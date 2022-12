Lichterlöschen beim SC Langenthal

Swiss-League-Debakel Lichterlöschen in Langenthal – Gian Kämpf: «Es tut weh, aber es ist die einzige Lösung» Kein Stadion, kein Geld – der SC Langenthal steigt nach 20 Jahren freiwillig in die höchste Amateurliga ab. Auch beim EHC Olten zeigt man sich enttäuscht. Das Bedauern ist gross. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.03 Uhr

Die Lichter im Stadion Schoren werden Ende Saison gelöscht. Freshfocus/Marc Schumacher

Seit gestern Mittwoch gibt es für den EHC Olten einen weiteren Grund für den Aufstieg: Langenthal steigt Ende Saison freiwillig in die höchste Amateurliga ab. Es wird keine Derbys mehr geben. Von der Politik im Stich gelassen, in einer Liga ohne Zukunft: Beim SC Langenthal wird der Stecker gezogen.

Präsident Gian Kämpf löscht Ende Saison das Licht und wird den SC Langenthal besenrein seinen Nachfolgern überlassen. Die Langenthaler stehen nächste Saison wieder dort, wo sie im Frühjahr 2002 mit dem Aufstieg das Abenteuer Profihockey begonnen haben: In der höchsten Amateurliga. Sie heisst jetzt MyHockey League. Und dort warten sportliche Demütigungen gegen den Lokalrivalen Hockey Huttwil.

Mit dem Ende des Profihockeys gehen in Langenthal 25 Arbeitsplätze im Sportbetrieb und in der Administration verloren. Auch Trainer Jeff Campbell muss sich einen neuen Job suchen. Nur der Vertrag von Nachwuchschef Stefan Tschannen wird von der Nachfolgeorganisation übernommen, die im Juniorenbereich mit dem SC Bern zusammenarbeiten wird.

Allerdings ist es den SCL Tigers gelungen, Stürmer Nevio Reist (Jahrgang 2008), das mit Abstand grösste Talent, dem SCB-Zugriff zu entziehen und nach Langnau zu retten.

Die SCL AG wird nach einem Kapitalschnitt in die Nachwuchs AG überführt und daraus entsteht der neue SC Langenthal. Alle Löhne und Rechnungen werden bis Saisonende bezahlt. Der Spielbetrieb ist bis Ende Saison gesichert. Die letzten Derbys gegen Olten am 30. Dezember und am 28. Januar (oder weitere in den Playoffs) finden statt.

Der SCL kann nun auf der grünen Wiese ein Team für die MyHockey League bauen. Dafür steht ein Budget von insgesamt 1,8 Millionen bereit. Die Hälfte davon wird für das Frauenteam in der höchsten Spielklasse und die Nachwuchsorganisation gebraucht.

Für den SCL in der MyHockey League stehen somit noch rund 800'000 Franken zur Verfügung. Ein durchschnittliches Budget in der höchsten Amateurliga. Die aktuellen Sponsoren sichern dem SCL für die nächsten drei Jahre im Amateurhockey einen Stockelbeitrag von rund 200'000 Franken pro Saison zu. Immerhin. Der Rest muss mit Zuschauereinnahmen und weiteren Sponsoren aufgebracht werden.

Kämpf: «Es tut weh. Aber es ist die einzige Lösung»

Der Rückzug erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen. Erstens ist nun klar, dass es weder ein neues Stadion geben, noch die Kultarena – so etwas wie eine Mittelland-Valascia – auf Profistandard ausgebaut wird. Zudem sind die Perspektiven in der Swiss League so ungewiss, dass eine Zukunft im Profihockey keinen Sinn mehr macht.

Gian Kämpf hat sich fast zwanzig Jahre lang für diesen Klub engagiert. Erst als Spieler, dann als Geschäftsführer und seit 2019 als Vorsitzender. Nun ist er der Präsident, der das Licht löscht. Stephan Anliker – später sollte er als GC-Präsident nationale Bekanntheit erlangen – hat es einst im Frühjahr 2002 nach dem Aufstieg in die Swiss League angezündet. «Das tut weh», sagt Gian Kämpf. «Aber es ist die einzig mögliche Lösung.»

Kämpf sagt, es tue auch deshalb weh, weil Langenthal im Hockey unvergessliche Momente erlebt habe. Er denke an die Titel von 2012, 2017 und 2019. «2017 hatten wir den Höhepunkt erreicht. Wir sind damals auch als beste Nachwuchsorganisation ausgezeichnet worden. Aber dann haben wir uns von der Euphorie anstecken lassen und an ein neues Stadion geglaubt.» Das sei vielleicht etwas naiv gewesen.

Keine Derbys mehr. Claudio Thoma / freshfocus

Grosses Bedauern beim EHC Olten

Das Bedauern über das Lichterlöschen in Langenthal ist auch beim grössten Rivalen, dem EHC Olten, gross. Auch wenn entsprechende Gerüchte seit Wochen die Runde machten, wurde die Tatsache, dass sich der SCL zurückziehen wird, am Mittwochmorgen in Olten überraschend zur Kenntnis genommen.

«Es tut weh, wenn man daran denkt, dass bald keine Hockeyfeste mehr zwischen dem EHC Olten und dem SC Langenthal ausgetragen werden können. Das geht auch an uns nicht spurlos vorbei», sagt EHCO-Geschäftsführer Patrick Reber auf Anfrage. Beim vergangenen Derby hatten sich die Oltner Fans mit einem Transparenz für das Weiterleben ihres Rivalen ausgesprochen: «Eine Liga ohne Langenthal ist keine Liga», stand darauf.

Marc Schumacher / freshfocus

Keinen HC Mittelland: «Diese Zusammenarbeit wäre reizvoll gewesen»

Nur 20 Autominuten entfernt gibt es eine 1997 eröffnete Sportanlage mit Eisstadion. Das Projekt eines Umzuges nach Huttwil ist jedoch nur halbherzig angegangen und inzwischen aufgegeben worden: Gian Kämpf sagt: «Wir haben Gespräche geführt. Aber dabei sind wir zum Schluss gekommen, dass ein Ausbau des Stadions in Huttwil nicht machbar ist.»

Und warum keine Zusammenarbeit mit dem EHC Olten? Daraus hätte ein konkurrenzfähiges Team (HC Mittelland?) für die höchste Liga entstehen können. «Diese Zusammenarbeit wäre reizvoll gewesen. Wenn ich jünger wäre, dann hätte ich dieses Projekt wahrscheinlich vorangetrieben.» Nun ist er eben schon 40 und setzt ganz auf die berufliche Karriere. Er ist Mitinhaber des grössten Architekturbüros der Region.

Nun gibt es nächste Saison Lokalderbys in der MyHockey League zwischen Huttwil und Langenthal. Es wird rocken. Das Problem: Langenthal hat noch keine Mannschaft. Noch keinen einzigen Spieler und keinen Trainer. «Aber es müsste eigentlich möglich sein, ein Team zusammenzustellen», sagt Kämpf.

14 Spieler haben in Langenthal auslaufende Verträge. Ein paar davon machen vielleicht als Amateure weiter. Klar ist: Dem SC Langenthal könnten mit Derbyniederlagen ausgerechnet gegen Huttwil die schlimmsten Demütigungen der Klubgeschichte blühen.

