Swiss League EHCO-Verteidiger Florian Schmuckli fällt vier bis sechs Wochen aus Der EHC Olten muss die nächsten vier bis sechs Wochen ohne Florian Schmuckli auskommen. Der Verteidiger zog sich am Montag im Spiel gegen Winterthur eine ernsthafte Fussverletzung zu und fällt bis zu den Playoffs aus. Silvan Hartmann 10.02.2022, 19.28 Uhr

Florian Schmuckli fällt längere Zeit aus. Marc Schumacher / freshfocus

Florian Schmuckli fällt die nächsten vier bis sechs Wochen aus. Der Verteidiger wurde am Montag im Spiel gegen Winterthur von einem Puck am Fuss getroffen und zog sich dabei eine ernsthafte Fussverletzung zu, wie nähere Untersuchungen am Donnerstag zeigten. Damit wird der EHC Olten frühestens in den Playoffs wieder auf die Dienste des ehemaligen U20-Nationalspielers zählen können.