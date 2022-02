Swiss League Aufgebrachte Fanszene des EHC Olten: Wie es zur Pyroaktion im Kleinholz kommen konnte Die Fanszene des EHC Olten macht mit einem Stimmungsboykott von sich reden, der in einer gefährlichen Pyroaktion endete. Die Suche nach der Täterschaft ist im Gang. Auslöser dürften vor allem Vorkommnisse beim Auswärtsspiel in Visp gewesen sein. Eine Auslegeordnung. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Eskalation: In der Oltner Fankurve werden Fanpetarden gezündet. Marc Schumacher / freshfocus

«Esch das euches Ziel?», fragt die «aktive Fanszene» auf einem Transparent und streikt im Stadion während des sonntäglichen Heimspiels gegen La Chaux-de-Fonds. Aus der ersten Partie ohne Einschränkungen seit zwei Jahren hätte ein Hockeyfest werden sollen, stattdessen endete die Aktion mit dem Tiefpunkt der Zündung gefährlicher Nebelpetarden. Nebst dem Transparent wurde ein Flugblatt herumgereicht, auf dem die Beweggründe der Aktion ansatzweise beschrieben werden.

Darauf steht geschrieben: «Da in den letzten Spielen auswärts und auch zu Hause im Kleinholz übertriebene Kontrollen von Personen und Material gemacht worden sind, Fehlverhalten von Sicherheitspersonal, sowie unnötige und unverständliche Stadionverbote ausgesprochen wurden und die Kommunikation seitens Verein nicht kooperativ ist, wird heute aus der Kurve keine Stimmung kommen!»

Doch was ist an diesen Vorwürfen tatsächlich dran? Von der Fanszene wollte auf Anfrage dieser Zeitung niemand ­offiziell Stellung beziehen, aus dem Umfeld ist allerdings zu entnehmen, dass Ereignisse im Rahmen des Kloten-Heimspiels sowie den Auswärtspartien in Langenthal und Visp im Vordergrund stehen.

So sorgte etwa nach der Partie gegen ­Kloten ein harsches Einschreiten eines Security-Mitarbeiters, der das Fingerspitzengefühl vermissen liess und übermotiviert gegen Heimfans vorgegangen sein soll, für grosse Diskussionen. Auf Anfrage bestätigt der EHC Olten den Fall, den man aber aufgearbeitet habe und die entsprechenden Massnahmen vollzogen habe.

«Dieser Einsatz war unglücklich, aber war sicher nicht mit böser Absicht erfolgt. Der Mitarbeiter wird seither nicht mehr eingesetzt und ist bei der Firma auch nicht mehr angestellt», sagt Geschäftsführer Patrick Reber.

Die ursprünglich angedachte Protestaktion mit dem Transparent. Marc Schumacher / freshfocus

Stadionverbote nach Auswärtsspiel in Visp?

Noch mehr Zündstoff brachte das Auswärtsspiel beim EHC Visp am 11. Februar. Dort es­kalierte die Situation derart, dass die mitgereisten, teilweise alkoholisierten EHCO-Fans Polizei-Einsätze in mehreren Kantonen auslösten. Für die entstandenen Schadenskosten wird der EHC Olten aufkommen müssen.

Bereits während des emotionalen Spiels in der Lonza-Arena mit einigen offensichtlichen Fehlentscheidungen der Schiedsrichter wurde aus der Oltner Fanecke ein Bierbecher-Wurf aufs Eis registriert (der dazu sogar noch einen EHCO-Spieler traf).

Nach der Partie kam es vor dem Visper Stadion und im Zug nach Bern zu Scharmützeln, die später am Bahnhof in Bern einen weiteren Polizeieinsatz auslösten. In der Fanszene fühle man sich dazu falsch verstanden, man spricht von «Bedrohungen von Sicherheitsleuten», die Polizei will wiederum viel mehr eine ­routinierte Eskorte erlebt ­haben.

In der Szene geht seither die Angst umher, dass die Vorkommnisse im Wallis noch einige Stadionverbote nach sich ziehen werden, was laut Szene «unnötig und unverständlich» sei.

