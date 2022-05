Verteidiger Cédric Hächler wechselt zum EHC Olten

Swiss League EHC Olten verpflichtet Verteidiger Cédric Hächler für ein Jahr Der EHC Olten hat für die kommende Saison Cédric Hächler verpflichtet. Der 28-jährige Verteidiger bringt reichlich Erfahrung in der National League ins Kleinholz. pd 10.05.2022, 09.59 Uhr

Cédric Hächler im Einsatz für Ambri-Piotta. freshfocus

Der EHC Olten arbeitet weiter am Team der kommenden Saison und verpflichtet Verteidiger Cédric Hächler. Der gebürtige Aargauer wurde in der Organisation der ZSC/GCK Lions ausgebildet und debütierte in der Saison 2012/13 in der National League. Der 28-jährige Verteidiger spielte in der National League ausserdem für die Rapperswil-Jona Lakers, den EHC Biel und zuletzt für den HC Ambri-Piotta.

In der Saison 2014/15 stand Hächler zudem im erweiterten Kreis der Schweizer Nationalmannschaft und bestritt fünf Länderspiele. Insgesamt kommt Hächler in seiner Karriere auf 360 Spiele in der National League sowie auf 171 Partien in der Swiss League.

2014 wurde der Rechtsschütze mit den ZSC Lions Schweizer Meister und holte 2016 mit den Zürchern den Schweizer Cup. Cédric Hächler hat beim EHC Olten einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben.

Cédric Hächler freshfocus

Das Kader EHC Olten Saison 22/23 (Stand: 10. Mai 2022) Tor

Dominic Nyffeler (neu von Kloten)

Lucas Rötheli (neu von der EVZ Academy) Verteidigung

Simon Seiler (neu von Kloten)

Victor Oejdemark (neu von La Chaux-de-Fonds)

Cédric Hächler (neu von Ambri-Piotta)

Eliot Antonietti

Florian Schmuckli

Cédric Maurer

Stéphane Heughebaert Sturm

Giacomo Dal Pian (neu von Ambri-Piotta)

Garry Nunn

Stanislav Horansky

Lukas Lhotak

Simon Sterchi

Dominic Weder

Silvan Wyss

Cédric Hüsler

Jan Mosimann