Lukas Lhotak auf Rekordkurs - trotz grossem Steigerungspotenzial

Swiss League Der paradoxe Fall: Lukas Lhotak befindet sich auf Rekordkurs - trotz grossem Steigerungspotenzial Lukas Lhotak hat sich im ersten Qualifikationsfünftel als der grosse Skorer hinter der Paradelinie erwiesen – vor allem aus einem Grund. Doch ausgerechnet der zweitbeste Schütze gehört zu jenen EHCO-Spielern mit dem grössten Steigerungspotenzial. Wie das möglich ist. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.03 Uhr

Lukas Lhotak hat, dank seiner Rolle im Powerplay, bereits sieben Treffer erzielt. Marc Schumacher / freshfocus

Nachdem Trainer Lars Leuenberger das offizielle Montagstraining nach einer engagierten Einheit für beendet erklärt hat, versammeln sich Stan Horansky, Garry Nunn, Lukas Lhotak und der wiedergenesene Simon Sterchi vor dem Tor, worauf sie sich zu einem Spielchen aufstellen: Auf einen kniehoch gespielten Querpass, einem sogenannten Flippass, soll der gegenüberstehende Schütze den direkten Abschluss suchen, sobald die Scheibe unmittelbar vor sich wieder auf das Eis fällt.

Es wird gelacht, Sprüche geklopft, leichtfüssig und mit viel Selbstvertrauen auf das Gehäuse gehämmert – die Stimmung ist sichtlich gelockert. Kein Wunder, nachdem man am Samstag nach der bislang umkämpftesten Partie der Saison mit 2:1 als Sieger aus dem Derby hervorging, das zur Freude der 3816 Zuschauer als Spitzenkampf ausgetragen werden konnte. Es sei ein guter Charaktertest gewesen, lobte Trainer Leuenberger sein Team hinterher.

Dem stimmte Stürmer Lukas Lhotak auch am Montag nach dem Training noch zu: «Langenthal spielte sehr aggressiv, sie schienen gegen uns besonders motiviert zu sein, was wir vor allem im ersten Drittel zu spüren bekamen. Danach begannen wir die Zweikämpfe zu gewinnen und bewiesen in der Tat grossen Charakter, dass wir diese Partie noch wenden konnten.»

Auf dem Weg zum Hattrick: Lukas Lhotak staubt im Spiel gegen Thurgau ab. Marc Schumacher / freshfocus

Der Tscheche mit Schweizer Lizenz sticht in der Zwischenbilanz nach 9 Spielen aus dem Kollektiv heraus. 7 Tore stehen ihm bereits zu Buche, womit er sich intern hinter Stan Horansky als der treffsicherste EHCO-Spieler positioniert hat. Das hat vor allem einen einfachen Grund: Lukas Lhotak geniesst das Vertrauen des Trainerstaffs in der ersten Powerplaylinie, bestehend aus der Oltner Paradelinie und einem Verteidiger. Er weiss diese gewichtige Rolle soweit zur vollsten Zufriedenheit auszuspielen. «Ja, ich bin zufrieden. Es macht grossen Spass, dass ich mit dieser Importlinie in Überzahl spielen darf», sagt Lhotak lächelnd.

Bereits in der vergangenen Saison nahm er jene Rolle als Powerplay-Spieler im Slot wahr, womit er sich zu nicht weniger als 35 Skorerpunkten in 50 Qualifikationspartien mauserte. Darauf folgten noch stolze 7 Punkte aus 16 Playoffspielen – darunter der unvergessliche Final-Gamewinner gegen Kloten. Werte, die Lukas Lhotak zuvor als Profi nie erreichte. Nun befindet er sich erneut auf Rekordkurs. Skort er weiterhin in diesem Rahmen, dürfte er seine Rekordzahlen aus dem Vorjahr egalisieren, was ganz nach seinem Gusto entspräche. «Ich denke, ich hatte bereits in der vergangenen Saison gut gespielt. Aber ich bin ein Spieler, der nie zufrieden ist und immer nach mehr strebt.»

Nur eine Plus-2-Bilanz

Selbstkritik ist für Lukas Lhotak indes kein Fremdwort, er unterbricht eine entsprechende Frage nach Verbesserungen und verwirft die Hände. Er weiss selbst nur zu gut, dass ausgerechnet er als zweitbester Skorer des Teams paradoxerweise zu jener Handvoll Spielern gehört, die das grösste Steigerungspotenzial aufweist. Im Powerplay hat Lhotak seinen Platz unlängst gefunden, als Drittlinienstürmer bekundet er noch seine liebe Mühe, was gar statistisch mit einer biederen Plus-/Minus-Bilanz von zwei (Powerplaytore fliessen nicht in diese Statistik ein) untermauert werden kann. «Das ist mir bewusst. Ich weiss, dass ich mich defensiv verbessern muss und wir offensiv mehr kreieren müssen.»

Lhotak erwähnt dabei den Saisonauftakt gegen die Ticino Rockets, der ihm die Augen geöffnet habe. «Ich sagte mir nach diesem Spiel, dass ich sofort etwas ändern muss. Ich wollte die Details besser machen, mehr laufen, mehr Zweikämpfe gewinnen. Das gelang mir dann glücklicherweise in den Folgespielen immer besser», sagt Lhotak, der sich wünscht, dass sie in den hinteren Reihen in spielerischer Hinsicht endlich die Chemie finden würden.

Der paradoxe Fall von Lukas Lhotak sollte der Konkurrenz des EHC Olten, die schon mehr als fünf Punkte zurückliegt, arg zu denken geben – und scheint Trainer Leuenberger zu beruhigen: «Es wird sicher nicht einfacher werden. Wir sind die Gejagten, gegen die jedes Team alles geben wird. Aber wir haben immer noch viel Luft nach oben. Und das ist das Schöne.»

Nach zwei durchschnittlichen Spielen will Lukas Lhotak heute Abend auswärts gegen den EHC Winterthur wieder an seiner starken Leistung aus dem Thurgau-Heimspiel (5:2) anknüpfen, wo ihm ein Hattrick gelang. Drei Tore in einem Spiel gelangen ihm zuletzt als Ambri-Leihspieler bei den Ticino Rockets am 9. Dezember 2017 beim 4:0-Sieg – gegen Winterthur. «Das ist doch ein gutes Omen», sagt Lhotak, lacht und verschwindet in der Garderobe.

Lukas Lhotak lässt sich von der Oltner Fankurve feiern. Marc Schumacher / freshfocus

