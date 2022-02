Swiss League Der Beste aller Zeiten: Warum der Meilenstein EHCO-Stürmer Dominic Forget so viel bedeutet Historisch: Dominic Forget hat sich an die Spitze der Allzeit-Skorerliste der zweithöchsten Schweizer Liga gespielt. Der 40-jährige EHCO-Stürmer sagt, warum ihm das so viel bedeutet, weshalb er etwas irritiert ist und warum er den Erfolgshunger auch in Zukunft nicht stillen kann. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.03 Uhr

Dominic Forget steht ab sofort an der Spitze der Allzeit-Skorerliste. Marc Schumacher / freshfocus

Als sich die EHCO-Spieler am Freitag nach dem 6:5-Sieg nach Verlängerung gegen Visp auf der blauen Linie aufstellten, gratulierten die ersten Kameraden Dominic Forget zum grossen Meilenstein. In den 60 Spielminuten zuvor gelang ihm Historisches: Der 40-Jährige brach mit einem Tor und drei Assists den Allzeit-Punkterekord eines Spielers in der Swiss League, mit 920 Skorerpunkten hat Dominic Forget den Kanadier Kelly Glowa an der Spitze der Allzeit-Skorerwertung abgelöst.

Nach dem Spiel brachen in der EHCO-Garderobe alle Dämme: Forget war einer der Letzten, der die Kabine betrat, alle anderen warteten bereits gespannt auf ihn, worauf sie ihn mit Wasser – und was sonst gerade noch so rumlag – begossen, auf ihn zusprangen und ihn feierten. «Es war grossartig. Die Jungs freuten sich sehr für mich», sagt Forget und lacht.

Bereits in den Tagen zuvor habe Trainer Lars Leuenberger das Thema in der Garderobe aufgeworfen, dass Forget bald etwas Grosses erreichen werde. «Es ist schön, dass es registriert wurde. Dieser persönliche Erfolg bedeutet mir sehr viel, auch, weil der Rekord 20 Jahre Bestand hielt und, wer weiss, ich vielleicht den Rekord auch ein Weilchen haben werde. Es ist etwas sehr Spezielles für mich», hält Forget fest.

Der Antreiber auf dem Eis: Dominic Forget spielt derzeit wie zu seinen besten Zeiten. Marc Schumacher / freshfocus

Die 1000er-Marke längst geknackt

Eigentlich erreichte Forget bereits zu Beginn der vergangenen Saison mit Kloten die Marke von 1000 Punkten. Weil aber im Gegensatz zu Nordamerika in der Schweiz die Punkte der Qualifikation und Playoffs nicht per se addiert werden, interessierte dies zum Erstaunen Forgets kaum jemand. Nun, ein Jahr später, steht er offiziell an der Spitze der Allzeit-Skorerwertung der Swiss League.

Und der erreichte Meilenstein habe dieses Mal grosse Wellen geschlagen. «Ich habe so viele Nachrichten und Gratulationen von Freunden, Weggefährten und ehemaligen Spielern erhalten – ich wurde überschüttet mit Liebe. Ich verbrachte ein sehr schönes Wochenende», sagte Forget nach dem Montagstraining.

Für die 920 Skorerpunkte brauchte der Kanadier, der seit rund fünf Jahren auch den Schweizer Pass besitzt, 674 Saisonspiele in 15 Saisons. Das ergibt einen beeindruckenden Durchschnitt von 1,36 Punkten pro Spiel, womit umgehend die Frage aufkommt: Wie schafft man es bloss, 15 Jahre lang so fokussiert zu sein, dass man konstant in jedem Spiel seine Leistung abliefern kann?

Forget schmunzelt, spricht von unbändigem Willen, Demut, stetig neu angepassten Zielsetzungen und Liebe zum Eishockey-Sport. «Wenn ich eines Tages zurücktreten werde, dann werde ich bestimmt analysieren, was ich alles erreicht habe», sagt er. Etwas mache ihn aber schon jetzt besonders stolz. «Ich bleibe immer positiv und gebe nie auf. Ich habe schon immer in jedem einzelnen Spiel mein Bestes gegeben.»

Dominic Forget. Marc Schumacher / freshfocus

Forget gibt zu bedenken, dass auch er viele Auf-und-Ab-Momente erlebte. «Ich hatte harte Zeiten. 2014 hatte ich in Visp keinen Vertrag mehr und es war unglaublich grosses Glück für mich, dass in La Chaux-de-Fonds Lee Jinman zurücktrat und ich seinen Import-Platz bekam.» Nach fünf Jahren bei Visp kehrte er nach La Chaux-de-Fonds zurück, wo er bereits die drei Spielzeiten zwischen 2006 und 2009 absolvierte.

