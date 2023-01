Swiss League Auf der Suche nach der Disziplin: Kein Team erlaubt sich so viele Strafen wie der EHC Olten Der EHC Olten erlaubt sich als Leader die meisten Strafen aller Teams der Swiss League. Wie kann das nur sein? Trainer Lars Leuenberger und Strafensünder Larri Leeger sind sich einig. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stets nahe am Foul: Captain Larri Leeger holt beim EHC Olten die meisten Zweiminutenstrafen. Marc Schumacher/Freshfocus

Lars Leuenberger mochte am Dienstagabend in Winterthur nach der sechsten Strafe nur noch die Arme verwerfen. Immer wieder diese Strafen! Sage und schreibe 180 Zweiminutenstrafen stehen nach 41 Spielen auf dem Strafenkonto des EHC Olten, womit sich die Oltner so viele kleine Vergehen erlauben wie kein anderes Team der Liga.

Wie kann es sein, dass ausgerechnet der Gejagte, der Übermächtige, der Dauerleader dieser Liga sich am meisten Strafen aufhalst? Schliesslich sind übermässig viele Strafen in der Regel ein deutliches Indiz, dass ein Team mit der Qualität des Gegners nicht zurechtkommt, ja überfordert ist und dadurch zu unerlaubten Mitteln greift, um den Opponenten zu stoppen – verkehrte Welt also zum Ende der Qualifikation.

Ja, wie kann das nur sein? Trainer Lars Leuenberger muss über die Frage erst etwas schmunzeln. «Wenn ich es mit Humor nehmen würde, dann würde ich sagen: Wir wollen halt vor den Playoffs noch ein bisschen das Unterzahlspiel trainieren», sagt er, winkt ab und ergänzt: «Aber das wäre ganz schlechter Humor.»

180 Zweiminutenstrafen: Der Liga-Durchschnitt liegt lediglich bei 150. sihf

Die Statistik-Auswertung bestätigt es: Nur eine Frage der Einstellung

Ja, diese lästige Strafenflut, er habe es in der Garderobe noch einmal angesprochen und es war in den vergangenen Tagen auch unter den Spielern eines der grössten Themen gewesen. «Es geht um individuelle Disziplin», sagt der Oltner Headcoach. Also alles nur eine Frage der Einstellung? Mit ernster Miene sagt er: «Ja, natürlich! Wir müssen gewillt sein, die Shortcuts abzustellen.»

Einen Schritt zu spät: Captain Larri Leeger erlaubt sich einen Stockschlag im Auswärtsspiel gegen Visp. Freshfocus

Shortcuts, zu Deutsch «Abkürzungen», meinen in der Hockeysprache jene Aktionen, von denen man als Spieler denkt, dass man sie auch mit einem Schritt weniger und etwas weniger ernsthafter Konsequenz noch solide ausführen könnte. Doch als Folge daraus entstehen Fehler. Und diese versucht man wiederum oftmals mit einem Vergehen wettzumachen.

Brisant: Eine Statistik-Auswertung dieser Zeitung untermauert die Aussage Leuenbergers: Mit 119 Einheiten sind zwei Drittel aller 180 Zweiminutenstrafen des EHC Olten auf schwache, kraftlose Vergehen zurückzuführen wie Beinstellen (42 Mal), Halten (24), Haken (16), Behinderung (15) oder Stockschlag (22). Strafen also, die in Kauf genommen werden, weil oftmals die letzte Konsequenz fehlt. In aller Ehrlichkeit bestätigt dies auch Captain Larri Leeger.

