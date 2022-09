Simon Seiler: Der wertvollste 0-Tore-Mann des EHC Olten

Swiss League Der wertvollste 0-Tore-Mann: Simon Seiler hat seine Rolle beim EHC Olten gefunden Der 25-jährige Ostschweizer Simon Seiler will ein erfolgreiches Ausnahmejahr bei Kloten nun auch mit dem EHC Olten erleben. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Simon Seiler ist beim EHC Olten zum Saisonstart nach vier Spielen der verlässlichste Verteidiger. Freshfocus

0 Tore, 5 Assists. So lautet die Statistik von Neuzuzug Simon Seiler nach vier Spielen mit dem EHC Olten. Damit hat der Verteidiger einerseits schon so viele Assists gesammelt wie letzte Saison zur Hälfte der Qualifikation.

Und andererseits steht da mit der Null eine Zahl, welche sich als Konstante durch Simon Seilers Karriere zieht: «Defense first» – erst die Verteidigungsarbeit, ehe an die Offensive gedacht werden kann. So lautet sein Motto, mit dem er bislang in neun Swiss-League-Jahren fünf Tore schoss – und gleichzeitig weit mehr verhindert hat: Simon Seiler hat sich mit seinen Gardemassen von 1,88m Grösse und 92kg Kampfgewicht einen Namen gemacht als äusserst verlässlichen Defensivarbeiter.

Gemeinsam mit seinem eher offensiv ausgerichteten Verteidigerpartner Victor Oejdemark hat der 25-jährige Ostschweizer mit Plus-4 die bislang beste Bilanz aller EHCO-Verteidiger. Er sagt dazu schmunzelnd:

«Ja, ich werde sicher nicht zum Toreschiessen angestellt. Ich möchte die Konzentration auf meine defensive Leistung legen und was dann in der Offensive dazukommt, ist für mich so etwas wie ein Zückerchen.»

Umso erstaunlicher ist es, dass Lars Leuenberger zu Beginn dieser Saison dem Verteidiger sogar noch das Vertrauen als Powerplayspieler schenkte. Davon kam der EHCO-Trainer vorläufig indes wieder ab, den Kopf zerbrechen will sich Seiler deswegen nicht. «Das gehört dazu. Ich komme auch so zu meiner Einsatzzeit. Wir spielen ohnehin ein System, in dem auch offensiv fünf Spieler auf dem Eis stehen und man sich als Verteidiger gut einbinden kann.»

Simon Seiler (rechts) gegen den Ex-Oltner Jens Nater während des Spiels beim EHC Basel. Freshfocus

Mit Schweizer NHL-­Grössen im Team

Simon Seiler, aufgewachsen in Frauenfeld, kam über seinen Vater schon früh zum Eishockey. «Ich mag mich insofern an meine Anfangszeiten erinnern, als dass es mir einfach riesig viel Spass machte auf dem Eis zu stehen. Und so nahm es seinen Lauf», erinnert er sich.

Von den Pikes Oberthurgau wechselte Seiler schliesslich im Alter von 16 Jahren in die ZSC-Organisation. «Dieser Schritt war ein grosser. Auf einmal war ich in einem Team, indem man sich nicht mehr fragte, gegen wen man denn heute spielt, sondern eher, gegen wen man heute gewinnen wird. Ich habe dort das Zürcher Selbstvertrauen regelrecht aufgesogen», sagt Seiler und lacht.

In der ZSC-Organisation macht er grosse Fortschritte, trainiert an der Seite heutiger Schweizer NHL-Grössen wie Pius Suter, Denis Malgin oder Jonas Siegenthaler. «Ich konnte wahnsinnig viel profitieren», blickt Seiler zurück, der sich damals immer mehr das Winner-Gen aneignete und nicht zuletzt zweimal Schweizer Meister der Elite-Junioren wurde.

Wirklich durchsetzen vermag sich Seiler bei den GCK Lions aber nicht, er wechselt mit 21 in Richtung Heimat zum HC Thurgau. Unter Trainer Stephan Mair erfährt er zunächst einen rauen Alltag. «Mir wurde nichts geschenkt. Aber das war rückblickend vielleicht gar nicht so schlecht.»

