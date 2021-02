Swiss League Die verzweifelte Suche nach der Prise Selbstvertrauen: Folgt heute die Erlösung? Nach dem unerklärlichen Totaleinbruch bei der 2:4-Niederlage gegen Thurgau fragt sich, wie der EHC Olten, derzeit in mental äusserst zerbrechlicher Verfassung, bloss aus seiner Negativspirale finden soll. Folgt heute im zweiten Schlüsselspiel gegen den HC Thurgau endlich die Erlösung? Silvan Hartmann 08.02.2021, 05.03 Uhr

Ratlose Gesichter: Der EHC Olten braucht ein Erfolgserlebnis. Marc Schumacher / freshfocus

Immer dann, wenn man glaubte, dass nun endgültig die Talsohle erreicht sein müsste, setzte der EHC Olten in den vergangenen zwei Wochen noch einen weiteren Tiefpunkt. Auch am Samstag nach der 2:4-Niederlage sind bloss noch enttäuschte, ja ratlose Gesichter bei den Powermäusen zu sehen. Trainer Fredrik Söderström ringt nach Worten:

«Ich weiss nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe das Gefühl, wir werden, wo immer wir gerade sind, von schlechten Geistern verfolgt.»

Ja, die Negativspirale, sie dreht und dreht munter weiter. Und ist man mal so richtig in ihr gefangen, scheint es ein Ding der schieren Unmöglichkeit zu sein, wieder daraus zu finden. Das Selbstvertrauen der EHCO-Spieler scheint nach der fünften Niederlage in Serie – trotz 2:0-Führung – im Keller zu sein. «Es tut weh, die Verzweiflung und der Frust bei den Spielern zu sehen», sagt Söderström.

Und langsam aber sicher setzt die Situation beim EHC Olten nicht nur den Spielern zu – das Selbstvertrauen tief, die Selbstkritik gross: «Glauben Sie mir: Ich hinterfrage mich jeden Tag. Und nach solchen Spielen speziell fühle mich wie der schlechteste Coach. Ich würde den Spielern gerne den Schalter hinstellen, den es braucht, um alles drehen zu können. Aber ich denke nicht, dass es nun die Zeit ist, unsere ganze Welt auf den Kopf zu stellen. Es gibt kein Systemproblem, es ist nicht, dass wir nicht wüssten, was wir tun und was wir zu tun hätten. Wir haben ja von allen Spielern, die ihre Form suchen, schon längst gesehen, dass sie Eishockey spielen können. Es liegt bloss im mentalen Bereich», ergänzt Söderström.

2:0-Führung und auf bestem Weg, die Blockade zu lösen

Der EHC Olten auf der verzweifelten Suche nach der letzten Prise Selbstvertrauen. Man fragt sich nach der fünften Niederlage in Serie, wo sie der EHC Olten noch finden sollte. Denn die Powermäuse waren am Samstag auf dem besten Weg dazu, ihre Blockade zu lösen. Während der HC Thurgau träge wirkte, kam der EHC Olten physisch präsent, wach und einsatzbereit aus der Kabine. Der Lohn: 2:0-Führung innert 32 Sekunden nach 7 Minuten. Doch statt weiterhin auf das Gaspedal zu drücken, baute Olten kontinuierlich ab, während Thurgau stärker wurde. Und so folgte, was für alle nach dem Spiel unerklärlich war: Der Totaleinbruch nach starken Beginn. Als die Thurgauer ihre Beine gefunden hatten, glichen sie gefühlt im Handumdrehen aus.

Das Schlussdrittel sollte zu einem offenen Rennen entwickeln, was wiederum nach 19 Sekunden bereits gelaufen war: Im Slot hatte Suleski Torschütze Bischofberger nicht am Abschluss gehindert, worauf die Scheibe auch noch unglücklich über Matthys’ Beinschoner hüpfte.

Top 6: Kampf um einen fixen Playoffplatz

Und als der EHC Olten in Überzahl am Ausgleich schnupperte, kam Thurgaus Welti von der Strafbank zurück und liess Matthys ein weiteres Mal nicht gut aussehen. Der Todesstoss.

Das Positive: Bereits heute Montag kann der EHC Olten im zweiten Schlüsselspiel gegen Thurgau zurückschlagen. Ein Sieg wäre nicht nur Balsam für die EHCO-Seele, sondern auch wohltuend mit Blick auf die Tabelle. Denn nach Verlustpunkten liegt Olten bereits einen Punkt hinter den fixen Playoffplätzen. Söderström: «Wir werden wieder alles in die Waagschale werfen. Jetzt aufgeben würde nicht meinem Charakter und auch nicht jenem der Mannschaft entsprechen.»