Die Oltner Fanlager erhoffen sich nicht zuletzt auch hierfür eine grössere Kooperationsbereitschaft des EHC Olten, die so weit führt, dass man in einem allfälligen Playofffinal doch einzelne Stadionsperren aufheben sollte. Der EHC Olten verweist dazu selbstredend bloss auf die geltenden Gesetze und Reglemente der Ordnung und Sicherheit, die strikte eingehalten werden müssen.

Der HC La Chaux-de-Fonds gewann die Partie in der Verlängerung. Marc Schumacher / freshfocus

Professionelle Entwicklung ist Fans Dorn im Auge

Ganz generell scheinen der Fanszene die professionellen Entwicklungen beim EHC ­Olten, die man unter der neuen Vereinsführung in den vergangenen Jahren erzielte, nicht zu gefallen. Zu einem Disput kam es bereits Anfang Saison, als die Fankurve davon erfuhr, dass die Mannschaft in dieser Saison mit rotweissen Einlaufdress einspielen wird. Man pochte darauf, dass Olten doch Grünweiss sei, worauf es hinter den Kulissen zu einer zweistündigen Aussprache kam.

Als der Erfolg ausblieb und die rotweissen Sponsorentrikots blieben, sollen die Fans die nächsten Sonderrechte gefordert haben, welche stark vergünstigte Saisonabonnemente oder Gratis-Auswärtstickets beinhalteten. Und schliesslich soll der Verein auch dann Carfahrten an Auswärtsspiele organisieren, wenn die Mindestanzahl von 30 Personen nicht erreicht würde. ­

Geschäftsführer Patrick Reber betont, dass ein ständiger Dialog stattfinde und der Verein im Bereich des Umsetzbaren alles Mögliche unternehme, um die Fanszene zu unterstützen. «Wir wollen eine aktive Fanszene. Aber auf dieser Ebene können wir nicht verhandeln», sagt ­Patrick Reber.

Die Highlights zum Spiel im Video. ehcotv

Und so entschied sich die Kurve also zu einer Protestaktion, die bewusst an einem TV-Spiel veranstaltet wurde, um die erhöhte Reichweite nutzen zu können. Nur für die Pyroaktion will sich niemand verantwortlich sehen. Mithilfe von ­Videobildern und Zeugenaussagen sollen die Täter ausfindig gemacht werden, wie der EHC Olten betont.

Die Fanszene «Dreitannenstadt», mit welcher der EHC Olten einen sehr konstruktiven Austausch pflegt und mit den Vorkommnissen ebenfalls nicht einverstanden ist, bestätigte noch am Sonntagabend die Aktion des Banners, distanzierte sich jedoch von der Pyroaktion. «So etwas gehört nicht ins Stadion. Stadionverbote solcher Art müssen ausgesprochen werden. Wir entschuldigen uns bei allen anwesenden Fans.»

Einige Zuschauer beklagten sich aufgrund der entstandenen Dämpfe der Nebelpetarden über Unwohlsein, zudem waren an einem familientauglichen Sonntagnachmittag-Spiel viele Kinder anwesend. Der EHCO-Geschäftsführer Patrick Reber zeigt sich enttäuscht, «dass wir es nicht schaffen, miteinander eine tolle Stimmung zu machen und gemeinsam unser Team zu unterstützen.»

Vielmehr dürfte der EHC Olten in den nächsten Tagen für den Vorfall wieder einmal zur Kasse gebeten werden. Und das kann doch ­gewiss nicht das Ziel des Vereins und seiner Anhänger sein. ­Affaire a suivre.

Marc Schumacher / freshfocus

Scheidegger nimmt Eistraining wieder auf Am Montag nahm Verteidiger Joel Scheidegger nach seinem krankheitsbedingten Ausfall von mehreren Wochen sein Eistraining mit einem roten Kein-Kontakt-Dress wieder auf. Sein Comeback wird jedoch frühestens am Freitag erwartet. Ob und welche B-Lizenzspieler gegen Thurgau zum Einsatz kommen, entscheidet sich erst heute. (sha)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen