EHC Olten: Wie finden Knelsen und Co. zum Erfolg zurück?

Swiss League Ausser Form: Wie findet der EHC Olten zum Erfolg zurück? Dion Knelsen läuft seiner Bestform hinterher und ist damit das Sinnbild einer verunsicherten Mannschaft. Wie findet der EHC Olten bloss zum Erfolg zurück? Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dion Knelsen ist auf der Suche nach seiner Bestform. Ob er sie im Hinblick auf die Playoffs wieder findet? Marc Schumacher / freshfocus

So stark die erste Saisonhälfte des EHC Olten mit nur drei Niederlagen aus 25 Spielen und dem unfassbaren Lauf von 15 Heimsiegen en suite war, so sehr beruhte diese schier angsteinflössende Dominanz einer ganzen Liga vor allem auf dem Höhenflug der ersten Sturmreihe mit Dion Knelsen, Garry Nunn und Stan Horansky. Während der Rest des Teams auf dem Höhenflug mitritt und für die durchaus wertvolle Teamarbeit zuständig war, übernahmen die drei Leader von Spiel zu Spiel Verantwortung für die Krönung, das Toreschiessen. Doch dieser wilde Erfolgsritt ist längst passé, der EHC Olten rutschte in der zweiten Qualihälfte ins Mittelmass der Swiss-League-Topklubs ab. Nicht zuletzt auch, weil die erste Sturmformation nicht mehr derart konsequent agierte und viel mehr das Selbstverständnis des leichten Skorens verlor.

Knelsens Einbruch von 1,2 Skorerpunkten pro Spiel

Sinnbild dieser denkwürdigen Wandlung eines Teams ist Captain und Leader Dion Knelsen, dessen Schulterverletzung am 7. Dezember im Spiel gegen Winterthur so einiges veränderte. Seither liess der EHCO neun weitere Niederlagen zu, Dion Knelsen sucht seit seinem Comeback sechs Wochen später vergeblich seine Bestform, seine nackten Zahlen sprechen Bände: Nach 26 Spielen war der Kanadier mit 13 Toren und 36 Assists den restlichen Topskorern der Liga längst enteilt. Seit seiner Genesung verbuchte er noch 2 Tore und 5 Assists in 11 Spielen. Und steht damit einem frappanten Einbruch von 1,2 Skorerpunkten pro Spiel gegenüber.

Dion Knelsen hadert, atmet tief durch und sagt: «Es geht Auf und Ab. Der letzte Monat war schwierig, die Scheibe springt nicht mehr ganz so leicht. Ich denke, wir kreieren sehr viel, nur die Scheibe will nicht ins Tor. Gleichzeitig lassen wir wenig Chancen zu – das ist eigentlich der richtige Weg zum Erfolg. Ich bin überzeugt, dass es bloss eine Frage der Entschlossenheit ist, die wir wieder aufs Eis bringen müssen, damit die Tore wieder zurückkommen.»

Doch wie sehr belastet Dion Knelsen den Rückschlag von Anfang Dezember, bis zu dem er so gut spielte wie noch nie auf Schweizer Eis, tatsächlich noch? Er sagt schulterzuckend: «Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nie darüber nachdenke. Aber es ist wichtig, dass ich nicht in einen Teufelskreis gerate. Es ist eine grosse mentale Sache: Wenn man sich selbst andauernd bedauert und sich sagt, man sei verletzt und schwach, dann nimmt man das mit aufs Eis. Das will ich nicht.»

Er wisse, dass er zurzeit nicht an seine Bestform komme und wolle deshalb auch keine Entschuldigungen zulassen. Doch spürt er die Verletzung noch? «Ja, es ist da. Das werde ich wohl noch für ein ganzes Jahr. Das bedeutet aber nicht, dass ich zögern sollte, etwas zu tun. Ich nehme die Challenge an und kämpfe für unsere Ziele als Team.»

Doch um diese Ziele erreichen zu können, braucht es viel Selbstvertrauen, das wiederum mit vier Niederlagen in Serie nicht nur bei Knelsen angekratzt wurde. Der Captain will es nicht ganz so ernst sehen: Die jüngsten Resultate liesse eine verunsicherte Mannschaft vielleicht vermuten. «Wir haben uns aber in den letzten Spielen etwas gefangen und unser kompetitives Niveau ist hoch. Leider haben wir einige Punkte liegen lassen, die wir nicht hergeben dürften. Nichtsdestotrotz sind wir auf dem richtigen Weg. Ich bin optimistisch und blicke positiv in Richtung Playoffs.»

So wollen wir ihn sehen: Dion Knelsen als überragende Figur des EHC Olten im Oktober. Marc Schumacher / freshfocus

Scheidegger wohl mit Comeback, Sperre gegen Forget

Dion Knelsen tut es auch im Wissen, dass mit Joel Scheidegger eine gewichtige Absenz zurück ins Team stösst. Der Verteidiger trainierte am Donnerstag nach seiner Krankheit ohne Einschränkungen mit dem Team, sein Comeback heute im Derby gegen Langenthal liegt auf der Hand, während die Rückkehr von Eliot Antonietti und Florian Schmuckli weiterhin frühestens auf Mitte März angekündigt wird.

Fehlen wird hingegen der nächste Teamleader: Dominic Forget wurde für seinen Bandencheck gegen Thurgau-Spieler Dominic Hobi vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Ob auf sein Foul mit Verletzungsfolge noch weitere Spielsperren folgen werden, wird das Strafmass des eröffneten Verfahrens zeigen.

Mit Forgets Ausfall fehlt Trainer Lars Leuenberger ein Center, weshalb durchaus denkbar ist, dass er im Derby auf den Importpositionen auf Knelsen und Smith setzen wird, da Letzterer im Gegensatz zu Topskorer Nunn viel mehr auch auf der Position des Mittelstürmers eingesetzt werden kann.

Dion Knelsen im Spiel gegen die EVZ Academy. Marc Schumacher / freshfocus

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen