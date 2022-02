EHC Olten: Der Knoten von Stürmer Robin Schwab löst sich

Swiss League Der Knoten löst sich: EHCO-Stürmer Robin Schwab hat sein Selbstvertrauen gefunden Robin Schwab ist nicht nur der jüngste EHC-Olten-Spieler, sondern auch jener mit der bislang grössten Entwicklung. Nur etwas fehlt dem 21-Jährigen noch. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.03 Uhr

EHCO-Stürmer Robin Schwab (l.) wird verfolgt von Sierre-Verteidiger Goran Bezina. Marc Schumacher / freshfocus

Von all den Oltner Teamleadern Smith (2x), Nunn (2x), Horansky, Sterchi oder Forget hatte nur Ersterer einmal im entscheidenden Penaltyschiessen gegen Sierre getroffen, als EHCO-Trainer Lars Leuenberger dem Jüngsten des Teams das Vertrauen schenkt: Robin Schwab soll den achten Penalty verwandeln.

Er sei schon etwas überrascht gewesen, als er antraben durfte, «aber gleichzeitig freute ich mich, dass ich diese Chance erhalte. Nur schade, dass ich nicht treffen konnte», sagt Robin Schwab am Tag nach der unnötigen 2:3-Niederlage nach Penaltys.

Die Nomination des 21-Jährigen zum allenfalls matchentscheidenden Penaltyschützen war überraschend, aber dennoch nicht unvorhersehbar. Robin Schwab scheint allmählich seinen Knoten zu lösen, tritt überzeugender und unbekümmerter auf und spielt mit einer positiven Körpersprache, die er bislang im Oltner Dress nie so wirklich zeigen konnte.

«Seit Weihnachten spiele ich häufiger und spüre, dass ich mehr Vertrauen erhalte. Das gibt mir wiederum mehr Selbstvertrauen auf dem Eis und damit klappt auch alles etwas besser», bilanziert Schwab.

Das geht auch aus der Statistik hervor: Während er in seinen ersten 30 Saisonspielen auf einen Skorerpunkt warten musste, gelangen ihm gegen die EVZ Academy und Winterthur gleich drei Assists. «Ich habe lange dafür gekämpft, es war schon eine grosse Erleichterung, dass es endlich mal geklappt hat», sagt Schwab über seine ersten Punkte.

Auch Lars Leuenberger freut sich über die jüngsten Entwicklungen der Nummer 39: «Wir pflegen hier eine Kultur, in der man sich etwas verdienen muss. Das hat Robin zu Beginn der Saison nicht verstanden, auch weil ihm das zuvor kaum jemand gesagt hat. Umso schöner ist es, dass er nun langsam aufblüht», sagt der fordernde EHCO-Trainer, der nichtsdestotrotz durchblicken lässt, dass Schwab, der zuletzt in Folge des Rumpfkaders als Drittlinien-Center eine beträchtliche Rolle innehatte, noch viel Luft nach oben hat.

Robin Schwab (2.v.l.) hat es nach einem Umweg über Huttwil in das Stammteam des EHC Olten geschafft. Marc Schumacher / freshfocus

«Ich weiss, dass ich in den entscheidenden Szenen noch abgeklärter sein muss, damit ich die Scheibe halt auch mal wie Dominic Forget einfach reinbringe», sagt Schwab. Diese Kaltblütigkeit fehlt ihm bislang tatsächlich noch, weshalb er auch weiterhin auf sein erstes Saisontor wartet. «Ich bin überzeugt, dass das auch noch kommt, wenn ich weiter hart an mir arbeite.»

Von der National League in die MySports League

Robin Schwab hatte keinen einfachen Saisonstart erlebt und musste sich zunächst mit einem Umweg über das MySports-League-Team Huttwil in die Stammmannschaft des EHC Olten kämpfen. Als ihm mitgeteilt wurde, dass er ausgeliehen wird, sei er zwar nicht frustriert gewesen, «aber klar, am Anfang war ich schon enttäuscht, weil ich nicht damit gerechnet hatte», sagt Schwab und führt aus: «Ich wollte es aber als Chance sehen und mit einem guten Job dem Team dort helfen, dass ich dann auch hier in Olten wieder zu mehr Einsätzen komme.»

Mit 7 Skorerpunkten aus 8 Huttwil-Spielen deutete er seine Qualitäten an. Robin Schwab stiess mit einem laufenden National-League-Vertrag bei Ambri in der vergangenen Saison zum EHC Olten, absolvierte mit dem EHCO die letzten Quali-Spiele und bestritt die Playoffs. In der Saison 19/20 bestritt der Basler als EVZ-Junior für die Academy 20 Partien und fand dann via Ambris Nachwuchs den Weg in das Tessiner National League-Team: «Eines Morgens bekam ich einen Anruf, dass ich am Abend mit nach Davos darf. Es war ein geiles Erlebnis», sagt Schwab, der sich damit einen Bubentraum erfüllte.

Der 21-Jährige bekam überraschend viel Eiszeit und liess sich beinahe einen Assist gutschreiben, wäre der Oltner Marco Müller, damals in Ambri-Diensten, nicht am Pfosten gescheitert. Immerhin bleibt das Erlebnis in guter Erinnerung, hatte er doch das Glück, dass in Davos noch Fans im Stadion erlaubt waren, das Tessiner Derby wenig später gegen Lugano erlebte er ohne Zuschauer.

Robin Schwab ergatterte sich daraufhin für die Saison 19/20 seinen ersten NL-Vertrag, wird aber nach einem Spiel an die Ticino Rockets abgeschoben, ehe seine Zeit in Olten beginnt. Nun will er zurück in die höchste Liga. Und dies, so darf es ein Spieler in Grünweiss mittlerweile aus tiefster Überzeugung sagen, am liebsten mit dem EHC Olten.

