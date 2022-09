Swiss League Ein gefährliches Muster setzt sich fest: Der EHC Olten schlägt die GCK Lions 4:2 und kommt zum fünften Sieg im fünften Spiel Der EHC Olten schlägt die GCK Lions nach einem überzeugenden Startdrittel 4:2, stellt aber ein weiteres Mal sein dominantes Spiel nach einem überzeugenden Startdrittel plötzlich ein. Mann des Spiels: Hattrick-Schütze Sean Collins. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 27.09.2022, 23.09 Uhr

Sean Collins gegen Torhüter Robin Zumbühl und Yannick Blaser. Marc Schumacher / freshfocus

Am Ende durften sich die EHCO-Spieler von den 2121 Zuschauern feiern lassen. Mit einem 4:2-Sieg über die GCK Lions ging der EHC Olten zum fünften Mal im fünften Spiel als Sieger vom Eis und hat in der Tabelle bereits fünf Punkte Vorsprung auf die Verfolger.

Doch rund um das Team war nach der Partie die Stimmung arg gedämpft. Wie konnte man nach einem überzeugenden Startdrittel bloss wieder derart leichtfertig den Tritt verlieren? Wie bereits im vergangenen Heimspiel gegen Winterthur brach der EHCO auch gegen die GCK Lions nach einer souveränen 3:0-Führung ein und befand sich im Mitteldrittel lange Zeit auf der Suche, den Zugriff aufs Spiel wiederzufinden.

«Es ist schwierig, die Gründe dafür zu finden. Es sind die individuellen Sachen bei jedem einzelnen Spieler, die nicht mehr gepasst haben», sagte Benjamin Neukom, der sich ziemlich enttäuscht zeigte und etwas deutlicher ergänzte: «Es ist gut, konnten wir auch dieses Spiel gewinnen. Aber das war nicht gut genug. Wir haben hohe Ziele. Es würde nicht unseren Ansprüchen gerecht werden, würden wir nun mit einer solchen Leistung zufrieden sein. Wir wollen besser sein».

Collins’ Premieren-Hattrick im seltsamen Mitteldrittel

Der EHC Olten startete überaus dominant in die Partie. Das liess sich auch insofern untermauern, als dass die GCK Lions sich erstmals nach sechs Minuten im Oltner Drittel festsetzen konnten und erst nach neun Minuten die erste nennenswerte Chance verzeichneten. Da hatte es bereits 1:0 für die Oltner gestanden, Stan Horansky hatte Sean Collins in den Lauf bedient, welcher eiskalt vollendete. Nur vier Minuten später jubelte Collins erneut, diesmal traf er von seiner Lieblingsposition, indem er mit seinem starken Durchsetzungsvermögen im Slot nach einer Kombination von Nunn und Horansky abstaubte. Und mit Dal Pians Powerplaytor zum 3:0 - die Scheibe fand den Weg ins Tor via Schlittschuh von GCK-Blaser – entsprach auch das Resultat viel mehr der Oltner Vorstellung.

Doch dann kam eben dieses seltsame Mitteldrittel. Die Partie plätscherte etwas vor sich hin, als Captain Leeger wegen eines Bandenchecks auf die Strafbank musste. Prompt traf der grossgewachsene GCK-Import Jarno Kärki in Überzahl zum 1:3.

In der Folge sah sich Trainer Lars Leuenberger gezwungen, sein Timeout in Anspruch zu nehmen. Doch erst gegen Ende des zweiten Drittels fand der EHCO wieder etwas zu seinem Spiel zurück, als Sean Collins nach herrlicher Vorarbeit von Horansky mit dem 4:1 seinen Hattrick realisierte. Es war für den Kanadier, der immer besser in Fahrt kommt, der erste Hattrick auf Profistufe. «Das ist mir zuvor noch nie gelungen, letztmals wohl bei den Junioren. Es fühlt sich sehr gut an», sagte er lächelnd und lobte dabei seine Sturmkameraden Horansky und Nunn in den höchsten Tönen.

Doch Collins starke Leistung mit seinem Premieren-Hattrick liess die kollektive Leistung nicht wieder anheben. Auch im Schlussdrittel zeigten die Powermäuse nicht mehr ihr wahres Gesicht, wenn sie auch das Spielgeschehen vermehrt unter Kontrolle hatten, obwohl der Schlussabschnitt mit 0:1 verloren ging, da GCK-Verteidiger Noah Meier mit einem satten Schuss den sonst überaus sicheren Oltner Rückhalt Lucas Rötheli keine Chance liess.

Man werde dieses Mitteldrittel ganz bestimmt noch eingehend analysieren. Damit sich ein gefährliches Muster nicht noch weiter festsetzt. Am

Telegramm Olten – GCK Lions 4:2 (3:0, 1:1, 0:1) Kleinholz. – 2121 Zuschauer. – SR Weber/Arpagaus, Lars Nater/Pascal Nater. – Tore: 8. Collins (Horansky, Nunn) 1:0. 13. Collins (Nunn, Horansky) 2:0. 17. Dal Pian (Eigentor Blaser; Ausschluss Melnalksnis) 3:0. 29. Kärki (Backman; Ausschluss Leeger) 3:1. 38. Collins (Horansky, Nunn) 4:1. 50. Meier (Backman, Truog) 4:2. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Olten, 3-mal 2 Minuten gegen GCK Lions. Olten: Rötheli (Nyffeler); Schmuckli, Antonietti; Seiler, Oejdemark; Leeger, Hächler; Maurer; Horansky, Collins, Nunn; Neukom, Kast, Haussener; Lhotak, Dal Pian, Schwinger; Hüsler, Weder, Mosimann; Wyss. GCK Lions: Zumbühl (ab 20. Min. Ruppelt); Büsser, Guebey; Blaser, Meier; Sejejs, Landolt; Buchli; Melnalksnis, Kärki, Leone; Truog, Backman, Graf; Bächler, Schlagenhauf, Schaller; Hinterkircher, Mettler, Mémeteau; Henry. Bemerkungen: Olten ohne Sterchi (verletzt), Heughebaert (überzählig), Bircher (abwesend). GCK Lions ohne Spring, Burger, Braun (alle verletzt), Reichle, Falus (beide überzählig).

