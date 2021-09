Swiss League Der EHC Olten im Spielrausch: Drei Erkenntnisse zum furiosen Saisonstart Der EHC Olten ist mit einer beeindruckenden Leistung und zwei überzeugenden Spielen in die Saison gestartet. Auch Trainer Lars Leuenberger war von seinem Team beeindruckt. Die grosse Frage: Wie viel Wert sind die Siege gegen zwei blasse Farmteams im Endeffekt wirklich? Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 13.09.2021, 05.03 Uhr

Stan Horansky (Mitte) jubelt mit Joel Scheidegger (l.) und Eliot Antonietti. Marc Schumacher / freshfocus

Zwei Spiele, sechs Punkte, dazu ein Torverhältnis von 12:2. Noch beeindruckender ist die Schussstatistik über beide Spiele hinweg: Sagenhafte 183 Abschlüsse gab der EHCO in beiden Spielen ab, wovon 105 den Weg auf das Tor fanden. Es ist die pure ­Dominanz, ein Team im Spielrausch. Der EHC Olten hat zum Saisonstart gegen die EVZ ­Academy und die Ticino ­Rockets die Erwartungen vollends erfüllt. Das sind die drei grössten Erkenntnisse zum Saisonstart-Wochenende:

Die Zusammenfassung zum 8:2-Sieg gegen die Ticino Rockets EHCOTV

1. Feine Hände, gutes Auge, schnelle Beine

Man könnte nach den diskussionslosen Siegen herausstreichen, dass die beiden Farmteams zweifellos auch schon mit grösserer Qualität dem EHC Olten gegenüberstanden. Doch da gibt es eben auch die andere Seite: Die Oltner boten den Gegnern kaum Gelegenheiten, auszuschnaufen, ehe schon wieder der nächste Angriff anrollte.

Der EHC Olten deutete das offensive Potenzial an, zeigte, welche offensive Wucht in dieser Mannschaft steckt. Es basiert vor allem auf einer vorbildlichen Arbeitseinstellung. Dabei fiel nicht nur der Spielwitz der Offensivkräfte auf, die bei Passstafetten mit ihren feinen Händen und gutem Auge brillieren konnten. Auch im so wichtigen Spiel ohne Scheibe lieferte die Lars-Leuenberger-Truppe ab, in dem jeweils alle fünf Spieler der Linie stets in Bewegung waren.

2. Viele Skorer, wertvolle Teamarbeiter ohne Punkte

Die klaren Siege zum Saisonauftakt sind für das Selbstvertrauen Gold wert. So mancher Spieler sammelte den einen oder anderen Punkt, 9 verschiedene Schützen zeichneten sich für die 12 Tore verantwortlich, insgesamt 35 Skorerpunkte wurden dem EHCO-Konto gutgeschrieben. Stan Horansky führt die Liste mit 5 Punkten (4 Tore, 1 Assist) an, gefolgt von den weiteren Teamleadern Dominic Forget (1/4), Dion Knelsen (0/5) und Garry Nunn (1/3).

Doch nicht nur die Skorer der ersten zwei Sturmlinien sollten in der Sonne stehen. Auch die Linien dahinter, drei und vier, überzeugten mit unglaublich wertvoller Teamarbeit. Sie waren im Abschluss zwar abermals unglücklich geblieben, zermürbten mit ihrem aufsässigen Spiel den Gegner aber genauso. Es zeigt ein wenig, dass die Rollen im Team schon nach wenigen Spielen vorgespurt sind. Das Rezept zum Erfolg bei 26 Kaderspielern liegt auf der Hand: Nur, wenn sich jeder mit seiner für ihn bestimmten Rolle identifizieren kann, wird der EHC Olten als Team Erfolge feiern können.

Gute Gründe, glücklich zu sein: Die Teamstützen Garry Nunn und Dominic Forget. Marc Schumacher / freshfocus

3. Konsequente Defensivarbeit mit zwei Tolggen im Heft

Im ganzen Teamkonstrukt war auffallend, mit welcher Konsequenz die Spieler – sowohl Verteidiger wie auch Stürmer – ihre Defensivarbeit verrichteten. Zudem agierten die Verteidiger am Puck überlegt, spielten solide erste Pässe bei tiefem Stresslevel. Zwei kleine Tolggen im Reinheft gibts dennoch zu beklagen: Bei den beiden Gegentoren gegen die Ticino Rockets wurde die Oltner Defensive etwas gar simpel übertölpelt. Einem Team, das in diesen zwei Spielen einen grossen Offensiv-Drang verspürte, sei dies aber nicht zu verübeln. Die grosse Frage bleibt dennoch, ob der EHC Olten diese konsequente Defensivarbeit auch gegen ebenbürtige Teams aufrechthalten kann. Und: Wie viel Wert sind die Siege gegen zwei blasse Farmteams im Endeffekt wirklich?

EHCO-Trainer Lars Leuenberger. Marc Schumacher / freshfocus

Das sagt der Trainer zum 6-Punkte-Saisonstart:

Lars Leuenberger: «Ich bin sehr zufrieden und glücklich mit der Leistung, die wir in diesen beiden Spielen gezeigt haben, die Spieler haben einen Top-Job gemacht. Wir haben in beiden Spielen dominiert – das haben wohl alle erwartet, aber es ist nicht ganz so einfach, man darf nicht vergessen: Es ist Anfang der Saison, wir haben keine einfache Vorbereitung hinter uns und konnten wegen Verletzungen und Krankheitsausfällen kein einziges Mal in der Konstellation spielen, wie wir das nun in diesen zwei Spielen taten. Nun kommt mit dem EHC Kloten eine völlig andere Mannschaft auf uns zu. Es gibt sicher ein, zwei Dinge, die ich am Montag noch einbringen möchte, damit wir gewappnet sind für das Spiel am Dienstag.»