, 23 Punkte, 33 Strafminuten, Plus-19-Bilanz, Eiszeit: 17:36 Min./Spiel

Lhoty, die Loki. Sein Antritt sieht etwas schwerfällig aus, aber kommt er in Fahrt, scheut er keinen Zweikampf und geht oft als Sieger daraus hervor. Zuletzt auch im Abschluss immer erfolgreicher. Bringt das, was man sich von ihm erhofft hat.

27 Spiele, 13 Tore, 7 Assists, 20 Punkte, 16 Strafminuten, Plus-16-Bilanz, Eiszeit: 16:07 Min./Spiel

Oltens Toptorjäger: Garry Nunn. Marc Schumacher / freshfocus

Mit seiner Schnelligkeit eine Wucht. Auch der zweite Import-Kanadispielt eine starke Saison. Kleiner Punkteabzug in der Chancenverwertung. Doch auch so schon ein absoluter Top-Torjäger.

27 Spiele, 19 Tore, 25 Assists, 44 Punkte, 4 Strafminuten, Plus-36-Bilanz, Eiszeit: 20:06 Min./Spiel

Seine Eleganz auf den Kufen, sein Spielwitz und sein Auge sind kaum zu überbieten. Kann die beiden Kanadier neben sich gut in Szene setzen. Hat aber nach seiner Verletzungspause selber etwas abgebaut. Das Haar in der Suppe: Mit seiner Klasse noch grosses Steigerungspotenzial im Abschluss.

25 Spiele, 15 Tore, 20 Assists, 35 Punkte, 10 Strafminuten, Plus-30-Bilanz, Eiszeit: 17:21 Min./Spiel

Verletzte sich wie vor einem Jahr schon wieder früh und ist noch nicht so präsent, wie man es sich von ihm gewohnt ist. Tut dem Team aber sowohl auf dem Eis wie auch in der Garderobe sicher gut.

12 Spiele, 0 Tore, 1 Assist, 1 Punkt, 4 Strafminuten, Plus-6-Bilanz, Eiszeit: 12:23 Min./Spiel

Bekam zu Beginn der Saison oft den Vorzug gegenüber anderen als 12. oder 13. Stürmer. Er ist und bleibt ein Rätsel. Es gibt kaum einen ungefährlicheren Stürmer als ihn.

22 Spiele, 0 Tore, 1 Assist, 1 Punkt, 4 Strafminuten, Minus-3-Bilanz, Eiszeit: 05:04 Min./Spiel

Stan Horansky kann die beiden Kanadier neben sich gut in Szene setzen. Marc Schumacher / freshfocus

