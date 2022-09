Der EHC Olten nach dem 4:1-Sieg gegen den EHC Basel

Swiss League Das grosse Schwärmen des Gegenübers, Lhotaks Entwarnung - und diese verflixten Strafen: Der EHC Olten nach dem 4:1-Sieg gegen Basel Der EHC Olten gesteht beim souveränen 4:1-Auswärtssieg dem Aufsteiger EHC Basel wenig zu – die beiden Trainer waren nicht nur angetan von der Leistung ihres Teams, sondern auch von den Qualitäten des Gegners. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 25.09.2022, 17.34 Uhr

Torhüter Dominic Nyffeler zeigte eine fehlerlose Partie. Marc Schumacher / freshfocus

Als EHCO-Trainer Lars Leuenberger nach der Partie zum Interview antrat, da wollte er zunächst ein paar Worte über den Gegner verlieren. Ja, dieser EHC Basel überraschte, dieser Aufsteiger scheint in allen Belangen diese Krisen-Liga zu bereichern. Ihren wesentlichen Teil zu einem gelungenen Hockeyfest trugen am Samstagabend auch die 2301 Zuschauer in der St.-Jakob-Arena bei, die für eine wunderbare Swiss-League-Kulisse sorgten. Und auch sportlich bekamen die Fans eine attraktive Partie zu sehen

Ja, dieser EHC Basel muss sich in der Swiss League gewiss nicht verstecken. Er hielt mit dem EHC Olten gut mit, war phasenweise läuferisch sogar auf ebenbürtigem Niveau und mit insgesamt 21 Abschlüssen vermochte er regelmässig die Oltner Defensive zu fordern. «Dieses Basel hat es sehr gut gemacht. Sie sind sehr bissig und treten sehr strukturiert auf. Man sieht, dass sie in einem funktionierenden System spielen und haben uns dadurch nicht viel gegeben. Es wird sehr gut gearbeitet hier», lobte Leuenberger den Aufsteiger, um daraufhin doch noch auf seine Mannschaft sprechen zu kommen: «Wir blieben ebenfalls sehr systemtreu und haben ihnen wenig zugestanden. Zudem konnten wir in den richtigen Momenten die Tore schiessen, das war sicher wichtig.»

Auch Basel-Trainer Christian Weber zeigte sich angetan von den Qualitäten des Gegenübers: «Wir spielten gegen das beste Team dieser Liga. Ihr Kader ist schon beeindruckend: Das sind alles ehemalige National-League-Spieler, ihre erste Linie ist überragend», bilanzierte Weber, weshalb er seinem Team «überhaupt nichts» vorzuwerfen habe und sichtlich zufrieden: «Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen: Sie hat das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir konnten Olten bis zum Schluss fordern. Wir sind auf dem richtigen Weg.»

Entwarnung nach Lhotak-Verletzung

Lukas Lhotak brachte Grünweiss auf dem Weg zum letztlich souveränen 4:1-Sieg im ersten Powerplay der Partie nach herrlicher Vorarbeit der wiederum äusserst aktiven ersten Linie früh in Front. Doch wenig später wurde der Torschütze am Unterarm an einer ungeschützten Stelle von einer Scheibe getroffen und musste die Partie vorzeitig beenden. Umgehend wurde er für eine Röntgenuntersuchung ins Spital gefahren, auf welche am Sonntag eine Entwarnung folgte: Gebrochen ist trotz erster Vermutungen nichts, Lhotak dürfte mit einer schmerzhaften Prellung davongekommen sein und will bereits am Montag das Training wieder aufnehmen. Für den ausgefallenen Lhotak kam der im Aufbau steckende Lachzeitverletzte Silvan Wyss zum Einsatz, der nach wenigen Teamtrainings etwas überraschend als 13. Stürmer im Lineup figurierte.

Lukas Lhotak auf dem Weg in die Kabine. Marc Schumacher / freshfocus

Erstes Gegentor der Saison in Unterzahl

Der EHC Basel kam nach dem Gegentreffer immer besser in die Gänge und verzeichnete gute Chancen. Doch just auf einen Pfostenschuss von Basels Ausländer Supinski konterten die Powermäuse mit einer 2:1-Situation, welche Horansky auf eigene Faust neben Haussener eiskalt zum 2:0 ausnutzte und dabei Basel-Torhüter Haller zwischen den Beinen erwischte. Hingegen lag nur eine Minute später die Scheibe doch noch im Oltner Tor. Das Powerplaytor des allgemein auffälligen Baslers Sablatnig nach schönem Doppelpass im Slot mit Brügger war der erste Oltner Gegentreffer der Saison mit einem Mann weniger auf dem Eis, nachdem man in den drei Spielen zuvor insgesamt 13 Boxplaysituationen erfolgreich überstand.

Diese verflixten Strafen

Der EHC Olten, trotz allem über 60 Minuten spielbestimmend, brachte den umgehenden Anschlusstreffer nicht aus dem Konzept. Viel mehr setzte Hüsler im Mittelabschnitt auf einen Weder-Schuss am schnellsten nach und schob die freiliegende Scheibe zum 3:1 über die Linie. Mit der zurückgewonnenen Zweitoreführung im Rücken kontrollierte der EHCO die Partie so sehr, dass die Basler kaum mehr Zugriff auf das Spiel fanden. Nach Strafen auf beiden Seiten bediente Garry Nunn in der Schlussphase den am weiten Pfosten lauernden Sean Collins exzellent zum 4:1. Es war der gelungene Abschluss einer attraktiven Partie zwischen Aufsteiger und Liga-Topfavorit, in welcher der Sieger, wie bereits beim 4:1-Sieg gegen Winterthur, schon früh feststand.

«Wir trafen auf einen sehr strukturierten Gegner, sie haben es uns nicht einfach gemacht. Aber wir fanden unseren Weg zum Sieg und konnten im Gegensatz zur Winterthur-Partie über 60 Minuten unser Spiel durchziehen», zeigte sich 3:1-Torschütze Hüsler zufrieden. Doch etwas brachte ihn dennoch ins Grübeln: Diese verflixten Strafen waren nach der Partie bei den Spielern ein Gesprächsthema: «Irgendwie begleiten uns diese Strafe seit der Vorbereitung in jedem Spiel. Das ist sicher etwas, was wir verbessern müssen», so Hüsler. In der Tat: Mit 18 Unterzahlsituationen aus lediglich vier Spielen wird der EHCO punkto Anzahl Strafen nur durch die spielerisch überforderten Ticino Rockets übertroffen. Auch in Basel hatten die Oltner wiederum sechs Zweiminutenstrafen abzusitzen. Immerhin zeigen sich die Powermäuse in diesen heiklen Phasen präsent, sodass sie mit 94,4 Prozent auch bezüglich Boxplay die Tabellenführung innehaben.

Der EHC Olten bedankt sich bei den mitgereisten Fans. Marc Schumacher / freshfocus

