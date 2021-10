Swiss League EHCO-Verteidiger Joel Scheidegger: «Wir verfolgen ein klares System und setzen es gut um» Der EHC Olten hat einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt – auch dank einer überzeugenden Verteidigung. Mittendrin: Joel Scheidegger. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.04 Uhr

19 Punkte aus den ersten sieben Saisonspielen und dabei schon 29 Tore erzielt – der EHC Olten ist in einer bestechenden Frühform. Doch was bei den Powermäusen bei einer derart furiosen und kreativen Offensive beinahe in Vergessenheit gerät, ist die Verteidigung. Sie besticht genauso wie der Sturm, steht hinten sattelfest und bringt sich selbst gefährlich ein, indem sie sich nahtlos ins offensive Spiel einfügt. Während der EHC Olten mit den 29 Toren das zweitproduktivste Team der Liga ist, stellt man mit nur 12 Gegentoren zugleich die beste Defensive.

Exemplarisch für die gute Verteidigungsarbeit steht Joel Scheidegger. Der Neuzuzug vom HC Thurgau erfüllt die hohen Erwartungen als Ersatz des in die National League abgewanderten Verteidigers Janis Elsener auf beeindruckende Art und Weise und erhält im Gegenzug viel Eiszeit von den Coaches. «Ja, ich denke, ich kann mich von Spiel zu Spiel steigern und es gelingt mir immer besser. Ich fühle mich mit Eliot (Anm.: Antonietti) sehr wohl auf dem Eis, wir verstehen uns sehr gut. Und ich bekomme viel Vertrauen, was enorm viel Spass macht», hält Scheidegger fest.

Der verhängnisvolle Patzer ist abgehakt

Nur einen kleinen Tolggen im Reinheft hat sich Joel Scheidegger bisher in der noch jungen Saison geleistet: Im Heimspiel gegen Visp vor einer Woche unterlief ihm ein katastrophaler Fehlpass von hinter dem Tor stehend, womit er Visps 3:3-Ausgleichstreffer gleich selber lancierte. Dies notabene, nachdem sich der EHCO zuvor mühevoll aufraffte und einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung umwandelte.

Es war ein Patzer, der so gar nicht zum Profil Schei­deggers passt. «Zum Glück passiert mir das nicht allzu oft, aber es ist nun mal passiert», sagt er rückblickend und vermag zu schmunzeln. Entscheidungen im Sport bestünden nun mal aus Fehlern. «Wichtig ist, wie man damit umgeht. Entweder hadert man noch lange damit und lässt sich herunterziehen oder man nimmt das Positive mit und lernt daraus. Mich persönlich machen solche Fehler nur stärker», sagt er.

Er sei vor allem dankbar gewesen, dass das Team darauf gut reagiert habe und sie dennoch drei Punkte einfahren konnten. «Das zeigt auch ein wenig, was wir hier für eine Mannschaft haben. Wir haben eine grosse Moral im Team.»

Auch sonst stimme derzeit vieles. «Es harmoniert einfach gut, auch wenn wir am Dienstag in Sierre nicht unser bestes Spiel gezeigt haben und dennoch gewinnen konnten. Ich denke, wir setzen das, was die Coaches wollen, gut um. Wir verfolgen ein klares System mit einer klaren Idee: Wir wollen aggressiv sein, nahe beim Gegenspieler stehen und selber viel laufen. Das konnten wir soweit gut umsetzen», bilanziert Scheidegger.

Er freut sich, dass es nun zum ersten Saisonduell gegen seine Ex-Kollegen kommt. Sie müssten gegen den HC Thurgau (Puckeinwurf: 17.30 Uhr) wieder eine grosse Einsatzbereitschaft abrufen, um ein weiteres Mal erfolgreich zu sein. «Wichtig ist, dass wir von Spiel zu Spiel dranbleiben und nicht abheben.»