Assistenzcoach Stefan Schneider über die Defensive des EHC Olten

Swiss League Aus gutem Holz geschnitzt: Warum die EHCO-Defensive wieder sattelfester geworden ist Stefan Schneider ist als Bindeglied zwischen Spieler und Headcoach Lars Leuenberger eines der wichtigsten Puzzleteile beim EHC Olten. Der Assistenztrainer sagt, warum die Defensive in den vergangenen fünf Spielen wieder sattelfester geworden ist. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.03 Uhr

Hält nicht nur ein Auge auf die Defensive: Assistenztrainer Stefan Schneider auf der Oltner Bank. Marc Schumacher / freshfocus

Für einen Moment sah die Hintermannschaft des EHC Olten am Montagabend im Spiel gegen Winterthur überhaupt nicht gut aus. Am längeren Torpfosten ging ein Gegenspieler vergessen, der seine Freiheiten ausnutzte und zum 1:2 verkürzte. Eine Szene, die so gar nicht ins Muster des EHC Olten passt, der seit der 3:6-Niederlage gegen Kloten Ende Januar in fünf Partien nur fünf Gegentore kassierte und damit die Position als bestes Abwehrteam mit 61 Gegentoren aus 39 Spielen stärkte.

Warum sind die Powermäuse nach den Niederlagen gegen die GCK Lions, La Chaux-de-Fonds, Thurgau und Kloten, mit welchen man die Leaderposition abgab, defensiv wieder sattelfester? Assistenztrainer Stefan Schneider, der sich mitunter um das defensive Spiel kümmert, dreht bei der Frage gerne die Uhr zurück: Der 2:0-Heimsieg ohne Importspieler gegen Kloten vom 23. Dezember habe bei vielen Spielern etwas ausgelöst. Doch dann wütete zur Unzeit Corona, mit dem Saisonunterbruch brach der Rhythmus und der Fokus kam abhanden. «Wir hatten plötzlich keine Challenge mehr, verloren als Folge daraus etwas den Erfolgshunger und unsere Disziplin», glaubt der 46-Jährige.

Unter Disziplin versteht er auch die Demut an den Tag zu legen, jeden Tag ins Stadion gehen zu wollen, um besser zu werden. Er macht das Beispiel des Verteidigers, der auch im Training jeden Zweikampf gewinnen will und jenes des Stürmers, der aus zehn Abschlüssen acht im Tor haben möchte. Es habe seine Zeit gebraucht, um aus einer gewissen Nachlässigkeit herauszufinden. «Wir haben diese Disziplin aber wieder gefunden», sagt Schneider und gibt zu bedenken: «Eine solche Phase gehört zum Prozess einer langen Saison, das ist ganz normal.»

In regem Austausch mit Headcoach Lars Leuenberger: Assistenztrainer Stefan Schneider (r.). Marc Schumacher / freshfocus

Steigerungspotenzial im smarten Spiel

Dass die Mannschaft in den letzten fünf Spielen wieder kompakter stand und kaum Gegentreffer zuliess, habe mit dem gesamten Team zu tun, sagt Schneider. «Eine defensive Situation beginnt in der Offensive. Wir legen den Grundstein einer erfolgreichen Defensive mit den Stürmern, welche die defensiven Gedanken nicht verlieren und den zusätzlichen Schritt zurück mit Überzeugung machen.» Und geht es in der defensiven Zone weiter, so würden sich alle am Plan festhalten: «Der Center unterstützt die Verteidiger, die Flügel sind bereit, die Schüsse zu blocken und wenn es mal einen Rebound gibt, zeigen wir den Willen, die Scheibe für uns zu gewinnen. Und natürlich tragen auch die starken Torhüter wesentlich zum Erfolg bei.»

Der EHCO-Assistenztrainer sieht aber trotz allem auch Steigerungspotenzial. Er will etwa über die Disziplin die Konstanz verbessern, damit das Team von Spiel zu Spiel über komplette 60 Minuten unantastbar bleibt. «Da müssen wir und können wir in Richtung Playoffs noch einen Schritt zulegen», sagt Schneider, der auch «Luft nach oben» sieht im smarten Spiel. «Das erfordert enorm viel taktisches Denken jedes Einzelnen.»

Der Ansprechpartner für alle Fälle

Wer mit Stefan Schneider spricht, merkt sofort, wie viel Leidenschaft und Herz er tagtäglich in seinen Job steckt. «Viele Leute wissen gar nicht, wie viel Energie es für diesen Job braucht. Aber ich liebe es, ich mag die Arbeit mit Menschen und will da sein für die Jungs.» Das spüren auch die Spieler, die den 46-Jährigen, der auch für den einen oder anderen lockeren Spruch zu haben ist, schätzen.

Marc Schumacher / freshfocus

Jeweils frühmorgens fährt er aus dem Kanton Bern mit Headcoach Lars Leuenberger nach Olten. Die rund 45-Minuten-Autofahrt ist gleichzeitig ein guter Zeitpunkt, sich auf den Tag vorzubereiten und sich auszutauschen.

Schneider, der von allen «Schnitzer» genannt wird, ist als Bindeglied zwischen Spieler, Headcoach Leuenberger und Sportchef Marc Grieder eines der wichtigsten Puzzleteile beim EHC Olten. Er steht als rechte Hand von Lars Leuenberger etwas näher beim Team, sucht oft auch aktiv die Kommunikation und den Austausch mit den Spielern, begleitet die Verletzten bei dessen Aufbau oder hört jenen Spielern zu, die mal etwas weniger Eiszeit erhalten haben und es an Selbstvertrauen mangelt.

Schneider feilt aber auch an der individuellen Klasse der Spieler – Schlittschuhtechnik, Passspiel, Schusstechnik. Oder beantwortet Fragen im einzeltaktischen Bereich. Stets mit dem Hauptziel, den Spieler besser zu machen. Das treibt ihn an. Stefan Schneider ist nebst Leuenberger aber auch der Mann, der die Spieler auf den Boden zurückholt, wenn der eine oder andere abzuheben droht.

Er werde auch in seinem Umfeld oft gefragt, wohin die Reise beim EHC Olten noch führe. «Es passt ja auch vieles zurzeit wahnsinnig gut zusammen. Über uns wird geredet. Das ist gut so und soll auch so sein. Aber es braucht manchmal auch sehr wenig, bis man aus dieser Erfolgsspur fällt», weiss Schneider. Wichtig sei ihm deshalb besonders, dass sich die Spieler immer wieder bewusst seien, «warum wir dort sind, wo wir jetzt stehen.»

Elf Partien stehen in der Qualifikation noch aus, ehe die Playoffs auf dem Programm stehen. Erst dann wird man die Frage, aus welchem Holz der EHC Olten tatsächlich geschnitzt ist, beantworten können.

