EHC Olten: Auf bestem Wege zum alten Joel Scheidegger

Swiss League Auf bestem Wege zum alten Joel Scheidegger: Wie sich der Verteidiger beim EHC Olten seine Bestform zurückerkämpft B-Lizenz-Rückkehrer Joel Scheidegger steigert sich von Spiel zu Spiel auf dem Weg zu seiner Bestform, die ihn in der vergangenen Saison zum besten Verteidiger einer Liga auszeichnete. Er sagt nach sieben absolvierten Spielen beim EHC Olten: «Ja, ich spüre eine positive Entwicklung.» Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Joel Scheidegger steigert sich von Spiel zu Spiel nach einem ungeglückten Aufenthalt bei Fribourg-Gottéron. Marc Schumacher / freshfocus

Joel Scheidegger rümpft die Nase. Überragend? Nein, das sei seine Leistung am Mittwoch im Auswärtsspiel gegen den HC Thurgau (4:2), in welchem er das 1:1 sehenswert vorbereitete und den 3:2-Matchwinner gleich selbst schoss, nicht gewesen. «Es geht noch besser», sagt er und lacht. Wie es sich zu einem hungrigen Profieishockeyspieler gehört, bleibt auch der Ausnahmeverteidiger trotz erstklassiger Vorstellung ungesättigt. Immerhin sagt er zufrieden: «Ich spüre eine positive Entwicklung und merke, dass es von Spiel zu Spiel wieder vorwärts geht.»

Als der EHC Olten den Spielertausch zwischen Simon Seiler und Joel Scheidegger bekannt gibt, hört man durchaus Stimmen, die von einem gewagten Trade sprechen. Warum den defensiv stärksten Verteidiger der Liga austauschen gegen einen Verteidiger, von dem man nicht so recht weiss, ob er seine Bestform aus vergangener Saison überhaupt wieder würde erreichen können?

Scheidegger, der sich in der vergangenen Saison dank starken Leistungen beim EHC Olten zurecht einen National-League-Vertrag ergatterte, konnte sich in dieser Saison unter Christian Dubés Gottéron nie durchsetzen. Es wurde ihm allerdings auch nie der Teppich ausgelegt: Zu einer Einsatzzeit von einer Minute 52 Sekunden kam Scheidegger in den 12 Partien, in denen er im hochkarätigen Fribourger ­Lineup stand. Eine echte Chance erhalten, das sieht anders aus.

Hat das ihn, von dem man sagt, er sei ein «zartes Pflänzchen», im Stolz verletzt? Scheidegger lacht. «Ich habe sicher ein grosses Ego», witzelt er. Er wird wieder ernst, sagt, es sei schwierig, seine Situation in Fribourg auf den Punkt zu bringen. Es sei viel passiert, er habe dabei stets das Beste gegeben. «Es ist sicher so, dass es mich angekratzt hat. Es war nie jemand schlecht mit mir umgegangen, aber am Ende des Tages ist es die Eiszeit, die dir als Eishockeyspieler ein gutes Gefühl gibt und du auch als Wertschätzung aufnimmst. Nur hat eben die Eiszeit gefehlt, es hat soweit nicht passen wollen», sagt Scheidegger.

Hat dabei das Selbstvertrauen gelitten? Scheidegger macht grosse Augen. «Definitiv! Wenn man ein ganzes Drittel der Saison nicht zum Einsatz kommt, macht das etwas mit jedem Spieler. Man ist zwar oft im Lineup vertreten, aber kommt doch nicht zum Einsatz. Und nur für das Training spielt keiner Eishockey.»

Scheidegger ist zurück beim EHC Olten. In einem Umfeld, das er längst schätzen gelernt hat. «Es sind viele neue Gesichter in der Garderobe. Aber die Strukturen und die Ziele des Vereins sind ja dieselben wie letztes Jahr. Von dem her war schon ein Gefühl da, als dass ich nie weg gewesen wäre. Ich wusste daher, was mich hier erwartet. Das hilft sicher, den Tritt zu finden», so Scheidegger.

Die Konzentration gilt nun dem EHC Olten

Was liegt also noch drin bei Joel Scheidegger, der sich auf bestem Wege befindet, wieder der alte Joel zu werden? «Ich bin jetzt 27, habe schon einiges erlebt. Ich will Erfolg haben. Wir können mit dieser Mannschaft hier etwas erreichen. Ich will mich jetzt auf meine Leistungen auf dem Eis konzentrieren, meine Form wieder finden und dem Team helfen, damit wir in dieser Saison noch Grosses erreichen.»

Die National League bleibe bei ihm präsent. «Ich weiss, dass ich es auf diesem Niveau kann. Aber es schwirrt nicht in meinem Kopf herum. Es würde mich nur behindern, wenn ich andauernd daran denken würde.» Er wolle nun die Saison so erfolgreich gestalten wie nur möglich. Er sagt:

«Ich habe einfach ganz, ganz viel Lust auf Hockey in mir. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich in dieser Saison Zeit verloren habe. Ich bin froh, dass ich hier die Eiszeit bekomme und tun kann, was ich am liebsten tue.»

Mit einer Einsatzzeit von 21:42 Minuten pro Spiel hat Trainer Lars Leuenberger nebst Eliot Antonietti seine Leaderfigur in der Abwehr in der Person von Joel Scheidegger denn auch wieder gefunden.

Mit Tauschspieler Simon Seiler sei er immer wieder mal in Kontakt. «Wir sind gut befreundet. Es ist eine spezielle Situation, weil er quasi meinen Spot im Team von Fribourg übernommen hat. Er bekommt seine Chance, was mich happy macht für ihn. Und ich bin happy hier, dankbar, dass der EHCO mir die Chance gibt.»

Aus Sicht des EHC Olten darf Scheideggers Steigerungslauf mit gemischten Gefühlen verfolgt werden. Denn grundsätzlich kann der beste Swiss-League-Verteidiger der vergangenen Saison jederzeit von Fribourg zurückbeordert werden.

Alle involvierten Parteien wollen von einem solchen Szenario nichts wissen – ganz im Gegenteil: Vielleicht erfüllt sich vielmehr sogar noch das Szenario, das sich der EHC Olten insgeheim erhofft: Dass die beiden Freunde, Joel Scheidegger und Simon Seiler in den Playoffs plötzlich noch zusammen für Grünweiss auflaufen und den EHC Olten zum Meistertitel führen.

Gratis-Stehplätze und Plüschtiere für bedürftige Kinder Am Sonntag, 17.30 Uhr, veranstaltet der EHC Olten im Heimspiel gegen die Ticino Rockets eine Plüschtier-Aktion. Für einen guten Zweck können mitgebrachte Plüschtiere beim ersten Tor des EHC Olten auf das Eis geworfen werden. Trifft der EHCO bis zur 50. Minute nicht, dürfen die Plüschbären und Co. beim nächsten Unterbruch geworfen werden. Die gesammelten Plüschtiere werden dann in Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Aarau an kranke und bedürftige Kinder verteilt. Die Stehplatz-Zuschauenden geniessen für dieses Spiel Gratiseintritt.

Übrigens: Weil Ambri und Lugano am Sonntag bereits die Nati-Pause geniessen, ist es durchaus möglich, dass die Rockets hochmotiviert mit einer schlagkräftigen Truppe, gespickt mit einzelnen National-League-Spielern in Olten auflaufen werden. (sha)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen