Ein Abend für die Moral: Der EHC Olten schlägt den HC Sierre 4:1

Swiss League Ein Abend für die Moral: Der EHC Olten schlägt den HC Sierre trotz Zwischentief mit 4:1 Der EHC Olten schlägt den HC Sierre trotz Zwischentief mit 4:1 und fährt damit seinen sechsten Sieg in Serie ein. Hauptdarsteller sind nicht etwa die Spieler der Paradelinie. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 28.10.2022, 23.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Captain Larri Leeger (rechts) trifft im Powerplay zum 3:1, Timothy Kast (Mitte) zeichnete sich im Verlauf des Abend drei Mal als Assistgeber aus. Marc Schumacher / freshfocus

Zum Ende des Spiels wird Stürmer Timothy Kast zum Spieler der Partie gekürt und steht damit etwas sinnbildlich für den Abend des EHC Olten. Mit 4:1 schlagen die Oltner den HC Sierre und der Stürmer, der einen durchzogenen Saisonstart erlebte und immer besser in Fahrt kommt, war einer der aktivsten Oltner und hatte schliesslich mit drei Assists einen grossen Anteil an diesem sechsten Sieg in Folge.

Der EHC Olten setzt den angedachten Gameplan, den Gästen sein Spiel aufzuzwingen, auf eindrückliche Art und Weise in die Tat um. Spielfreudig, gradlinig, temporeich unterhält der EHCO die 2702 Zuschauer über das gesamte Startdrittel hinweg. Und allen voran steht für einmal nicht etwa die Oltner Paradelinie im Mittelpunkt: Erst vollendet Giacomo Dal Pian im ersten Powerplay der Partie eine ansehnliche Passstafette zum 1:0. Und nur 35 Sekunden später kontrolliert Verteidiger Simon Seiler an der offensiven blauen Linie eine Holperscheibe, prescht rasant vor und verwandelt in bester Stürmermanier unhaltbar in den Torhimmel.

Mit Rangelei aus dem ­Konzept gebracht

Dass dieses enorm kraftraubende Spiel der EHCO gegen diesen ziemlich statisch reagierenden HC Sierre, der auch an diesem Abend seinen Ruf als launische Truppe alle Ehre macht, nicht durchzuziehen vermag, versteht sich von selbst. Doch am Ursprung eines Zwischentiefs stand eine Allerwelts-Rangelei mit Sierres Sacha Berthoud und Dominic Weder als Hauptdarsteller. In dem daraus folgenden Vier-gegen-Vier liessen sich die Oltner plötzlich von den Montandon-Brüdern nach einem Stellungsfehler auf dem falschen Fuss erwischen. Mit diesem 1:2-Anschlusstreffer bäumten sich die Walliser auf und mit gütiger Mithilfe der Oltner, die zwei unnötige Strafen kassierten – darunter eine Teamstrafe –, standen sie sogar nahe am Ausgleich.

Cédric Hüsler schoss den Empty-Netter. Marc Schumacher / freshfocus

Es dauerte bis in den Schlussabschnitt, bis sich die Oltner davon erholten und ihr überlegenes Spiel ansatzweise wieder zurück erkämpften.

Larri Leeger brachte mit seinem wuchtigen Geschoss von der blauen Linie in Überzahl zum 3:1 wieder Ruhe in das unnötig fragile Oltner Spiel. Es erwies sich als entscheidender Treffer, schliesslich rundete der ebenfalls äusserst aktive Cédric Hüsler mit seinem Empty-Netter zum 4:1 einen letztlich doch geglückten Abend ab.

In einem Spiel, in welchem so mancher Spieler kräftig Selbstvertrauen tanken konnte. In einer Mannschaft, die soweit beweist, dass sie einen wochenlangen Ausfall von Garry Nunn zu kompensieren vermag. Larri Leeger: «Ich denke, seit Garry ausgefallen ist, zeigt sich, dass wir auch hinter der ersten Linie skoren können. Es war sicher so, dass wir zu Beginn der Saison etwas stark von der ersten Linie abhängig waren, das ist nun nicht mehr der Fall und hilft dem Team sicher», sagt der Captain und ergänzt: «Ich hoffe, dass das uns einen Boost gibt und uns noch stärker macht.»

Verteidiger Maurer fällt bis im Februar aus

Der EHCO musste auf dem Weg zum 14. Saisonsieg im 16. Spiel mit nur sechs Verteidigern auskommen und hatte nicht nur auf Maurer und Nyffeler verzichten müssen, sondern auch auf die erkrankten Simon Sterchi und Florian Schmuckli. Während Verteidiger Alain Bircher in seinem Stammklub Rapperswil-Jona gebraucht wurde, durfte der EHCO auf die Unterstützung von Lakers-Ersatztorhüter Robin Meyer zählen, der seine Sache gut machte. Apropos Abwesende: Cédric Maurers Verletzung erwies sich nun doch als ernsthaft, der Verteidiger fällt bis im Februar aus. Bereits am Sonntag gastiert der EHC Olten beim HC Thurgau.

Telegramm Olten – Sierre 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Kleinholz. – 2702 Zuschauer. – SR Potocan/Fausel, Wermeille/Nater. – Tore: 4. (3:20) Dal Pian (Kast, Leeger; Ausschluss Dayer) 1:0. 4. (3:55) Seiler (Wyss) 2:0. 25. A. Montandon (M. Montandon) 2:1. 46. Leeger (Kast, Ausschluss Fellay) 3:1. 57. Hüsler (Kast; ins leere Tor) 4:1. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Olten, 6-mal 2 Minuten gegen Sierre. Olten: Meyer (Rötheli); Heughebaert, ­Antonietti; Leeger, Oejdemark; Seiler, ­Hächler; Horansky, Collins, Neukom; Lothak, Haussener, Dal Pian; Schwinger, Weder, Mosimann; Hüsler, Kast, Wyss. Sierre: Giovannini (In-Albon); Meyrat; ­Maxime Montandon; Berthoud, Maret; ­Brantschen, Berthoud; Perron, Arnaud ­Montandon, Castonguay; Volejnicek, Bonvin, Riat; Perrenoud, Bougro, Holdener; Dayer, Fellay, Reynaud. Bemerkungen: Olten ohne Nunn, Nyffeler, Maurer (alle verletzt), Sterchi und Schmuckli (beide krank). Sierre ohne Casserini, Vouardoux, Heinimann, Dozin, Mainot, Bernazzi (alle verletzt), Dolana (krank). 54. Timeout Olten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen