EHC Olten schlägt Ticino Rockets erst im Penaltyschiessen

Swiss League Das nächste Desaster gerade noch abgewendet: Der EHC Olten schlägt die Ticino Rockets erst im Penaltyschiessen Der EHC Olten schlägt den Tabellenletzten, die Ticino Rockets, trotz deutlicher Überlegenheit erst im Penaltyschiessen mit 3:2 und gibt damit den nächsten Punkt ab. Erst der 24. Penalty brachte die Entscheidung. Ralf Suter/Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 14.01.2023, 20.08 Uhr

Sean Collins (kniend) und Luca De Nisco rennen gegen die Ticino Rockets abermals an. Marusca Rezzonico / freshfocus

Nachdem der EHC Olten bereits bei seinem letzten Besuch Anfang November sich schwer tat mit dem Toreschiessen in Biasca und beim 4:0-Sieg erst im Schlussdrittel die Tore fielen, rannten die Powermäuse diesmal im Schlussabschnitt bis auf den Ausgleich erfolglos an. Trotz einem Schussverhältnis von 13:1 in den letzten 20 Minuten mussten die Powermäuse in die Verlängerung und danach sogar ins Penaltyschiessen. Und auch in diesem fielen die Tore nicht vom Himmel. Nach 24 (!) Penalties - Stan Horansky trifft dabei dreimal - brachten die Dreitannenstädter den zweiten Punkt doch noch in extremis ins Trockene.

Trainer Lars Leuenberger hatte im Spiel zum 3:2-Sieg nach Penaltys im Vergleich zur Niederlage gegen den HC Thurgau auf Simeon Schwinger und RIhards Puide verzichtet. William Rapuzzi wurde aus familiären Gründen abwesend gemeldet. Dafür war Stan Horansky wieder mitdabei und erstmals stand EVZ-Leihgabe Luca De Nisco im Aufgebot. Der 22-Jährige stürmte an der Seite von Timothy Kast und Simon Sterchi in der zweiten Linie und zeigte eine erfrischende Leistung.

Olten optisch überlegen

Die Grünweissen starteten mit der Überlegenheit eines Leaders in die Partie. Doch nach fünf Minuten deutete sich erstmals an, dass es alles andere als ein gemütlicher Wochenendausflug ins Tessin werden sollte. Innert Sekunden verpassten die Rockets, die einen interessanten Mix zwischen grosser Erfahrung (Julian Walker, Adrien Lauper) und jugendlicher Unbekümmertheit (Hedlund, Marha, Stoffel, Patry...) im Kader hatten, mehrere Topchancen, Torhüter Gianluca Zaetta musste sein ganzes Können zeigen. Die Führung für die Biascesi fiel aber nach elf Minuten doch. Yves Stoffel lenkte unhaltbar für den Oltner Torhüter ab. Ausser einem Pfostenschuss von Luca De Nisco in der 13. Minute brachten die Gäste im ersten Abschnitt nichts zustande.

Auch wenn das Team von Lars Leuenberger in den zweiten 20 Minuten weiter überlegen agierte, wurden die Rockets von Minute zu Minute frecher und gingen wenig später nach Collins' Ausgleich aus spitzem Winkel, wieder in Führung. Julian Walker hatte die kurzzeitigen Oltner Hoffnungen, fortan zur grossen Wende anzusetzen, wieder jäh zerstört. Mitten in einer Oltner Druckphase traf der 36-Jährige im Nachsetzen zur 2:1-Führung für die Rockets. Doch es zeigte sich immer deutlicher, dass die Oltner auch an diesem Abend sich überaus schwertun würden im Abschluss.

Zaetta, der Penalty-Held - Horansky, der dreifache Penaltyschütze

Immerhin, auch wenn sich die Oltner Torimpotenz bis Spielschluss weiterzog, konnte Alain Bircher mit einem herrlichen Sololauf in der 43. Minute zum längst überfälligen 2:2 ausgleichen. Da sich aber die Wolken am Erfolgshimmel der Dreitannenstädter einfach nicht lichten wollten (und Gianluca Zaetta vier Minuten vor dem Ende gar noch einen Penalty von William Hedlund parieren muss), ging es in die Verlängerung und ins Penaltyschiessen. Und da blieb Gianluca Zaetta der Penaltyschreck, konnte nebst all den verschossenen Strafstössen deren fünf parieren und ebnete damit Stan Horansky den Weg zum Sieg, welchen er mit seinem dritten persönlichen Penaltytor nach Hause brachte und damit das nächste Desaster des EHC Olten gerade noch abwenden konnte.

Eines ist allerdings offensichtlich: Will der EHC Olten am kommenden Dienstag bei Verfolger La Chaux-de-Fonds überzeugen, braucht es insbesondere in der Effizienz eine deutliche Leistungssteigerung.

Telegramm Ticino Rockets - Olten 2:3 n.P. (1:0, 1:1, 0:1) Biasca. - 121 Zuschauer. - SR Gerber/Massy, Allenspach/Amport. - Tore: 10. Stoffel (Terraneo) 1:0. 27. Collins (Wyss) 1:1. 34. Walker (Vedova) 2:1. 43. Bircher 2:2. - Penaltyschiessen: Walker scheitert. Collins scheitert. Hedlund scheitert. Kast scheitert. Lauper scheitert. Oejdemark scheitert. Vedova scheitert. Horansky trifft. Stoffel trifft. Brüschweiler scheitert. Kast scheitert. Marha scheitert. Horansky trifft. Stoffel trifft. Collins scheitert. Stoffel scheitert. Sterchi scheitert. Lauper scheitert. Collins scheitert. Marha scheitert. Lhotak scheitert. Hedlund scheitert. Horansky trifft. Vedova scheitert. Ticino Rockets: Croce (Fadani); Fontana, Pezzullo; Pastori, Terraneo; Mini, Näser; Patry, Vedova, Walker; Lauper, Dufey, Werder; Russo, Hedlund, Marha, Korte, Cortiana, Stoffel; Margairaz. Olten: Zaetta (Rötheli); Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Bircher, Hächler; Schmuckli; Hänggi; Horansky, Collins, Brüschweiler; De Nisco, Kast, Sterchi; Lhotak, Weder, Haussener; Hüsler, Wyss, Mosimann. Bemerkungen: Olten ohne Nyffeler, Maurer, Dal Pian, Nunn, Neukom (alle verletzt), Heughebaert (überzählig).

