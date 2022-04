EHC Olten: Siegtorschütze Lukas Lhotak: «Mein wichtigstes Tor!»

Swiss League EHCO-Siegtorschütze Lukas Lhotak: «Das war das wichtigste Tor meiner Karriere!» Der EHC Olten gleicht mit einem Tor in der 7. Minute der Verlängerung die Finalserie gegen den EHC Kloten zum 1:1 aus. Torschütze Lukas Lhotak spricht am Tag danach über seine Gefühle, seine mentale und physische Verfassung - und sendet Favorit Kloten einen Warnschuss. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 14.04.2022, 15.01 Uhr

Lukas Lhotak (2. v. l.) wird von Joel Scheidegger Topskorer Garry Nunn und Stanislav Horansky gefeiert. Marc Schumacher / freshfocus

Es wurde eine lange Nacht für so manchen EHCO-Spieler nach einem grandiosen Oltner Eishockeyfest – erst recht für den Siegtorschützen Lukas Lhotak. Er habe vor lauter Adrenalin erst gegen vier Uhr morgens den Schlaf gefunden, verarbeitete stattdessen bei einem Live-NHL-Spiel im Fernsehen seine Emotionen und sein Siegtor.

Mit dem Overtime-Sieg zum 1:1 in der Serie im Gepäck entschied der Oltner Trainerstaff, dem Team einen Tag Pause zu gönnen und sich erst morgen Freitag auf das Spiel vom Samstag in Kloten vorzubereiten.

Wir erreichen Lukas Lhotak nach dem Mittagessen und vor einem Spaziergang in der Frühlingssonne am Telefon. Erzählt er von diesem einen Moment, spürt er Gänsehaut. Jene Szene, im Powerplay, wie er einen Moment lang von drei Klotenern nicht eng genug bewacht wird, von Nunn exzellent angespielt wird, direkt abschliesst und die überragende Ajoie-Leihgabe Tim Wolf endlich zum Sieg erwischt.

«Unglaublich. Ich denke, das war das bislang wichtigste Tor meiner Karriere! Ich spiele zum ersten Mal einen Playofffinal, dieses Tor werde ich nie mehr vergessen. Es bedeutet mir so viel für unser Team», erzählt «Lhoty», wie er von allen genannt wird.

Das Siegtor von Lukas Lhotak im Video:

Die mentale Herausforderung: Ein einziger Fehler kann entscheiden

Die Emotionen seien auch am Tag danach noch immer in ihm drin, gibt aber zu bedenken, dass noch ein langer Weg vor ihnen liege. «Es war ein perfektes Ende an diesem unglaublichen Abend für uns. Aber heute ist ein neuer Tag. Wir dürfen es heute noch etwas geniessen und dann sollten wir uns auf das dritte Spiel am Samstag vorbereiten. Wir sind noch nicht an unserem Ziel, es steht 1:1», hält Lhotak erfolgshungrig fest.

Dieses erste Heimspiel sei physisch und insbesondere mental fordernd gewesen. «Es ist eine harte Serie mit zwei sehr guten Teams. Es entscheiden kleine Dinge. Auch wenn es mehr und mehr zum Spiel wurde, indem ein einziger kleiner Fehler entscheiden würde, war ich immer davon überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Ich bin stolz auf das Team, dass wir alle immer daran geglaubt haben, ruhig blieben und auf den entscheidenden Moment gewartet haben.»

Grosse Emotionen im Kleinholz vor ausverkaufter Kulisse, als Lukas Lhotak in der 67. Minute zum 1:0 trifft. Marc Schumacher / freshfocus

Drei Tage mit 39 Grad Fieber im Bett

Lukas Lhotak war auch bis zu seinem Siegtor einer der auffälligeren Oltner – kämpfte, rackerte, zermürbte mit seinem physischen Spiel das Klotener Spiel. Er war aber auch der Mann der feinen Pässe, etwa zur Grosschance von Simon Sterchi, über welche die Oltner hinterher schmunzeln dürften. Auch Lhotak? «Solche Szenen gibt es. Wir stärkten uns gegenseitig, jetzt erst recht weiter Gas zu geben. Es hat sich gelohnt und wir haben es uns verdient», freut er sich.

Dass Lhotak überhaupt in diesen zwei Finalduellen spielen konnte, ist nicht selbstverständlich. Drei Tage lag er zum Ende der vergangenen Woche mit 39 Grad Fieber im Bett, verpasste dadurch ausgerechnet die beiden wichtigen taktisch geprägten Eistrainings mit dem Team am Samstag und Sonntag vor dem Finalauftakt.

Am Montag absolvierte Lhotak am Vormittag nach überstandener Krankheit das Warmup. In diesem erfuhr er dann etwas überrascht, dass er am Abend sogleich im ersten Finalduell zum Einsatz kommt. «Ich dachte, dass ich wohl frühestens am Mittwoch spielen werde. Aber ich war natürlich glücklich, dass es schon für Montag reichte.»

Die nötigen Videokonsultationen und taktischen Ratschläge holte er am Montagmorgen rechtzeitig nach. «Und ich wusste ja schon von der Qualifikation her, wie Kloten spielen wird. Das half sicher», sagt Lhotak.

Nun reist der Tscheche mit Schweizer Lizenz mit seinen Teamkollegen am Samstag mit breiter Brust nach Kloten. Lhotak: «Ich denke, es wird erneut ein enges Spiel. Der Druck ist jetzt wieder bei Kloten. Sie wissen jetzt auch, dass wir sie schlagen können. Wir müssen in Kloten genauso leidenschaftlich spielen wie zu Hause, dann werden wir gewinnen.»

Lukas Lhotak unmittelbar nach dem Siegtreffer im Interview. MySports