Die 105-Punkte-Saison und das schnellste Tor

Müsste Dominic Forget heute Bilanz über seine unvergleichliche Karriere ziehen, wüsste er gar nicht so recht, wo er beginnen sollte. «Es sind so viele Erinnerungen und Erlebnisse.» Nur: Dass er mit Visp 2009/10 den Meistertitel gegen Lausanne verpasste, wurmt ihn bis heute. Nicht zuletzt auch, weil er seine Rekordsaison mit 105 Skorerpunkten aus 46 Spielen nicht krönen konnte. «Es war der Wahnsinn, weil einfach alles immer funktionierte, was ich tat. Ich war von mir selbst beeindruckt.»

Forgets NLB-Statistiken

In dieser bereits aussergewöhnlichen Saison schoss er zudem in einem Spiel gegen die GCK Lions mit fünf Sekunden nach Spielbeginn das schnellste Tor im Schweizer Eishockey seit Einführung der Playoffs.

Grosse Genugtuung fand er in der Saison danach, 2010/11, als er mit Visp doch noch Schweizer Meister wurde und auf dem Weg zum Titel die Serie gegen La Chaux-de-Fonds spektakulär mit zwei Overtime-Niederlagen wendete.

Unvergessen bleibe aber auch die Saison 07/08 mit La Chaux-de-Fonds, mit den Neuenburgern war er ein Teil jener Mannschaft, die von einem 0:3-Rückstand nach Siegen gegen Lausanne zurückkam und die Serie 4:3 gewann. «Die Leute waren verrückt. Es kamen unzählige Busse an die Auswärtsspiele. Es gibt so viele Glücksmomente, die ich erleben durfte, aber das war wohl der sportlich emotionalste», erzählt Forget.

Marc Schumacher / freshfocus

2018 entschied sich Dominic Forget zur Verwunderung der Schweizer Eishockeyszene für einen Wechsel nach Japan, schloss sich den Oji Eagles in der Asia League an.

«Zuvor wurde ich Schweizer, was ein grosser Wendepunkt war. Ich bekam einige Anfragen von National-League-Klubs, aber da war eben auch die sehr gute Offerte aus Japan. Ich sagte mir: Warum nicht?», erzählt Forget, lächelt und führt fort: «Und daraus wurde ein Jahr, das ich mit so vielen Erlebnissen und Erinnerungen nicht mehr missen möchte.»

Nach einem Jahr kehrte er zurück in die Schweiz und nahm einen Zweijahresvertrag in Kloten an. Nun, auf seiner erfolgreichen Karriere-Reise ist er zur Freude des EHC Olten im Kleinholz angelangt. 920 Skorerpunkte – macht das Hunger auf mehr und mehr Skorerpunkte?

Er wurde das bereits früher oft gefragt, vor allem auch in seiner Rekordsaison in Visp. «Als ich damals auf 70, dann auf 80 und 85 Punkte kam, sagte ich mir: Warum sollte ich nicht auch 100 Punkte erreichen können?» Forget betont, dass das Team in seiner gesamten Karriere stets im Vordergrund stand.

Er sei vor allem auch dann enttäuscht gewesen, wenn er zwar gut spielte, aber sein Team dennoch verlor. Aber Forget würde eben auch lügen, wenn ihm die Skorerliste nie etwas bedeutet hätte. «Man will vor allem, dass das Team gewinnt, klar. Aber Tore sind der Antrieb jedes Stürmers. Das gibt dir Kraft und Selbstvertrauen, wenn du damit deinem Team helfen kannst.»

Der Corona-Rückschlag im Januar

Was besonders beeindruckend ist: Dominic Forget ist seit Wochen nicht im Vollbestand seiner Kräfte und kam dennoch zu seinem Rekord als allzeitbester Skorer der Liga. Seit der 40-Jährige Ende Jahr an Covid erkrankt war, hat er mit Long-Covid-Symptomen wie Kurzatmigkeit und Müdigkeitserscheinungen zu kämpfen. Diese Symptome führten so weit, dass er Mitte Januar das Auswärtsspiel in Langenthal im Mitteldrittel völlig ausgelaugt vorzeitig beenden musste.

Doch nun geht es Forget besser, die gesundheitliche Form zeigt von Tag zu Tag aufwärts. Zu Beginn sei er schon nur vom Treppensteigen physisch ausgelaugt gewesen. «Ich fokussierte mich voll und ganz auf das Training am Morgen und brauchte dabei so viel Energie, dass ich mich für den Rest des Tages der Erholung widmen musste», so Forget.

Obwohl die Ärzte bei entsprechenden Gesundheitschecks nichts feststellen konnten, spürt er nach wie vor, «dass etwas nicht stimmt». Forget: «Es geht mir immer besser und besser. Aber es ist ein Prozess, der sehr lange dauert. Vielleicht ist es gerade nicht das Beste, dass wir drei Mal pro Woche spielen», sagt er schulterzuckend.

Doch Forget, der stets positiv Denkende, sagt auch: «Vielleicht ist es ja aber auch genau die Vorbereitung, die ich für die Playoffs brauche.» Forget lacht und verschwindet in der Garderobe – um weiterhin Tag für Tag an seinem Legendenstatus zu arbeiten.

Dominic Forget im Jahr 2010 im Dress des EHC Visp. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

