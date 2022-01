EHC Olten schlägt die EVZ Academy nur 2:0

Swiss League 2:0-Minisieg und ein Trainer, der jetzt handeln will: Der EHC Olten kann auch gegen die EVZ Academy nicht überzeugen Der EHC Olten kommt nach den beiden Heimniederlagen gegen Thurgau und Kloten zwar wieder zu einem Sieg vor eigenem Publikum, kann aber beim 2:0-Sieg gegen die EVZ Academy nicht überzeugen. Die beiden überragenden Oltner Spieler eines enttäuschenden Kollektivs: Eliot Antonietti und Silas Matthys. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 28.01.2022, 23.33 Uhr

Frustriertes Oltner Anrennen: EVZ-Torhüter Lucas Rötheli zeigte eine überragende Leistung. Marc Schumacher / freshfocus

Minutenlang bleibt die Garderobentür des EHC Olten nach einem biederen 2:0-Minisieg gegen die EVZ Academy geschlossen – es scheint, als bestünde im Team grossen Redebedarf. Als die Tür sich schliesslich wieder öffnet, tritt ein ziemlich angefressener Trainer heraus.

«Ich mag eigentlich gar nicht mehr gross diskutieren und ich muss auch nicht mehr reden – jetzt wird gehandelt»

sagte Lars Leuenberger kurz angebunden, der gar keinen Kommentar zur abgelieferten Leistung seiner Mannschaft geben wollte.

Das Ausländer-Duo ­auseinandergerissen

Die aktuelle Phase gefalle ihm überhaupt nicht, sagte er bereits nach der 3:6-Niederlage im Spitzenspiel gegen Kloten. Sie würden sich nicht mehr auf die Qualitäten besinnen, die sie in der ersten Saisonhälfte doch so stark gemacht hätten – diese Stabilität, diese Gradlinigkeit, diese Unerschütterlichkeit.

Von all dem war auch am Freitagabend gegen die EVZ Academy kaum etwas zu sehen. Gewiss, der EHC Olten war über 60 Minuten hinweg spielbestimmend und startete derart solide in die Partie, dass die EVZ Academy ihren ersten Abschluss auf das Oltner Tor tatsächlich erst nach neun Minuten verzeichnete.

Zu diesem Zeitpunkt führte der EHC Olten, dank Eliot Antoniettis Treffer (7.) in bester Stürmermanier nach einem sehenswerten Doppelpass mit Forget, bereits mit 1:0. Alles deutete also auf einen souveränen Arbeitstag hin. Doch mit dem ersten EVZ-Abschluss gestand der EHCO den Jungzugern plötzlich immer mehr zu, womit Torhüter Silas Matthys zum geforderten Mann wurde und mit einer bärenstarken Leistung letztlich am Ursprung des Minisieges lag.

Die Highlights der Partie im Video. ehcotv

Und plötzlich waren dann auch noch die schnellen Beine weg, mit denen die Oltner in der Startphase noch den einen oder anderen Scheibenverlust wieder wettmachten und den Puck zurückeroberten. Hinzu kam, dass die Abschlüsse mit der Fortdauer der Partie deutlich an Qualität einbüssten.

Und so entwickelte sich die Partie zu einem frustrierten Anrennen. Nach 20 Minuten handelte Lars Leuenberger ein erstes Mal und riss das Ausländerduo auseinander. Rechtsschütze Simon Sterchi rückte für Nunn in die Toplinie, letzterer seinerseits stürmte mit Forget und Lhotak. Leuenberger wollte damit nicht nur neue Impulse verleihen, sondern auch ein erstes Zeichen setzen: «Dass sie auch auf diese Weise sehen, dass es so einfach nicht weitergeht», so der Headcoach.

Doch auch dieses Experiment blieb erfolglos, sodass die beiden Kanadier im Schlussabschnitt wieder gemeinsam auf Torejagd gingen. Wobei Tore der Imports keine fielen: Nur einmal hatte Garry Nunn in den letzten 20 Minuten noch eine hochkarätige Chance verzeichnet, indem er einen Jungzuger ansehnlich austanzte, den Puck aber sinnbildlich für das gesamte Spiel an den Aussenpfosten setzte.

Es startete noch vielversprechend: Eliot Antonietti trifft nach sieben Minuten zur 1:0-Führung. Marc Schumacher / freshfocus

Debüt von Smith am Sonntag in Zug

Die EVZ Academy hingegen, die am Freitagabend – sofern sie die Playoffs nicht erreicht – mit ihrem Rückzug aus der Swiss League definitiv ihre Dernière im Kleinholz gab, roch das Unmögliche und nahm ein Timeout. In diesem blieb Trainer Leuenberger seinem Team gegenüber stumm, stattdessen diskutierte die Oltner Paradelinie unter sich. Drei Sekunden vor dem Ende traf Forget ins leere Tor zum Minisieg, der einen ziemlich faden Beigeschmack trägt.

Lars Leuenberger erwartet am Sonntag auswärts in der Zuger Bossard Arena gegen den gleichen Gegner eine Reaktion von seiner Mannschaft. Seine ersten Handlungen auf die aktuell durchzogene Phase werden dann ersichtlich sein. Er bestätigt: Colin Smith, die Neuverpflichtung, wird zu seinem Debüt kommen. Für wen, lässt Leuenberger auf Nachfrage noch offen. Er sagt bloss abschliessend:

«Wir haben alles selber in der Hand, wie diese Saison noch weitergehen soll. Aber wenn wir so weitermachen, dann gibt es womöglich noch ein böses Erwachen.»

Will am Sonntag eine Reaktion seiner Mannschaft sehen: Trainer Lars Leuenberger. Marc Schumacher / freshfocus

Olten - EVZ Academy 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Kleinholz. – 1989 Zuschauer. – SR Fausel/Truffer, G. Wermeille/S. Wermeille. – Tore: 7. Antonietti (Forget, Sterchi) 1:0. 60. (59:57) Forget (Antonietti; ins leere Tor) 2:0. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Olten, 1-mal 2 Minuten gegen die EVZ Academy. Olten: Matthys (Rytz); Antonietti, Scheidegger; Schmuckli, Lüthi; Heughebaert, Weisskopf; Wyss; Horansky, Knelsen, Nunn; Lhotak, Forget, Sterchi; Hüsler, Weder, Mosimann; Fuhrer, Schwab, Portmann; Oehen. EVZ Academy: Rötheli (Zaetta); Gehringer, Sidler; Buchli, Schwendeler; Pauchard, Del Ponte; Kieni; De Nisco, Neumann, Hofer; Stehli, Wüest, Welter; Gradin, Alge, Marchon; Muggli, Betschmann, Halberstadt. Bemerkungen: Olten ohne Gurtner, Hasani (beide verletzt); Smith, Nater, Maurer (alle überzählig).

