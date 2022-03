Der EHC Olten vor den letzten zwei bedeutungslosen Qualispielen

Swiss League Der Spagat zwischen Nachlässigkeit und Playoffvorbereitung - Der EHC Olten will sich in den letzten Qualispielen ein gutes Gefühl holen Der EHC Olten will die zwei letzten (bedeutungslosen) Qualispiele gegen die Ticino Rockets und die GCK Lions als wertvolle Playofftests nutzen. Kein einfaches Unterfangen. Stürmer Jan Mosimann: «Wir sind sicher nicht ein Team, das es nun schleifen lässt.» Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 03.03.2022, 04.56 Uhr

Der playofferprobte EHCO-Stürmer Jan Mosimann während des Spitzenkampfs am Dienstag in Kloten. Claudio Thoma / freshfocus

Es ist eine komfortable Ausgangslage, mit der sich der EHC Olten auseinandersetzen darf – und vermutlich würde der wahrscheinlichste Oltner Playoffviertelfinalgegner, der HC Sierre, diese nur zu gerne mit Handkuss übernehmen wollen: Zwei Runden sind in der 50 Spiele umfassenden Qualifikation noch zu bestreiten und unlängst ist klar, dass die Powermäuse als Zweitplatzierte in die entscheidende Meisterschaftsphase steigen werden. Zwei Spiele, in denen man noch einmal etwas ausprobieren darf, auch mal etwas den Fuss vom Gaspedal nehmen darf und nicht zwingend an seine Leistungsgrenze gehen muss – oder doch nicht? Stürmer Jan Mosimann winkt ab:

«Wir sind sicher nicht ein Team, das es nun schleifen lässt. Es sind vor allem zwei Heimspiele vor unseren Fans, in denen wir ein gutes Gefühl für die Playoffs holen wollen, damit wir zu Hause wieder eine Macht werden, wie wir es in der ersten Saisonhälfte waren.»

Heute gegen die Ticino Rockets (19.45 Uhr) und am Samstag gegen die GCK Lions (17.45 Uhr) heisse es noch einmal hart arbeiten. Insbesondere das Duell gegen die Rockets verspricht noch etwas Brisanz, wahrten die Tessiner doch mit einem Sieg über Sierre die Pre-Playoff-Chancen und müssen mindestens in Olten oder dann in Visp punkten. «Das ist sicher noch einmal ein guter Playofftest für uns. Wir haben dann nächste Woche etwas Zeit, uns zu erholen», sagt Mosimann.

Sehen sie sich bald wieder? Jan Mosimann gegen Sierres Thomas Heinimann. Marc Schumacher / freshfocus

Oltens Gegner: Der HC Sierre oder der Zehntplatzierte

Nächste Woche geht es für den Oltner Viertelfinalgegner in einer Best-of-3-Serie, die am Montag, Mittwoch und womöglich am Freitag ausgetragen wird, um die Wurst. Klar ist: Der EHC Olten wird definitiv auf Sierre oder den Zehntplatzierten treffen. Verfolgen die Powermäuse die Preplayoffs mit grossem Interesse? Mosimann: «Wir schauen sicher darauf, wer es dann sein wird. Aber wir dürfen uns nicht zu sehr auf den Gegner verkrampfen, wir werden unsere Leistung erbringen müssen. Schlussendlich müssen wir ohnehin alle schlagen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen.»

Das grosse Ziel heisst Aufstieg – und so mancher im Umfeld von Kloten und Olten erhofft sich die in Anbetracht des Saisonverlaufs logischste Finalaffiche. Wie sehr war also das fünfte Saisonduell vom Dienstagabend, das der EHCO 3:5 verlor und damit letztlich nur eine der fünf Partien gegen Kloten für sich entscheiden konnte, noch von Interesse?

«Es war ein guter Spitzenkampf mit einer guten Atmosphäre, da war schon ziemlich viel Playoffstimmung drin», sagt Mosimann und ergänzt: «Von dem her war es sicher ein guter Test auf einem hohen Niveau. Aber wir schauen noch lange nicht auf den Final, das wäre falsch. Wir haben viele erfahrene Spieler im Team und wenn wir in unseren Karrieren etwas gelernt haben, dann sicher, dass es ein sehr, sehr langer Weg dahin sein wird», sagt der playofferfahrene Jan Mosimann abschliessend, der mit seinem Tor im Frühling 2018 im siebten Spiel mit Rapperswil-Jona ausgerechnet den EHC Kloten in die Swiss League schickte. Nun heisst es vorerst, mit guten Leistungen gegen die Rockets und Junglöwen zu überzeugen. Ohnehin ist beim EHC Olten Demut gefragt – in der aktuellen Situation mehr denn je.

