Swiss League Der nächste Beweis und eine erfreuliche Feststellung: Der EHC Olten dreht erneut einen Rückstand und schlägt Thurgau 4:2 Eine erfolgreiche Leistungssteigerung: Der EHC Olten schlägt den HC Thurgau auswärts nach einem schwachen ersten Drittel und trotz vieler Strafen mit 4:2. Der unbestrittene Matchwinner: Der spielfreudige Joel Scheidegger. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 07.12.2022, 23.19 Uhr

Schlicht überragend: Verteidiger Joel Scheidegger. Marc Schumacher / freshfocus

Es ist noch keine Woche her, da hatte der EHC Olten bei den GCK Lions mit dem 6:5-Sieg nach Penaltyschiessen auf einen 0:2- und 1:3-Rückstand viel Moral bewiesen. Vier Tage später zeigen die Powermäuse im Auswärtsspiel beim HC Thurgau wiederum einen grossen Siegeswillen.

Trotz 0:1- und 1:2-Rückstand und 30 schwerfälligen Minuten, in denen kaum etwas gelingen möchte, können die Oltner das Spiel beim HC Thurgau noch siegreich gestalten und gewinnen 4:2. Es ist der nächste Charakter-Beweis, dass diese Truppe trotz langatmiger, einseitiger Qualifikation in dieser zerbröckelnden Liga und trotz personeller Turbulenzen immer wieder zur Stelle ist.

Der EHC Olten tat sich lange Zeit schwer: Yannick Hänggi gegen Fabio Hollenstein. Marc Schumacher / freshfocus

12 Strafminuten in 40 Spielminuten

Weit über die Spielhälfte hinweg sah es nicht danach aus, als würde der EHCO überhaupt den 23. Sieg im 28. Saisonspiel anstreben wollen. Die Oltner zeigten sich behäbig, zäh und mit wenig Biss am Werk.

Ausserdem taten sie sich das Leben mit Strafen einmal mehr selber schwer. Bis zur zweiten Pause sassen die Powermäuse nicht weniger als 12 Strafminuten ab, wovon 66 Sekunden in doppelter Unterzahl, die man schadlos überstehen konnte.

Eine Strafe später traf Thurgaus Berri dennoch zur verdienten 2:1-Führung in Überzahl. Dies, nachdem die Oltner zuvor noch höchst schmeichelhaft mit 1:1 in die erste Pause gehen konnte.

Doch der EHC Olten steigerte sich, wurde in seinem Spiel disziplinierter und übernahm das Spieldiktat. Der 2:2-Ausgleich von Timothy Kast, der einen Oejdemark-Schuss unhaltbar ablenkte, war schliesslich nur eine Frage der Zeit.

In der Schlussphase brachte Joel Scheidegger mit einem Handgelenkschuss von der blauen Linie in Bandennähe die erste Führung herbei. Die Schussabgabe des Oltner Matchwinners war von drei Thurgauern und Sean Collins im Slot unhaltbar verdeckt worden. Scheidegger kam mit seinem ungemeinen Spielwitz und seiner defensiven Präsenz sehr nahe an seine besten Zeiten aus der vergangenen Saison heran – eine erfreuliche Feststellung, welche aber auch gemischte Gefühle auslösen könnte. Denn Scheidegger könnte von Fribourg jederzeit zurückbeordert werden.

So oder so: Wie sich Scheidegger mittels Doppelpass mit Sterchi zum 1:1 durch die Thurgauer Defensive spielte und dann Torschütze Collins am längeren Pfosten auch noch ideal in Szene setzte, war überragend. Ob der B-Lizenz-Verteidiger schon am Sonntag im Plüschtier-Heimspiel gegen die Rockets an dieser Leistung anknüpfen kann?

Der fehlerlose Torhüter Lucas Rötheli und Eliot Antonietti gegen Thurgaus Döpfner. Marc Schumacher / freshfocus

Telegramm Thurgau – Olten 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) Güttingersreuti, Weinfelden. – 924 Zuschauer. – SR Staudenmann/Blasbalg, Humair/Bichsel. – Tore: 4. Knellwolf (Döpfner) 1:0. 19. Collins (Sterchi, Scheidegger) 1:1. 36. Berri (Ausschluss Leeger) 2:1. 48. Kast (Oejdemark, Hüsler) 2:2. 52. Scheidegger (Sterchi) 2:3. 60. (59:39) Leeger (ins leere Tor) 2:4. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 6-mal 2 Minuten gegen Olten. Thurgau: Rüegger (ab 20. Min: Luis Janett); Ganz, Kühni; Gian Janett, Rundqvist; Soracreppa, Parati; Senn; Döpfner, Hobi, Knellwolf; Hollenstein, Pelletier, Elo; Stehli, Lehmann, Etter; Baumann, Jolliet, Berri; Salamin. Olten: Rötheli (Zaetta); Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Bircher, Hächler; Hänggi; Puide, Collins, Sterchi; Hüsler, Kast, Schwinger; Lhotak, Haussener, Mosimann; Petrig, Weder, Heughebaert. Bemerkungen: Olten ohne Dal Pian, Maurer, Neukom, Schmuckli, Nyffeler, Nunn, Horansky, Wyss (alle verletzt).