Die Statistik Anzahl Zweiminutenstrafen des EHC Olten Beinstellen: 42 Strafen (84 Strafminuten)

Halten: 24

Stockschlag: 22

Übertriebene Härte: 19

Haken: 16

Behinderung: 15

Hoher Stock: 12

Bandencheck: 6

Crosscheck: 6

Spielverzögerung: 6

Zu viele Spieler auf dem Eis: 5

Unsportliches Verhalten: 2

Check gegen Kopf: 1

Spielen des Pucks mit der Hand: 1

Coach’s Challenge: 1

Check mit Knie: 1

Unerlaubter Körperangriff: 1 Total Zweiminutenstrafen: 180

«Gerade wenn man viele Spiele gewinnt, bekommt man das Gefühl, dass es eben auch mal reicht, wenn man es etwas schleifen lässt. Doch genau dann reicht es eben nicht. Ganz offensichtlich macht es uns grosse Probleme, diese letzte Konsequenz aufrechtzuerhalten. Ich denke, das sieht man auch unseren Resultaten an: Immer, wenn wir nach einem guten Drittel führen, bekommen wir im zweiten oder dritten Drittel Mühe. Und diese Spielweise, so glaube ich, geht dann auch mit den vielen Strafen einher», erklärt Larri Leeger.

Der Verteidiger gehört mit Victor Oejdemark und Eliot Antonietti ligaweit zu jenen fünf Spielern, die am meisten Zweiminutenstrafen fassen. Die drei eifrigen Strafensammler sind mit 47 Strafen für jedes dritte Oltner Vergehen verantwortlich.

«Suboptimal» sei das gewiss, so Leeger, der selbstkritisch ausführt: «Ich habe bislang eindeutig viel zu viele Strafen genommen.» Der Captain spricht über seine Vorbildfunktion: «Ich muss vorangehen. Es fängt bei mir an und wenn ich es nicht mache, kann ich es auch nicht von anderen erwarten. Das muss ich verbessern.»

Verdacht: Wird gegen Olten härter gepfiffen?

Mit der Tatsache, dass ausgerechnet der Leader die meisten Strafen holt, kommt unweigerlich eine brisante Frage auf: Wird denn etwa gegen Olten härter gepfiffen als gegen den Rest der Liga? Lars Leuenberger sagt dazu schulterzuckend:

«Keine Ahnung. Ich will keine Ausreden suchen, der Schiedsrichter pfeift. Punkt. Wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen und die Fehler bei uns suchen.»

Einige Vorkommnisse in den vergangenen Spielen geben dem Oltner Headcoach auf Nachfrage aber doch zu denken. Er spricht von zwei klaren nicht gepfiffenen Fouls von La Chaux-de-Fonds in der Overtime gegen Leeger und Brüschweiler, im Sierre-Heimspiel sah er eine «glasklare Behinderung» gegen Schwinger nach einem geblockten Schuss.

Und die ungeahnte Attacke am Dienstag von Winterthurs Topskorer Matthew Wilkins gegen Florian Schmuckli bringt ihn erst recht zum Grübeln (siehe Video): «Wie ist es möglich, dass der Schiedsrichter, der die Aktion mit seinen Augen sieht, das Foul nicht ahndet und dann das Revanchefoul von Hächler pfeift?», fragt sich Leuenberger. Täter Wilkins wurde für seine absichtliche Cross­check-Attacke in den Nacken des vor sich liegenden Gegenspielers erst am Freitag nach einem Verfahren für zwei Spiele gesperrt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Genau bei solchen harten Fouls will Captain Leeger einhaken. Es sei logisch, dass er vielfach nicht gleicher Meinung sei mit den Schiedsrichtern und man immer über die eine oder andere Strafe diskutieren könne. «Aber ich wünschte mir, dass die Schiedsrichter die Spieler mehr schützen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass jedes kleine Haken gepfiffen wird, die grossen Fouls aber übersehen werden.»

Sowohl Leeger wie auch Leuenberger betonen, dass sie es selbst in der Hand hätten. «Grundsätzlich muss sich jeder einzelne an der eigenen Nase nehmen. Wir müssen vor der eigenen Türe wischen», so der Headcoach. Und mit grossen Augen fügt er an: «Und sonst können wir ohne Disziplin schon im Februar Ferien buchen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen