EHCO-Spieler bekam Stock ins Auge: Nun spricht er über Verletzung

Swiss League EHCO-Stürmer Benjamin Neukom bekam Stock ins Auge – jetzt spricht er über seine schwere Verletzung: «Jeder weiss: Es ist dumm und unvernünftig» EHC-Olten-Stürmer Benjamin Neukom hat sich im Spiel gegen Visp schwer am Auge verletzt – ob der 31-jährige St. Galler jemals wieder professionell Eishockey ­spielen kann, ist derzeit noch unklar. Trotz vieler Ungewissheiten und kreisenden Gedanken will er optimistisch bleiben. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.03 Uhr

Benjamin Neukom wird von Klubarzt Sebastian Schumacher (r.) und Physio Stefan Hanneke (l.) vom Eis geführt. Marc Schumacher / freshfocus

Es läuft die 15. Minute im Spiel des EHC Olten gegen den EHC Visp am Samstag vor der Natipause: EHCO-Stürmer Benjamin Neukom versucht, an der seitlichen Bande gegen die Walliser Lou Bogdanoff und Raphael Kuonen die Scheibe zu behaupten, worauf er plötzlich zu Boden sinkt. Selbst hinterher in der ­Videokonsultation ist nur schwer zu erkennen, was passiert ist. Doch schliesslich wird klar: Benjamin Neukom bekommt äusserst unglücklich Bogdanoffs Stockschaufel ins linke Auge.

In den Tagen darauf zeigen Untersuchungen, dass er sich dabei schwer am Auge verletzt hat. Benjamin Neukom erlebt Tage voller Ungewissheit. Wir konnten mit ihm über seine Verletzung sprechen, über schwierige Gedanken zur Zukunft und das stetige Thema, warum Eishockeyspieler kein Vollvisier tragen.

Benjamin Neukom verletzt auf dem Eis. Später im Medical-Raum nehmen die Schmerzen zu. Marc Schumacher / freshfocus

Benjamin Neukom, wie geht es Ihnen?

Benjamin Neukom: So weit gut, danke. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir sehr gut ginge. Es ist halt schon eine schwere Verletzung und es ist auch ein bisschen ­beängstigend. Ich habe noch nie gehört, dass man sich so am Auge verletzen kann.

Spüren Sie grosse Schmerzen?

Nein, eigentlich nicht mehr. Am Anfang nach dem Unfall waren die Schmerzen schon ziemlich stark, danach im Spital bekam ich Medikamente. Nach der Operation war es eine Zeit lang unangenehm, nun ist es diesbezüglich mehrheitlich o. k.

Wie haben Sie den Unfall erlebt?

Es hat sich zunächst angefühlt wie einen Stock, den wohl jeder Eishockeyspieler schon mal ins Gesicht bekommen hat. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass etwas nicht gut ist mit dem Auge. Ich versuchte, noch auf dem Eis, das Auge zu öffnen, und realisierte, dass ich nichts mehr sehen konnte.

Das macht Angst.

Ich bekam vor etwa zehn Jahren schon mal einen Stock ins Auge und vor etwa vier Jahren bekam ich einen Schlittschuh ins Gesicht, auch relativ nahe beim Auge. Damals hatte ich grosses Glück. Ich kannte also schon Verletzungen im Gesicht und dachte daher, dass vielleicht einfach Blut ins Auge geflossen war und ich daher nichts mehr sehen konnte. Ich versuchte dann aufzustehen, aber mir war schon ziemlich schwindlig geworden und ich spürte einen grossen Druck im Kopf.

Dann wurden Sie vom Eis geführt.

Draussen im Medical-Raum wurde es immer unangenehmer und die Schmerzen nahmen zu. Und ich begriff anhand der Reaktionen der Ärzte und Physios, dass es sich nicht bloss um einen Schnitt im Gesicht handeln muss.

Sie wurden dann sofort ins Spital gebracht.

Ich begriff ehrlich gesagt nicht mehr viel und war ziemlich benebelt. Ich kam in die Augenklinik und dort prüften sie, ob ich sonst im Kopf oder Schädel noch Verletzungen davongetragen hätte.

Benjamin Neukom wird mit der Ambulanz abtransportiert. Marc Schumacher / freshfocus

Sie wurden mittlerweile schon zwei Mal operiert.

Es war speziell (atmet tief durch). Das Auge braucht jeder, man hat grosse Angst, es zu verlieren. Ich musste viereinhalb Tage warten, bis ich operiert wurde.

Viel Zeit, um sich Gedanken zu machen.

Ja, es gingen mir viele Gedanken durch den Kopf. Aber ich habe mich bei den Ärzten immer gut gefühlt, sie waren von Anfang an sehr transparent und ehrlich. Das habe ich geschätzt, obwohl es nicht immer positive Informationen waren.

Was war die Botschaft?

Sie sagten mir von Anfang an, dass es sich halt schon um eine schwere Verletzung handelt und sie mir keine Prognosen abgeben können – auch jetzt noch nicht. Es braucht noch Zeit, bis man einschätzen kann, wie es genau rauskommt. Aber die Operation verlief gut. Sie sagten mir, dass sie alles, was sie operieren wollten, machen konnten. Es sieht wieder einigermassen gut aus. Aber es braucht halt Zeit.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Sie an der Iris verletzt. Können Sie die Verletzung einordnen?

Es ist schwierig. Ich wusste gar nicht, dass man das Auge überhaupt in dieser Form verletzen kann. Von der Regenbogenhaut wurden zwei Drittel abgerissen, die musste man wieder annähen (atmet tief durch). Es ist eine sehr spezielle Verletzung und verrückt, was man medizinisch alles wieder korrigieren kann. Ich bin auf jeden Fall so weit den Ärzten dankbar, was sie gemacht haben und wie sie es hingekriegt haben.

Lässt sich schon ein­schätzen, welche Folgen die Verletzung für Ihre Sehkraft haben wird?

Ich wüsste es gerne. Aber sie konnten es noch nicht sagen. Hinter dem Auge hat es noch viel Blut vom Schlag, das erst einmal verschwinden muss. Erst dann lassen sich nächste Pro­gnosen machen, auch zur Netzhaut und so weiter. Ich muss geduldig bleiben.

Es geht nun nicht einmal darum, wann Sie auf das Eis zurückkommen, sondern, dass Ihr Auge überhaupt wieder gesund wird. Wie gehen Sie damit um? Auch mit den Unsicherheiten, ob Sie überhaupt wieder gut sehen werden und dann auch, ob Sie wieder Eishockey spielen können.

Es ist schwierig. Diese Gedanken brachte ich in den ersten Tagen gar nicht mehr los (atmet tief durch). Die Zweifel sind immer noch etwas da, aber ich versuche positiv zu bleiben und nicht an das schlimmstmögliche Szenario zu denken. Ich bin auch überzeugt und glaube fest daran, dass alles wieder gut kommt.

Sie wirken erstaunlich ­optimistisch.

(Seine Stimme bricht) Ich habe das Glück, dass ich auf eine super Unterstützung zählen darf – ­Verlobte, Familie, Freunde, das Team, der Klub. Es kümmern sich ganz viele Leute um mich.

Spüren Sie eine Wut gegenüber dem Gegenspieler?

Nein, überhaupt nicht. Er hat sich entschuldigt und sich informiert, wie es mir geht. Er war sehr, sehr nett. Ich habe ihm auch gesagt: Schlussendlich wissen wir alle, dass Eishockey ein harter Sport ist, solche Sachen gehören leider dazu. Manchmal ist es schöner, man erlebt wunderbare Sachen und hat glückliche Momente und manchmal ist der Sport weniger schön. Ich glaube, jeder Eishockeyspieler weiss, dass es zu Verletzungen kommen kann.

Sie konnten sich die Szene bereits im Video ansehen. Gehört das zu Ihrem ­Verarbeitungsprozess?

Vielleicht schon. Man sieht auf den Bildern aber gar nicht so viel, es geht auch unheimlich schnell. Es macht mir nicht viel aus, den Unfall zu sehen, meine Verlobte konnte es hingegen noch nicht sehen. Viel wichtiger ist, dass alles wieder gut kommt.

