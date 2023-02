Der EHC Olten verliert in Visp 1:5, Playoffgegner: SC Langenthal

Swiss League Das gute Gefühl bleibt fern, eine Goaliefrage und Redebedarf: Der EHC Olten verliert in Visp 1:5 und trifft in den Playoffs auf Langenthal Ein verunsicherter EHC Olten verliert in Visp 1:5. Es ist die dritte Niederlage in Serie. Damit beenden die formschwachen Oltner die Qualifikation auf Platz zwei und treffen in den Playoffs auf den SC Langenthal. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 05.02.2023, 23.01 Uhr

Hängende Köpfe nach dem 0:4-Gegentreffer im Sonntagsspiel in Visp. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Als beim EHC Olten zum Jahreswechsel der 11-Punkte-Vorsprung zu schmelzen begann, betonte man im Team gerne, dass viel mehr das grosse Bild zählt. Trainer Lars Leuenberger versuchte seinen Spielern den ersten aufkommenden Erfolgsdruck des Qualifikationssieges frühzeitig zu nehmen, indem er stets festhielt, dass die Art und Weise, wie der EHC Olten in den Spielen auftritt, das gute Gefühl, ein intaktes Selbstvertrauen, ihm viel mehr bedeuten würden als nackte Zahlen.

Doch nun, zum Ende der Qualifikation, lässt sich konstatieren, dass man sich nicht nur auf der Zielgeraden, nach 42 Spielen auf Platz eins, die Qualifikation wegschnappen liess, sondern in den letzten Handvoll Spielen eben auch die Gelegenheit nicht nutzen konnte, sich für die Meisterschaftsentscheidung ein gutes Gefühl zu holen und das Selbstvertrauen zu stärken. «Es ist schade, dass wir den Abwärtstrend nicht stoppen konnten und diesen bis zum Ende durchgemacht haben. Wir haben uns rückblickend vielleicht etwas zu stark versteift auf einzelne Resultate oder den Tabellenplatz statt wie Anfang Saison einfach befreit aufzuspielen», bilanzierte Captain Larri Leeger.

Die grosse Goaliefrage

Ja, auch am Sonntagabend zum Abschluss der Qualifikation hatte der EHCO im Auswärtsspiel in Visp an den vergangenen Spielen angeknüpft. Die Powermäuse zeichneten ein derart jämmerliches Bild in den ersten 20 Minuten, dass man zur ersten Pause bereits 0:3 hinten lag und sich dabei mit 14 Strafminuten einmal mehr äusserst undiszipliniert verhielt.

Erst wurde die Oltner Abwehr von einer hoch aus dem Visper Drittel gespielten Scheibe überrascht, worauf Visps Bogdanoff entwischte und Torhüter Nyffeler austanzte. Schliesslich holperte drei Minuten später in Unterzahl spielend die Scheibe unglücklich über Nyffelers Beinschoner ins Tor. Und als Visps Wüest völlig ungestört abermals zum 3:0 nachstochern konnte, bis der Puck über der Linie lag, waren die Powermäuse bedient.

Unmittelbar nach dem 0:3-Gegentreffer forderten die mitgereisten Oltner Fans einen Torhüterwechsel und skandierten im Gästesektor Röthelis Name. Der EHC Olten, der ohne den kranken Headcoach Lars Leuenberger ins Wallis reiste, reagierte in der ersten Pause und vollzog den Wechsel.

Lucas Rötheli im Eins-gegen-Eins gegen Ex-Oltner Dan Weisskopf. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Lucas Rötheli verlieh dem verunsicherten Team fortan eine Portion Stabilität – und dennoch vermochten sich die Oltner bei zwischenzeitlich ohrenbetäubender Guggenmusik nicht mehr vom 0:3-Fehlstart zu erholen. Viel mehr erhöhte Kuonen nach Spielmitte noch auf 4:0, ehe Lukas Lhotak mit einem Verzweiflungsschuss, der von Visps Hintermannschaft noch unhaltbar abgelenkt wurde, den Ehrentreffer gelang. Doch just, als der EHCO in Überzahl das zweite Tor suchte, luchste der Ex-Oltner Weisskopf von der Strafbank zurückkehrend Verteidiger Scheidegger die Scheibe ab, entwischte und liess Rötheli zum 5:1 keine Chance.

Die grosse Frage bis zum Playoffauftakt wird sein, wie der EHC Olten die aufgekommene Torhüterproblematik lösen wird: Vertraut Trainer Leuenberger seiner Nummer eins, Dominic Nyffeler, der sich nach seiner langwierigen Verletzungszeit offensichtlich schwertut, seine Form zu finden. Oder setzt er auf den 20-jährigen Lucas Rötheli, der zwar wenig bis keine Playofferfahrung hat, aber eine bärenstarke Qualifikation gespielt hat?

25 Minuten Redebedarf

Enttäuschenden Qualifikationsabschluss für den EHC Olten. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

So oder so: Nach der dritten Niederlage in Serie blieb die Garderobentür der Oltner trotz Abwesenheit des Headcoachs zum Abschluss der Qualifikation für 25 Minuten geschlossen. Man habe die Zeit nach dem frühen Abendmatch nutzen wollen, im Team ein Fazit zu ziehen. «Wir haben nach wie vor eine gute Qualifikation gespielt. Wir dürfen uns von der Momentaufnahme nicht zu stark blenden lassen. Wir haben vieles gut gemacht. Und vor allem haben wir uns mit Platz zwei eine gute Ausgangslage erspielt. Wir haben damit noch überhaupt gar nichts vergeben. Wir haben sehr viele erfahrene Spieler im Kader, die schon Meister geworden sind oder sogar den Aufstieg mitgemacht haben. Wir dürfen nun nicht den Kopf in den Sand stecken», sagte Captain Leeger.

In der Tat wird der EHC Olten die Derby-Viertelfinalserie gegen den SC Langenthal trotz Formschwäche nach wie vor als Favorit in Angriff nehmen. In den fünf Qualifikationsspielen ging der EHCO gegen Langenthal stets als Sieger vom Eis. Am Dienstag, 14. Februar, beginnen nach einer spielfreien Woche die Playoffs. Das Team gönnt sich zwei Tage Erholung, ehe es sich nicht nur um den SC Langenthal kümmern wird, sondern sich auch damit beschäftigen muss, wie man sich nur bloss dieses unbeschwerte, gute Gefühl der Leichtigkeit, das die Powermäuse bis zu den Weihnachten so stark gemacht hat, wieder ­zurückholt.

Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Telegramm Visp – Olten 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) Lonza-Arena, Visp. – 3281 Zuschauer. – SR Staudenmann/Fausel, Baumgartner/Micheli. – Tore: 6. Bogdanoff (Schirjajew) 1:0. 9. Mäder (Kuonen, Scheel; Ausschluss Dal Pian) 2:0. 14. Wüest (Weisskopf, Gähler; Ausschluss Hüsler) 3:0. 31. Kuonen (Weisskopf, Scheel) 4:0. 35. Lhotak (Oejdemark) 4:1. 50. Weisskopf 5:1. – Strafen: 8-mal 2 Minuten gegen Olten, 8-mal 2 Minuten gegen Visp. Visp: Caffi (Lory); Eigenmann, Wüthrich; Ahlström, Gähler; Eggenberger, Weisskopf; Fuchs; Scheel, Mäder, Kuonen; Fo,rget, Schirjajew, Bogdanoff; Riatsch, Ritz, Furrer; Oehen, Wüest, Langenegger; Perren. Olten: Nyffeler (ab 21. Rötheli); Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Schmuckli, Hächler; Bircher; Horansky, Collins, Nunn; Sterchi, Weder, Spiller; Hüsler, Wyss, Dal Pian; Lhotak, Haussener, Mosimann; De Nisco. Bemerkungen: Olten ohne Leuenberger (krank), Kast, Puide, Neukom (alle verletzt), Schwinger, Rapuzzi, Hänggi, Zaetta, Heughebaert (alle überzählig). Visp ohne Virtanen (abwesend).