Simon Seiler entwickelt sich innert drei Jahren zu einer wichtigen Teamstütze, ehe der EHC Kloten anklopft. Dort unterschreibt er mit dem Wissen, möglichst schnell das Ziel Aufstieg in die National League erfüllen zu müssen. Es sei in den beiden Jahren bei den Fliegern stets ein schöner Erfolgsdruck gewesen.

«Ich empfand es immer als positiv. Der Druck aufsteigen zu können, ist viel angenehmer, als nicht absteigen zu dürfen», weiss Seiler, und gibt zu bedenken: «Und am Ende des Tages dürfen wir Eishockey spielen. Es gibt Leute, die gerade in der heutigen Zeit anderen Druck aushalten müssen.»

In diesem Frühling hat Simon Seiler schliesslich das grosse Aufstiegsziel mit Kloten endlich geschafft. «Es sind unglaubliche Momente, wenn man ein Jahr lang mit den Jungs zusammen als Team auf etwas hinarbeitet und dieses dann tatsächlich erreicht. Es sind Gefühle, die man unbedingt wieder erleben möchte.»

Simon Seiler hat dabei unlängst erfahren, dass er in der National League nicht mehr Teil der Flughafenstädter sein werde. Natürlich habe es Tage der Enttäuschung gegeben, «aber die waren dann schnell der Freude gewichen, als klar war, dass ich zum EHC Olten wechseln werde.»

Der Klotener in der Oltner Garderobe

Nun ist Seiler beim EHCO angekommen. Es sei zu Beginn schon ein bisschen speziell gewesen, vom grossen Finalrivalen zum Unterlegenen zu wechseln. Aber nach einigen dummen Sprüchen in der Kabine der neuen Teamkameraden sei das Thema erledigt gewesen, sagt er schmunzelnd. «Das ist das Schöne am Eishockey: Wenn man in eine neue Garderobe kommt, dann peilt man gemeinsam ein neues Ziel an und das schweisst ziemlich schnell zusammen», sagt Seiler.

Er erwähnt hierfür Cédric Hüsler, gegen den er in der Finalaffiche auf dem Eis das eine oder andere Rencontre hatte. «Aber das gehört dazu. Während des Spiels gibt man das Beste für sein Team, neben dem Eis sind dann oftmals genau diese unbequemen Spielertypen die besten Jungs in der Garderobe. Man will sie lieber im eigenen Team haben.»

Simon Seiler knöpft sich als Klotener EHCO-Stürmer Dominic Weder vor - nun sind sie Teamkollegen. Freshfocus

Die Erfolgssaison ­wiederholen

Simon Seiler will ein unvergessliches Ausnahmejahr in Kloten beim EHC Olten wiederholen. «Wir haben eine sehr gute Mannschaft und alle Voraussetzungen dazu, erfolgreich zu sein», sagt er überzeugt. Mit dem Saisonstart sei er resultatemässig sicher zufrieden, «aber wir haben noch viel Luft nach oben. Gegen Winterthur haben wir den Fuss vom Gaspedal genommen und waren nicht mehr zwingend genug. Da können wir uns sicher noch steigern, damit wir dem Gegner über 60 Minuten unser Spiel aufzwingen können.» Doch das gehöre zum Prozess.

Heute Abend, 19.45 Uhr, kriegen die Powermäuse im Heimspiel gegen die GCK Lions die nächste Chance zur stetigen Verbesserung. Wobei grosse Vorsicht geboten ist, wie zuletzt der EHC Visp bei einer 3:7-Niederlage zu spüren bekam: Die Junglöwen haben zwar einige Teamstützen verloren, jedoch auch wiederum viel an Qualität gewonnen. Und mit Jarno Kärki verfügen sie über einen brandgefährlichen Import, der vergangene Saison noch als Captain bei dessen Jugendklub Ässät in Finnlands höchster Liga unter Vertrag stand.

Simon Seiler und Co. werden die GCK Lions nicht unterschätzen dürfen, um die Partie wiederum mit einer positiven Bilanz zu beenden. Und, wer weiss, vielleicht zusätzlich auch mit einem Zückerchen vom Eis gehen zu können: Mit Simon Seilers erstem Tor für den EHC Olten.

Simon Seiler im Dress des HC Thurgau. Mario Gaccioli

