EHC Olten schlägt Winterthur ohne Spektakel mit 5:0

Swiss League 5:0-Kantersieg ohne Spektakel: Der EHC Olten lässt gegen Winterthur nichts anbrennen - wie schwer hat sich Topskorer Knelsen verletzt? Leader EHC Olten zeigt gegen Winterthur nicht seine Saisonbestleistung, schickt aber den Tabellenvorletzten dennoch diskussionslos mit 5:0 nach Hause. Für den Kantersieg bezahlen die Powermäuse womöglich einen hohen Preis: Topskorer Dion Knelsen verletzt sich an der Schulter und schied aus. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 07.12.2021, 23.21 Uhr

Dion Knelsens 1:0 im Powerplay bildete der Auftakt zu einem letztlich souveränen 5:0-Sieg. Doch der EHCO-Topskorer konnte mit Verdacht auf eine Schulterverletzung die P Marc Schumacher / freshfocus

Es ist für den derzeit so erfolgreichen EHC Olten fast schon eine ungeheuerliche Weile her, als man letztmals vor zweieinhalb Wochen vor Heimpublikum ohne Fehl und Tadel überzeugen konnte und den Gegner mit 6:0 nach Hause schickte. Auf die Gala gegen Visp folgten nämlich die biederen Auftritte gegen die Rockets (5:2) und Langenthal (3:2), an welchen der EHCO gegen Winterthur über weite Strecken anknüpfte. So brauchten sich die Oltner bis nach Spielhälfte zu gedulden, bis man endlich die Überlegenheit auf das Telegramm übertragen konnte. Der resultierende 5:0-Kantersieg, der den 13. Sieg im 13. Heimspiel markierte, verbuchten die Powermäuse aber ohne Spektakel.

Trotz magerer Leistung dennoch abermals souverän als Sieger vom Eis zu gehen, zeugt von einer grossen Klasse des Leaders, die auch auf der Tabelle ersichtlich wird. Mit dem neuerlichen Sieg und dem 70. Punkt übertrumpft der EHCO das Quali-Punktetotal der letzten Saison – und das nach 26 Saisonspielen!

Knelsen und der Verdacht auf eine Schulterverletzung

Trainer Lars Leuenberger wollte nicht ganz eine so bescheidene EHCO-Truppe gesehen haben: «Das Startdrittel war sicher nicht unser bestes Eishockey, aber danach hatten wir sie im Griff», sagte der Oltner Headcoach und gab zu bedenken: «Es steht immer noch eine Mannschaft gegenüber, wir können nicht einfach alles wegblasen. Es ist wichtig, dass wir mit den Erwartungen am Boden bleiben.»

Lars Leuenberger war nach dem Spiel nicht so recht danach, über die Partie zu sprechen, zu sehr beschäftigte ihn die Szene aus der 44. Minute: Der einmal mehr überragende Dion Knelsen schoss in Unterzahl zwar das 3:0, kam jedoch als Folge des vorhergehenden Zweikampfs zu Fall und donnerte seitlich mit hohem Tempo in die Bande.

Knelsen war nicht dem Jubeln zumute und verschwand sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht in der Garderobe, nach dem Spiel begab er sich mit Verdacht auf eine ernsthafte Schulterverletzung in Behandlung.

Knelsen war bis zu diesem Zeitpunkt auch derjenige Spieler, der das Steuer in der Hand hielt und den EHC Olten in der 33. Minute mit dem 1:0 im Powerplay erlöste. Den Puck zum Tor traf er nicht mit voller Wucht, womit er den sonst stark aufspielenden Winterthur-Torhüter Jan Rutz überraschte, der die Scheibe passieren lassen musste. Bis zu diesem Zeitpunkt tat sich der EHCO schwer, kaum eine Angriffsauslösung endete in einem Abschluss und auch die Pucksicherheit war nicht auf dem sonst gewohnt hohen Niveau.

Seis drum: Nunn erhöhte auf das Oltner Powerplaytor auf 2:0, ehe Sterchi und Horansky im Schlussdrittel auf Knelsens zwischenzeitlichen 3:0-Treffer mit Verletzungsfolge den Schlusspunkt setzten. Bleibt nur zu hoffen, dass der Allerweltssieg gegen Winterthur den EHC Olten mit einem Ausfall von Dion Knelsen nicht noch teuer zu stehen kommt.

Überdies war der 5:0-Sieg das vorerst letzte EHCO-Heimspiel mit der 3G-Regel. Die Eishockeyklubs der National League und Swiss League einigten sich am Dienstag in einer Telefonkonferenz auf die Einführung der 2G-Regel. Diese kommt im Kleinholz erstmals am Sonntag, 19. Dezember, gegen die EVZ Academy zum Tragen.

Telegramm Olten – Winterthur 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) Kleinholz. – 1625 Zuschauer. – SR Müller/Blasbalg, Wermeille/Dreyfus. – Tore: 33. Knelsen (Scheidegger, Nunn; Ausschluss Pozzorini) 1:0. 35. Nunn (Knelsen, Scheidegger) 2:0. 44. Knelsen (Ausschluss Oehen!) 3:0. 47. Sterchi (Hüsler, Matthys) 4:0. 56. Horansky (Nunn, Nater) 5:0. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Olten, 3-mal 2 Minuten gegen Winterthur. Olten: Matthys (Rytz); Nater, Scheidegger; Schmuckli, Lüthi; Heughebaert, Wyss; Gurtner; Horansky, Knelsen, Nunn; Lhotak, Forget, Sterchi; Mosimann, Weder, Hüsler; Oehen, Fuhrer, Portmann; Schwab. Winterthur: Rutz (Henauer); Pozzorini, Schüpbach; Harlacher, Thévoz; Engeler, Sigg; Hunziker, Minder; Bozon, Wilkins, Lekic; Valenza, Hofstetter, Haldimann; Gerber, Neuenschwander, Mainot; Braus, Burkhalter, Markun. Bemerkungen: Olten ohne Antonietti, Weisskopf, Maurer, Hasani (alle verletzt). Winterthur ohne Bamert, Pompei, Staiger, Zwissler, Oana, Stettler (alle verletzt).

