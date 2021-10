Swiss League «Die Spieler sind keine Maschinen»: 3 Erkenntnisse zur ersten abgeschlossenen Meisterschaftsrunde des EHC Olten 9. Sieg im 10. Spiel: Der EHC Olten lässt beim 4:1-Heimsieg auch den GCK Lions keine Chance – 3 Erkenntnisse zur abgeschlossenen ersten Meisterschaftsrunde der Powermäuse und der Mahnfinger von Cheftrainer Lars Leuenberger. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.03 Uhr

Tritt auf die Euphoriebremse: EHCO-Trainer Lars Leuenberger. Andy Mueller / freshfocus

Mit einem souveränen 4:1-Sieg rundete der EHC Olten die erste von fünf Meisterschaftsrunden erfolgreich ab. Dabei wurde die erfahrene Oltner Truppe erst zum zweiten Mal in dieser Saison – nach dem Visp-Heimspiel – mit einem Rückstand zu Beginn eines Spiels konfrontiert. Mit Dominic Forgets Ausgleich kam der EHCO in der Partie an und fand schliesslich im Mitteldrittel seinen derzeit so ausgeprägten Spielwitz mit Passstafetten bei läuferisch intensiven Einheiten zurück und powerte ohne Rast. Und dennoch brauchte es zwei beeindruckende Einzelaktionen, um das Spiel tatsächlich zu wenden: Erst gelang Garry Nunn ein klassisches Bully-Goal, indem er nach einem (einmal mehr) starken Knelsen-Bully sehenswert ins hohe Eck traf. Und drei Minuten später spielte Stan Horansky zuerst einen Backhand-Pass etwas gar nonchalant gefährlich durch die neutrale Zone, kam aber dank einer Knelsen-Intervention wieder an die Scheibe, worauf er durchzog und Torhüter Meier auf der Fanghandseite düpierte.

Im Schlussdrittel flachte die Partie stark ab, aufgrund unzähliger Icings auf beiden Seiten kam kaum ein Spielfluss zustande. Bis EHCO-Trainer Lars Leuenberger sein Time-out zückte und der EHC Olten sich wieder etwas fing. Schliesslich fälschte Horansky einen Scheidegger-Schuss mit dem Körper zum 4:1-Schlussresultat ab. Trainer Leuenberger war mit dem Spiel seines Teams selbstredend zufrieden und betonte auf Fragen zum ungewohnten Fehlstart:

«Mir ist bewusst, dass die Zuschauer zuletzt etwas verwöhnt wurden. Aber die Spieler sind keine Maschinen. Sie lassen es manchmal zwar so aussehen, als wären sie solche – das ist echt faszinierend, aber man darf nicht vergessen, dass sie auch bloss Menschen sind. Es wird sicher nicht einfacher und schliesslich steht immer auch ein Gegner gegenüber.»

Freudige Gesichter beim EHC Olten nach dem 4:1-Sieg gegen die GCK Lions. Marc Schumacher / freshfocus

Die Highlights zum 4:1-Sieg gegen die GCK Lions sihf

Zehn Spiele hat der EHC Olten in dieser Saison nun also bestritten und dabei nicht weniger als 28 Punkte eingefahren. Lediglich zwei Pünktchen gab er bisweilen auf seiner fast makellosen Reise gegen die Ligakontrahenten ab – im Spiel gegen den Aufstiegsaspiranten Kloten war das, indem man die drei Zähler nach einer 2:0-Führung nicht weniger verdient gehabt hätte als in anderen Begegnungen. Drei Erkenntnisse zur ersten Meisterschaftsrunde:

1. Eine unvergleichliche ­Konstanz

Trainer Lars Leuenberger war in den vergangenen Wochen immer wichtig, dass man erst von einem geglückten Saisonstart spricht, wenn man auch gegen alle Teams einmal gespielt hat. Platz eins, mindestens vier Punkte Vorsprung, am meisten geschossene Tore (41) und am wenigsten erhaltene der gesamten Liga (16). Zudem klassieren sich drei Stürmer unter den fünf besten Ligaskorern, die Top 4 der Liga in der Plus-/Minus-Bilanz wird komplett besetzt von Oltnern. Alles beeindruckende Statistiken, die untermauern, mit welcher Konstanz der EHC Olten in dieser ersten Runde am Werk war. Dem EHC Olten ist insbesondere gut zu halten, mit welch überzeugender Einstellung er in jedes einzelne Spiel geht. Ganz egal, ob das bei der EVZ Academy oder in Winterthur vor gut gezählten 100 beziehungsweise 500 Personen, in Kloten vor 3000 Zuschauern oder zu Hause gegen Thurgau vor 2500 Fans ist. Dabei scheint der derzeitige Klassenunterschied so schwer zu wiegen, dass es insbesondere gegen die vermeintlich schwachen Farmteams beinahe ausser Frage stünde, wer letztlich als Sieger vom Eis geht. Eine Eigenschaft, die dem EHC Olten in den vergangenen Jahren nie so recht zustand. Nun hatte Olten eigentlich nur in Sierre, zu Hause gegen Visp und zuletzt in Winterthur bis zur letzten Sekunde um seine drei Zähler zu zittern.