Die verhängnisvolle Szene: Visp-Stürmer Lou Bogdanoff trifft mit dem Stock Benjamin Neukom, verdeckt von Visps Raphael Kuonen. Screenshot

Machen Sie sich Vorwürfe, dass Sie kein Vollvisier ­getragen haben?

Nein, Vorwürfe sind das nicht. Aber klar, diese Gedanken, dass die Verletzung mit einem Gitter nicht passiert wäre, gingen mir auch durch den Kopf. Ich glaube, das ist ein Thema, das es in unserem Sport schon immer gibt und ewig geben wird. Ich glaube, jeder weiss, dass es vernünftiger wäre, mit einem Gitter zu spielen. Irgendwie ist es aber einfach so, es gibt auf Profistufe sehr, sehr wenige, die mit einem Vollvisier spielen.

Warum ist das eigentlich so?

Auf der einen Seite weiss man: Es ist dumm und unvernünftig, ohne Vollvisier zu spielen, andererseits gehört es irgendwie einfach dazu. Es gibt ja grundsätzlich auch erstaunlich wenige Gesichtsverletzungen. In den 13 Jahren hatte ich noch nie eine solche Verletzung erlitten. Aber es ist klar: Wenn ich wieder aufs Eis zurückkomme, dann wird es für mich sicher ein Gitter geben – das ist fix.

Fühlt man sich auch etwas dazu gedrängt, mit Halb­visier zu spielen?

Schwierig zu sagen, vielleicht schon. Bis ins Alter von 18 Jahren muss man ja ein Gitter tragen. Ist man dann mal erwachsen, freut man sich schon, ein solches Halbvisier an den Helm zu tun, aber wohl einfach, weil es alle anderen auch haben. Es ist ein schwieriges Thema, insbesondere in jungen Jahren auch mit seinen Eltern, später mit seiner Frau. In der Szene ist es schon ein wenig so, dass es alle verstehen, wenn du im Gesicht mal schwer verletzt wirst und eines tragen willst. Aber es will kaum jemand verstehen, wenn du es einfach machst, um vorsichtig zu sein. Schlussendlich ist es aber jedem selber überlassen. Nach einer solchen Verletzung ist es für mich klar.

Es gibt ja eine Argumentation von Spielern, die sagen, dass ihre Sicht eingeschränkt wäre mit einem Gitter.

Ach, die ersten 18 Jahre hat man ja auch mit einem Gitter gespielt und es hat nie irgendeinen Spieler gestört. Man gewöhnt sich an das Gitter und dann ist es ganz normal, wie auch das Halbvisier.

Benjamin Neukom will zukünftig mit einem Gitterhelm spielen. Marc Schumacher / freshfocus

Wir erwischen Sie telefonisch bei Ihnen zu Hause in Rapperswil. Wie schlagen Sie Ihre Zeit tot?

Schwierig. Ich habe wie gesagt ein gutes Umfeld – Verlobte, Familie, Freunde, die Grosseltern – mit dem ich mich austauschen kann. Und dann absolviere ich derzeit auch noch eine Schule, aber es ist halt schwierig und sehr anstrengend, mit einem Auge in den Computer zu starren oder etwas zu lesen. Auch Fernsehen ist derzeit nicht optimal für die Augen.

Sport machen dürfen Sie auch noch nicht?

Nein, das kann ich auch nicht wirklich machen. Ich darf den Puls nicht hochjagen, auch Velofahren zu Hause auf einem Hometrainer geht nicht. Ab und zu mal ein Spaziergang ist möglich.

Sie waren seit dem Unfall auch wieder mal im Kleinholz und planen am Sonntag, ans Heimspiel gegen Thurgau zu gehen. Tut Ihnen das gut?

Ja und Nein. Es hat sicher gutgetan, die Jungs wieder zu sehen. Ich spürte grosse Unterstützung von ihnen und auch vom Klub generell. Andererseits ist es auch schwierig, es tut auch weh, solange die Frage im Raum steht, wie es weitergeht. Es ist nicht einfach, aber ich bin optimistisch, dass alles wieder gut kommt.

