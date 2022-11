EHC Olten: Torhüter Lucas Rötheli steht für das Hoch des Clubs

Swiss League Der Mann der Stunde: Torhüter Lucas Rötheli steht für das Hoch des EHC Olten Lucas Rötheli entwickelt sich beim EHC Olten im Eilzugstempo vom Rohdiamanten zum überraschend sicheren Rückhalt. Doch auf den Lorbeeren ausruhen, kommt für das 19-jährige Torhütertalent nicht infrage. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.03 Uhr

Als Lucas Rötheli vor zehn Tagen beim 2:0-Sieg bei den GCK Lions von seinen Mitspielern und den mitgereisten Oltner Fans für seinen ersten Shutout im EHCO-Dress gefeiert wird, scheint es, als wäre ihm der Rummel und das Lob fast ein wenig unangenehm.

Der statistisch beste Torhüter der Liga: Lucas Rötheli hat mit formidablen Werten gut zu lachen. Marc Schumacher / freshfocus

Mittlerweile steht Lucas Rötheli statistisch in allen Belangen auf der grossen Bühne an vorderster Stelle einer gesamten Liga. 8 Siege aus 9 Spielen, mickrige 1,22 Gegentore pro Spiel, eine beeindruckende Fangquote von 94,7 Prozent. An solche Werte kommt bislang kein anderer Torhüter heran. Lucas Rötheli ist der Mann der Stunde.

«Klar, ich bin soweit zufrieden und freue mich, wenn ich konstant bleibe und meine Leistungen immer wieder abrufen und bestätigen kann», sagt er, um sogleich den Mahnfinger zu heben: Die Zahlen würden zwar aufzeigen, dass man nicht alles falsch mache, aber es sei beim EHC Olten so eine verzwickte Sache mit der Statistik, weil man solch brillante Zahlen ziemlich schnell wieder verspielen könne.

In der Tat: Mit durchschnittlich 23 Schüssen auf sein Tor hat Rötheli im Vergleich zu seinen vergangenen Saisons bei der EVZ Academy heuer doppelt so wenige Schüsse zu halten. Und damit hat nur HCC-Torhüter Cervino noch weniger Arbeit zu erledigen. Lässt man dann eben mal nach, sacken die formidablen Werte rasant ein.

«Ich will der Statistik nicht zu viel Gewicht verleihen und mich einfach weiterhin auf meine Leistungen und meinen kontinuierlichen Weg konzentrieren», sagt er, um dann, ganz der Professionelle, auch noch die gute Arbeit seiner Vorderleute herauszustreichen.

Lucas Rötheli im Einsatz gegen den HC Thurgau. Freshfocus / Carsten Harz

Des einen Freud, ist des andern Leid

Dass Lucas Rötheli, von allen «Roots» genannt, überhaupt nach etwas mehr als einem Drittel der Qualifikation bereits neun Spiele absolviert hat, hätte er sich vor der Saison nicht in den kühnsten Träumen vorstellen können. Rötheli wechselte hinter Dominic Nyffeler als klare Nummer zwei zum EHCO, damit er als eines der grössten Schweizer Torhütertalente unter besten Voraussetzungen im alltäglichen Schaffen Fortschritte erzielt und im Männer-Profihockey Fuss fassen kann.

«Es ist zuletzt sicher auch etwas Glück dabei, dass es für mich so gut gelaufen ist», sagt Rötheli, und spricht damit die Verletzung von Stammgoalie Dominic Nyffeler an. Rötheli bekam das Vertrauen und packte seine Chance, womit er zuletzt einen beträchtlichen Anteil am Erfolgshoch der Mannschaft mit neun Siegen in Serie hat. Des einen Freud, ist des andern Leid.

Rötheli, der viel Ruhe ausstrahlt, hat jüngst bemerkt, dass ihm der Rhythmus mit regelmässigen Einsätzen behagt. Dass er ausgerechnet nach seinem ersten Shutout gegen die GCK Lions im Folgespiel gegen Sierre, daheim vor einer tollen Kulisse, vor der er besonders gerne spielt, von Rappis Ersatztorhüter Robin Meyer verdrängt wurde, habe ihn schon etwas gewurmt, bestätigt er.

«Logisch, ich will immer spielen», sagt er mit verschmitztem Lächeln, «aber mein Prozess steht und fällt nicht mit einem Spiel. Ich akzeptiere solche Entscheide völlig.» Er geniesse derzeit das Vertrauen des Trainer­staffs und hoffe, dass er mit guten Leistungen etwas zurückgeben könne. Und kehrt Nyffeler –wohl nach der Natipause – zurück, «dann nehme ich meine Rolle als zweiten Torhüter wieder ein. Das ist ganz klar», so Rötheli.

Hat sich gut eingelebt: Torhüter Lucas Rötheli. Marc Schumacher / freshfocus

Generell habe er sich «extrem gut» eingelebt in Olten. Auch der Austausch mit Dominic Nyffeler und Torhütertrainer Michael Tobler sei wertvoll und kollegial. «Wir unterhalten uns sehr oft. Ich kann von ihnen unglaublich viel profitieren.» Als intensiv bezeichnet er auch den Austausch mit seinem Vater André Rötheli.

«Er kann mir goalietechnisch nicht viel beibringen», sagt er lächelnd, «aber er gibt mir Tipps im mentalen Bereich und zum Verhalten. Das hilft mir sehr», so der 19-Jährige. Einige Ratschläge der Oltner Klublegende? Nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Dran bleiben. Pushen. Und jeden Tag sein Bestes geben. Lucas Rötheli scheint sie schon längst verinnerlicht zu haben.