Auch vor wenigen hundert Zuschauern, wie hier in Winterthur, gibt der EHC Olten Gas. Claudio Thoma/freshfocus

2. Eine unglaubliche Kaderbreite und spielend leicht akzeptierte Rollen

Ohne harmonierendes Kollektiv funktioniert es im Teamsport nicht. Das zeigt sich auch wieder einmal beim EHC Olten. Spieler, die nicht erst die erste Saison für Grün-Weiss absolvieren, streichen gerne heraus, wie sehr sie sich in dieser Saison gegenseitig alles gönnen mögen. Besonders beeindruckend ist, wie man selbst als Aussenstehender spürt, wie sehr die Spieler ihre Rollen gefunden und akzeptiert haben. Hier sind die Skorer, da wiederum jene, welche die knochenharte Teamarbeit erledigen, die es gerade für Siege wie am Samstag gegen die GCK Lions brauchte. Jan Mosimann: «Wir mussten für diese drei Punkte richtig ‹chrampfen›. Das zeigt auch ein wenig den Charakter des Teams, dass wir den Willen haben und auch ‹chrampfen› können, um dennoch drei Punkte zu holen, auch wenn es mal nicht so gut aussieht.»

Das beeindruckende Quintett: Eliot Antonietti, Joel Scheidegger, Dion Knelsen, Garry Nunn und Stan Horansky. Marc Schumacher / freshfocus

3. Eine stabile Defensive und ihr grosser offensiver Einfluss

Angriff ist die beste Verteidigung. Der EHC Olten, Ausgabe 21/22, ist ein offensives Feuerwerk. Doch der derzeitige Erfolg basiert auf einer äusserst stabilen Defensive, angeführt von den beiden Neuzuzügen Joel Scheidegger und Eliot Antonietti, komplettiert von Stéphane Heughebaert oder auch Cédric Maurer. Sie sind aber nicht nur verlässlich im Verteidigen, sondern haben auch im Spiel nach vorne einen grossen Einfluss. So sehr, dass sie hoch an der blauen Linie angespielt werden wollen, sodass der EHCO so ausgeprägt seine fünf Feldspieler ins offensive Spiel einbindet wie kaum eine andere Swiss-League-Mannschaft. Ausserdem haben natürlich die Torhüter Simon Rytz und Silas Matthys eine Erwähnung verdient: Sie sind in Topform und sind die grossen Stützen des Erfolgs.

Der Verteidigungsminister beim EHC Olten: Joel Scheidegger. Marc Schumacher / freshfocus

Der Mahnfinger von Cheftrainer Lars Leuenberger

Doch so sehr man im Kreise des EHC Olten die leise Gewissheit hat, zu den Topteams der Liga zu gehören, so sehr versucht nicht zuletzt auch Trainer Lars Leuenberger den Mahnfinger zu heben. «Klar, wir sind zufrieden. Die Tabelle lügt nach einer Runde nicht mehr so stark. Aber meine Message für alle Leute in Olten ist klar: Wir müssen die Füsse am Boden halten, es ist noch überhaupt nichts gewonnen. Wir haben eine supertolle erste Runde gespielt, wir haben das absolut verdient, die Jungs haben alles reingeworfen. Aber jetzt ist das Wichtigste, dass wir am Boden bleiben und nicht das Gefühl haben, dass wir in dieser Liga durchmarschieren würden.»

Vor dem EHC Olten liegen noch 40 Qualifikationsspiele mit ebenso vielen Herausforderungen. Schon am Dienstag folgt die nächste: auswärts beim langsam aber sicher in Fahrt kommenden EHC Kloten.

Vor einem Monat in Kloten gab der EHC Olten leichtfertig eine 2:0-Führung aus der Hand - im Bild: Jan Mosimann (rechts) im Zweikampf mit Klotens Simon Kindschi. Andy Mueller / freshfocus