Der EHC Olten schlägt Winterthur dank drei Powerplaytoren mit 4:2

Swiss League Das Powerplay kaschiert vieles: Der EHC Olten schlägt Winterthur 4:2 Der EHC Olten erledigt gegen den Tabellenvorletzten mit einer minimalistischen Leistung die Pflicht und gewinnt auswärts in Winterthur 4:2. Die einmal mehr strafenanfälligen Powermäuse machen den Unterschied im ersten Drittel mit drei Powerplaytoren. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 24.01.2023, 23.25 Uhr

Der EHC Olten nutzt die Powerplaysituationen im ersten Drittel resolut aus. Marc Schumacher / freshfocus

47:35 lautete das Schussverhältnis am Ende der Partie zugunsten der Oltner und die Statistik widerspiegelte das Geschehen auf dem Eis in der Winterthurer Deutweg-Halle ziemlich treffend. Einerseits war da über weite Strecken ein spielbestimmender Leader zu sehen, andererseits bekundete dieser mit den wirbligen, lauffreudigen Zürchern erstaunlich viel Mühe. Insbesondere im Schlussabschnitt wurden die abermals strafenanfälligen Powermäuse gefährlich passiv, das Schussverhältnis des dritten Drittels mit 22:8-Schüssen für den Gastgeber sprach Bände.

«Wir starteten gut, haben uns durch den Gegentreffer nicht aus dem Konzept bringen lassen, haben daraufhin ein starkes Powerplay gezeigt. Doch dann kamen die Strafen und im Schlussabschnitt fielen wir irgendwie wie ein Kartenhaus ineinander zusammen», bilanzierte Torhüter Gianluca Zaetta kopfschüttelnd, holte Luft und ergänzte: «Ich weiss nicht, warum. Das Beste am heutigen Abend ist sicher, dass wir die drei Punkte holen konnten», sagte Oltens Keeper, der sich mit einem halben Dutzend schier unhaltbaren Glanzparaden zum Oltner Spieler der Partie spielte.

Gianluca Zaetta hext den EHC Olten zum Sieg. Marc Schumacher / freshfocus

Nichts Zählbares bei numerischer Ausgeglichenheit

Der EHC Olten begann spielbestimmend, aber ohne dabei erste Früchte zu ernten. Ganz im Gegenteil: Die Oltner zogen nach den ersten zehn Minuten drei, vier miserable Shifts ein, in denen sie gefühlt jeden Zweikampf verloren und defensiv gefordert wurden. Und siehe da: Winterthur ging entgegen des Spielverlaufs in Führung, indem Torschütze Jayson Ren die Scheibe aus der Luft – verdächtig hoch an der Grenze zum Unerlaubten – im Baseballstil erwischte und damit Torhüter Zaetta überraschte.

Der Tabellenvorletzte schien vom überraschenden Führungstreffer derart beflügelt zu sein, dass er plötzlich zu sechst agierte. Es war der Auftakt einer Strafenserie, aus welcher der EHC Olten beinahe die maximale Ausbeute schlug. Innerhalb von lediglich dreieinhalb Minuten sah sich Winterthur vier Mal mit einer Strafe konfrontiert, aus welchen der EHC Olten drei Treffer erzielte.

Erst erzielte Verteidiger Joel Scheidegger von der blauen Linie mit einem satten Schuss den Ausgleich, danach traf Horansky zur Führung. Weil die Winterthurer beim Tor des Slowaken eine Torbehinderung von Collins sahen und dafür die Coach’s Challenge in Anspruch nahmen, auf welche der Treffer aber gegeben wurde, spielte der EHCO weiterhin in Überzahl. Und in dieser erhöhte Nunn auf 3:1.

Müht sich ab: Timo Haussener gegen Billy Hunziker. Marc Schumacher / freshfocus

Doch die drei Powerplaytore beflügelten die Oltner im weiteren Verlauf überhaupt nicht – vor allem, weil sie sich wieder mal den in dieser Saison erarbeiteten Ruf der eifrigen Strafensammler alle Ehre erwiesen. Drei Strafen im Mittelabschnitt und drei Unterzahlsituationen im letzten Drittel sorgten dafür, dass die Oltner immer wieder defensiv arg in Bedrängnis kamen. Und konnten sie mal bei Fünf-gegen-Fünf agieren, fehlte eine Portion Spielwitz oder man scheiterte aufgrund mangelnder Durchschlagskraft an National-League-Torhüter Joren van Pottelberghe, der nach seiner Knieverletzung in Winterthur Spielpraxis sammelt.

Immerhin: Der EHC Olten zeigte in Unterzahl den erforderlichen Ehrgeiz und Siegeswillen, sodass der EHC Winterthur den Anschlusstreffer erst eine Minute vor Schluss erzielte, als er den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler ersetzte. Nur zehn Sekunden später schloss Sean Collins zum 4:2 ab.

Am Samstag (17.30 Uhr) empfängt der EHC Olten den formstarken SC Langenthal (7 Siege in Serie!) zum mutmasslich allerletzten Derby im Kleinholz. Die Sitzplätze sind unlängst restlos ausverkauft, es wartet ein grosses Hockeyfest auf den EHC Olten. Zaetta: «Schade, konnten wir nicht an den ersten 20 Minuten anknüpfen. Es trübt etwas die Stimmung, dass wir die letzten 40 Minuten schleifen lassen haben. Es braucht für einen Sieg im Derby wieder eine Leistungssteigerung.»

Telegramm Winterthur – Olten 2:4 (1:3, 0:0, 1:1) Eishalle Deutweg, Winterthur. – 497 Zuschauer. – SR Fausel/Blasbalg, Micheli/Bachelut. – Tore: 12. Ren (Staiger) 1:0. 13. Scheidegger (Nunn; Ausschluss Teamstrafe Winterthur) 1:1. 15. Horansky (Nunn; Ausschluss Ren) 1:2. 16. Nunn (Collins; Ausschluss Teamstrafe Winterthur) 1:3. 59. (58:41) Wilkins (Ramel; Winterthur ohne Torhüter) 2:3. 59. (58:51) Collins (Nunn, Hächler; ins leere Tor) 2:4. - Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Winterthur, 6-mal 2 Minuten gegen Olten. Winterthur: van Pottelberghe (Shiyanov); Steiner, Bartholet; Hunziker, Deussen; Törmänen, Thévoz; Rubin; Ramel, Wilkins, Haldimann; Jobin, Hofstetter, Staiger; Barbei, Coatta, Lekic; Valenza, Beglieri, Garessus; Ren. Olten: Zaetta (Rötheli); Scheidegger, Antonietti; Schmuckli, Leeger; Bircher, Hächler; Horansky, Collins, Nunn; Sterchi, Kast, Spiller; Lhotak, Haussener, De Nisco; Hüsler, Wyss, Brüschweiler; Mosimann. Bemerkungen: Olten ohne Puide, Weder, Dal Pian, Maurer, Neukom, Nyffeler (alle verletzt), Heughebaert, Schwinger, Rapuzzi, Hänggi (alle überzählig), Oejdemark (familiäre ­Gründe).

