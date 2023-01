EHC Olten schlägt den SC Langenthal vor Saisonrekord-Kulisse 5:3

Swiss League Doppelschlag im Schlussdrittel: Der EHC Olten gewinnt vor Saisonrekord-Kulisse das Derby gegen Langenthal mit 5:3 Der EHC Olten gewinnt das womöglich letzte Derby-Hockeyfest für lange Zeit gegen den SC Langenthal vor der Saisonrekord-Kulisse von 4765 Zuschauenden mit 5:3. Mit dem Sieg knackt der Swiss-League-Leader drei Spiele vor Ende der Qualifikation die Marke von 100 Saisonpunkten. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 28.01.2023, 21.03 Uhr

Der EHC Olten bedankt sich nach dem 4:2-Derbysieg bei den Fans für die Unterstützung. Marc Schumacher / freshfocus

«Zeiget wer de König esch!» hiess es auf der Choreo der Oltner Fankurve, begleitet von einem EHC-Olten-Fahnenmeer auf den beiden Sitzgeraden. Die würdige Derby-Atmosphäre mit der Saisonrekord-Kulisse von 4765 Zuschauenden war eine Kostprobe für heisse Playoffabende in der in zwei Wochen beginnenden Meisterschaftsentscheidung.

Die Choreo der EHCO-Fankurve zum letzten Qualifikationsderby für lange Zeit gegen den SCL. Marc Schumacher / freshfocus

EHCO-Fahnenmeer im Kleinholz. Marc Schumacher / freshfocus

5:3 entschied der EHC Olten das womöglich letzte Derby für lange Zeit für sich und machte den Unterschied gegen den formstarken SC Langenthal, der mit sieben Siege in Folge mit viel Selbstvertrauen im Kleinholz auftrat, mit zwei Doppelschlag-Toren vor Spielmitte innert 33 Sekunden sowie den beiden spielentscheidenden Treffern zehn Minuten vor dem Ende innert 38 Sekunden vom 2:2 zum 4:2.

Der EHCO kam druckvoll aus der Kabine, erspielte sich dominante Startminuten, in denen er sich eine Handvoll hochkarätige Chancen notieren lassen konnte. Danach flachte die Partie ab – bis zur 23. Minute: Oltens siebter Verteidiger, Yannick Hänggi, wollte in der Defensive unter Bedrängnis stehend Verteidigerkollege Scheidegger zuspielen, verlor dabei jedoch etwas gar ungeniert die Scheibe an Marc Kämpf, welcher die Chance nutzte und die Gäste in Führung brachte.

Der EHC Olten liess sich durch den individuellen Fehler nicht verunsichern und kam in der Folge mit der ersten Powerplaysituation beinahe zum Ausgleichstreffer, doch Stürmer Spiller traf nur die Latte, worauf die Scheibe der Torlinie entlangkullerte, wie sich erst später in der Wiederholung herausstellte. Das Tor fiel wenige Minuten später zur Freude der zahlreichen Fans durch Dauerläufer Sean Collins doch noch. Und nur 33 Sekunden später führten die Powermäuse ein erstes Mal: Wie Stürmer Dominic Weder, der genauso wie Giacomo Dal Pian nach einer Verletzung ins Team zurückkehrte, sich gegen SCL-Verteidiger David Moser einhändig den Puck abschirmend durchsetzte und traf, war erstklassig.

Doch die hart erkämpfte 2:1-Führung nahm der erstaunlich diszipliniert agierende EHCO trotzdem nicht mit in die zweite Pause: Während der einzigen Oltner Unterzahlsituation der Partie fiel auf den Abschluss von SCL-Ausländer Whitney dem sonst einmal mehr sehr soliden Torhüter Rötheli die Scheibe über die Stockschaufel und über sich hinweg ins Tor.

Traf doppelt: Dauerläufer Sean Collins. Marc Schumacher / freshfocus

Der EHC Olten nahm im Schlussabschnitt noch einmal Fahrt auf und drängte den Derbyrivalen immer deutlicher in die Defensive. Für den grossen Aufwand wurden die Powermäuse zehn Minuten vor dem Ende belohnt, indem Collins in Überzahl SCL-Torhüter Stettler mittels Abstauber zwischen den Beinen hindurch düpierte. Die Langenthaler monierten, dass ihr Torhüter wenige Sekunden vor dem Gegentreffer die Scheibe blockiert gehabt hätte. Der Coach’s Challenge wurde jedoch nicht stattgegeben, sodass der EHCO wiederum mit einem Spieler mehr agieren konnte. Und in dieser Phase konnten die Oltner durch Horanskys Weitschusstor einen vorentscheidenden Zweitore-Vorsprung herausspielen. Der SC Langenthal kam in der Schlussminute zwar noch einmal durch einen Konter auf 3:4 heran, doch Timothy Kast setzte mit dem Empty Netter in den Schlusssekunden den Schlusspunkt.

Mit dem 5:3-Sieg beweist der EHC Olten im womöglich letzten Derby seinen Fans also nicht nur, wer der König ist, sondern knackt drei Spiele vor dem Qualifikationsende noch die Marke von 100 Saisonpunkten. Damit verteidigt er gegen Verfolger La Chaux-de-Fonds weiterhin die Leaderposition, welcher bei den Ticino Rockets nach einem 0:3-Fehlstart doch noch in Spiellaune kam und 9:5 gewann.

Das Tor zum 3:2 durch Sean Collins. Marc Schumacher / freshfocus

Telegramm Olten – Langenthal 5:3 (0:0, 2:2, 3:1) Kleinholz, Olten. – 4765 Zuschauer (Saisonrekord). – SR Staudenmann/Arpagaus, Lars Nater/Pascal Nater. – Tore: 23. Kämpf 0:1. 27. (26:18) Collins (Scheidegger, Antonietti) 1:1. 27. (26:51) Weder (Leeger) 2:1. 33. Whitney (Pienitz, Egle; Ausschluss Spiller) 2:2. 50. (49:11) Collins (Horansky) 3:2. 50. (49:49) Horansky (Nunn, Scheidegger; Ausschluss Teamstrafe Coach’s Challenge) 4:2. 60. (59:22) Egle (Whitney, Aeschbach; Ausschluss Füglister!) 4:3. 60. (59:50) Kast (Ausschluss Füglister; ins leere Tor) 5:3. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Olten, 3-mal 2 Minuten gegen Langenthal. Olten: Rötheli (Zaetta); Scheidegger, Antonietti; Schmuckli, Leeger; Bircher, Hächler; Hänggi; Horansky, Collins, Nunn; Spiller, Kast, Sterchi; Lhotak, Weder, De Nisco; Hüsler, Wyss, Dal Pian; Mosimann. Langenthal: Stettler (Paupe); Weber, Higgins; Moser, Aeschbach; Pienitz, Cadonau; Meile; Küng, Kummer, Kämpf; Salzgeber, Egle, Whitney; Rehak, Kläy, Füglister; Wyss, Hess, Bärtschi; Wenger. Bemerkungen: Olten ohne Puide, Maurer, Neukom, Nyffeler (alle verletzt), Haussener, Schwinger, Rapuzzi, Heughebaert (alle überzählig), Oejdemark (abwesend).

