4. Sieg im 4. Spiel: Der EHC Olten schlägt Aufsteiger Basel 4:1

Swiss League 4. Sieg im 4. Saisonspiel: Der EHC Olten schlägt Aufsteiger Basel 4:1 Der EHC Olten wird seiner Favoritenrolle gegen den EHC Basel in einer attraktiven Partie vor 2301 Zuschauern gerecht und gewinnt mit 4:1. Die Torschützen: Lhotak, Horansky, Hüsler und Collins. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 24.09.2022, 20.22 Uhr

Lukas Lhotak schiesst den EHC Olten in Führung. Marc Schumacher / freshfocus

Die Trommeln hallten durch die Arena, die beiden Fanlager hatten sich hinter den beiden Toren positioniert: Es war angerichtet für ein erstes Hockeyfest in der Stadt Basel seit der Rückkehr des EHC ins Profi-Business. Und schnell einmal wird so manchem der wunderbaren Kulisse von 2301 Zuschauern in der St. Jakob-Arena klar, dass dieser EHCB auch sportlich eine Bereicherung für diese Liga ist. Liga-Topfavorit Olten lässt dem Aufsteiger beim 4:1-Auswärtssieg mit einem soliden Auftritt zwar keine Chance und dennoch musste Trainer Lars Leuenberger seine Truppe anfeuern, um nicht ganz unbewusst einen Gang tiefer zu schalten.

Mit insgesamt 2301 Zuschauer eine wunderbare Kulisse: Die Oltner bedanken sich nach dem Spiel bei den zahlreich mitgereisten Fans. Marc Schumacher / freshfocus

Lhotak am Arm verletzt?

Lukas Lhotak brachte Grünweiss im ersten Powerplay der Partie nach herrlicher Vorarbeit der wiederum äusserst aktiven Nunn und Horansky früh in Front. Doch wenig später wurde der Tscheche mit Schweizer Lizenz am Unterarm an einer ungeschützten Stelle von einer Scheibe getroffen und musste die Partie vorzeitig beenden. Umgehend wurde er für eine Röntgenuntersuchung ins Spital gefahren. Für ihn kam der im Aufbau steckende wiedergenesene Silvan Wyss zum Einsatz, der etwas überraschend als 13. Stürmer im Lineup figurierte.

Timo Haussener setzt sich gegen Vincent Ryser und Joshua Schnellmann durch. Marc Schumacher / freshfocus

Erstes Unterzahl-Gegentor der Saison

Nun, der EHC Basel, läuferisch auf beinahe ebenbürtigem Niveau, verzeichnete nach dem Gegentreffer erste gute Chancen. Doch auf einen Pfostenschuss von Basels Ausländer Supinski konterten die Powermäuse mit einer 2:1-Situation, welche Horansky auf eigene Faust neben Haussener eiskalt zum 2:0 ausnutzte und Basel-Torhüter Haller zwischen den Beinschonern hindurch erwischte.

Nur eine Minute später lag die Scheibe jedoch im Oltner Tor. Das Powerplaytor des allgemein auffälligen Baslers Sablatnig nach schönem Doppelpass im Slot war der erste Oltner Gegentreffer der Saison mit einem Mann weniger auf dem Eis, nachdem man in den drei Spielen zuvor insgesamt 13 Boxplaysituationen erfolgreich überstand.

Sean Collins (l.) setzt mit dem Tor zum 4:1 in der Schlussphase den Schlusspunkt auf die Partie. Marc Schumacher / freshfocus

Der EHC Olten, über 60 Minuten die spielbestimmende Mannschaft, brachte den umgehenden Anschlusstreffer nicht aus dem Konzept. Viel mehr setzte Hüsler im Mittelabschnitt auf einen Weder-Schuss am schnellsten nach und schob die freiliegende Scheibe zum 3:1 über die Linie.

In der Folge kontrollierte der EHCO die Partie so sehr, dass die Basler keinen Zugriff auf das Spiel mehr fanden. Nach Strafen auf beiden Seiten bediente Garry Nunn in der Schlussphase den am weiten Pfosten lauernden Sean Collins exzellent zum 4:1. Es war der gelungene Abschluss einer attraktiven Swiss-League-Partie, in welcher der Sieger, wie bereits beim 4:1-Sieg gegen Winterthur, schon früh feststand.

Telegramm Basel – Olten 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) St. Jakob Arena, Basel. – 2301 Zuschauer. – SR Massy/Fausel, Baumgartner/Wermeille. – Tore: 6. Lhotak (Nunn, Horansky; Ausschluss Warmbrodt) 0:1. 14. Horansky (Ausschlüsse Hächler, Alihodzic) 0:2. 15. Sablatnig (Brügger, Stuckel; Ausschluss Maurer) 1:2. 24. Hüsler (Weder) 1:3. 51. Collins (Nunn; Ausschlüsse Alihodzic, Maurer) 1:4. – Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Basel, 6-mal 2 Minuten gegen Olten. Basel: Haller (Henauer); Büsser, Bachofner; Zubler, Nater; Pozzorini, Warmbrodt; Cavalleri, Füllemann; Stukel, Supinski, Schwab; Berger, Brügger, Alihodzic; Schwarzenbach, Rexha, Sablatnig; Dähler, Ryser, Schnellmann. Olten: Nyffeler (Rötheli); Schmuckli, Antonietti; Seiler, Oejdemark; Leeger, Hächler; Maurer; Horansky, Collins, Nunn; Neukom, Kast, Dal Pian; Lhotak, Haussener, Schwinger; Hüsler, Weder, Mosimann; Wyss. Bemerkungen: Olten ohne Sterchi (verletzt), Heughebaert (überzählig), Bircher (abwesend). Wyss 13. Stürmer. Basel ohne Kiss, Molina (beide verletzt), Wyniger (überzählig).

