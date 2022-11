Ohne Horansky und Nunn: EHC Olten schlägt EHC Basel 3:1

Swiss League 19. Sieg im 22. Spiel, aber die Sorgen werden immer grösser: Ein dezimierter EHC Olten zeigt sich eiskalt und schlägt Basel 3:1 Der EHC Olten kommt in einem niveauarmen Spiel gegen den EHC Basel dank eines Powerplay-Doppelschlags von Sean Collins in der Schlussphase zu einem 3:1-Sieg. Und dies ohne Stan Horansky und Garry Nunn, die beide wochenlang ausfallen werden. Die Hintergründe. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 18.11.2022, 19.33 Uhr

Sorgten für die Wende: Doppeltorschütze Sean Collins jubelt mit Simon Sterchi, der ein Tor und zwei Assists verbuchte. Marc Schumacher / freshfocus

Die Hiobsbotschaft kam wenige Stunden vor dem Spiel in Form eines E-Mails. In diesem bekam der EHC Olten die MRI-Resultate von Stan Horanskys Untersuchung mitgeteilt. Und sie sind keine erfreuliche: Der EHCO-Topskorer muss vier bis sechs Wochen pausieren. Schon seit einigen Wochen trägt er eine Verletzung am Oberkörper mit sich, die in den vergangenen Tagen immer schlimmer wurde. Man entschloss sich dazu, die Verletzung näher zu untersuchen, womit klar wurde, dass der Slowake dringend pausieren muss.

Als wäre das nicht schon genug, gab es tags zuvor bereits schlechte Nachrichten über Garry Nunn zu verdauen. Anfang Woche befand sich der Kanadier noch auf bestem Wege, am Wochenende gegen Basel oder Thurgau sein Comeback zu geben. Doch plötzlich riss am Donnerstag im Training seine Verletzung auf. Die Folgen: Eine erneute vier- bis sechswöchige Pause. Damit beginnt seine wochenlange Rehabilitation wieder von vorne.

B-Lizenz von Talent Derungs, Heughebaert als Stürmer

Mit den weiteren Verletzten Dal Pian und Neukom sah sich Sportchef Marc Grieder erst recht – und möglichst schnell – dazu gezwungen, zu reagieren. Doch das stellt sich als besonders grosse Hürde heraus, auch, weil sich die National-League-Teams derzeit selber mit Verletzungssorgen herumschlagen müssen. Immerhin gelang es Grieder für das gestrige Spiel, das grosse Genfer Talent Keanu Derungs mittels B-Lizenz auszuleihen. Und auch auf der Ausländerposition wird Grieder nun mit Nunns erneutem wochenlangen Ausfall aktiv werden müssen.

Wie sehr sich die Personalproblematik in diesen Tagen verschärft hat, zeigt die Situation, dass Trainer Lars Leuenberger Verteidiger Stéphane Heughebaert, ursprünglich gelernter Stürmer und 2018 unter dem damaligen Trainer Chris Bartolone zum Verteidiger umfunktioniert, kurzerhand als vierter Center auflaufen lassen musste. Und selbst dann blieb der Posten des 13. Stürmers leer.

Neo-Topskorer Sean Collins trifft zum 3:1. Marc Schumacher / freshfocus

Die grosse Sterchi/Collins-Show

Es machte gestern Abend im Auswärtsspiel beim EHC Basel ein wenig den Anschein, als schlage dem EHC Olten die immer grösser werdenden Personalsorgen aufs Gemüt. Zumindest taten sich die Powermäuse besonders schwer, ins Spiel zu finden. Und als ausgerechnet EHCO-Legende Diego Schwarzenbach für Basel zum 1:0 einnetzte, waren die Oltner erst recht verunsichert.

Es dauerte bis ins Mitteldrittel, bis der EHCO Zugriff aufs Spiel fand – und dennoch waren die Oltner Chancen auch im Mittelabschnitt äusserst Mangelware. Schliesslich waren es Simon Sterchi und Sean Collins, die sich aufmachten, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. In einem kämpferisch exzellenten Offensiv-Shift, in welchem erst Collins zwei Mal die Scheibe eroberte und danach auch noch Sterchi, war es Letzterer, der einen Abpraller zum doch verdienten 1:1-Ausgleich verwerten konnte.

Mehr Chrampf als Kunst: Lukas Lhotak und Simon Sterchi versuchen dem Ex-Oltner Robin Schwab die Scheibe zu entnehmen. Marc Schumacher / freshfocus

Doch wer dachte, der EHCO setze gegen diese wendigen, wirbligen Basler fortan zur grossen Wende an, irrte sich. Es brauchte in der Schlussphase ein doppeltes Geschenk der Basler, damit die Powermäuse doch auf die Siegesstrasse fanden. Erst erlaubte sich der EHC Basel einen Wechselfehler und wenig später wanderte nach einem klaren Stockschlag auch Supinski auf die Strafbank. In doppelter Überzahl, die auf 85 Sekunden angesetzt war, holte der EHCO in eiskalter Manier mit einem Doppelschlag im Powerplay das absolute Maximum heraus. Erst setzte Sterchi Torschütze Collins in Szene und wenig später, in einfacher Überzahl, vollendete der zwangsläufige Neo-Topskorer Collins eine sehenswerte Passstafette zum 3:1.

Übrigens: Ein Lichtblick in schwierigen Tagen war Rückkehrer Joel Scheidegger, der sich insbesondere im Spiel nach vorne auszeichnen konnte, aber auch in physischer Hinsicht, verbunden mit fehlender Spielpraxis, noch längst nicht wieder der Alte ist.

Captain Leeger: «Das war ein sehr schwieriges Spiel»

«Das war ein sehr schwieriges Spiel, eines, das mehr Chrampf als Kunst war. Aber schlussendlich ist es sehr hoch einzuschätzen, dass wir uns zurückgekämpft haben», bilanzierte Captain Larri Leeger, der gestern sein 1000. Profispiel bestritt und am Sonntag am Heimspiel gegen Thurgau dafür geehrt wird.

Auf die Frage, ob das Spiel ohne die fehlenden Teamleader mental besonders schwierig war, sagt Leeger: «Es ist sicher schwierig, die Chemie in der Linie zu finden, wenn man immer rotieren muss. Aber dass wir auch solche Spiele unter diesen Umständen gewinnen können, zeigt, welch starken Charakter dieses Team hat. Auch wenn es nicht ansehnlich war, haben wir in den entscheidenden Momenten einen Weg zum Sieg gefunden. Das ist im Moment das Wichtigste. Jeder bekommt nun etwas mehr Verantwortung – und das hat jeder einzelne gemacht. Ich bin fast noch mehr stolz auf das Team, wenn wir solche schwierige Siege holen als deutliche.»

Trotz der beeindruckenden Wende zum 19. Sieg im 22. Saisonspiel warten auf den EHC Olten schwierige Tagen und Wochen. Doch wer weiss: Vielleicht sind es in dieser ereignisreichen Saison auf und neben dem Eis gerade diese grossen Herausforderungen, die ein Ligadominator braucht, um dann endgültig bereit zu sein, wenn die Tage anbrechen, in denen es so richtig zählt.

Telegramm Basel - Olten 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) St. Jakob Arena, Basel. – 2618 Zuschauer. – SR Potocan/Ströbel, Bachelut/Bichsel. – Tore: 9. Schwarzenbach (Supinski, Sablatnig) 1:0. 37. Sterchi (Lhotak, Schmuckli) 1:1. 53. Collins (Sterchi; Ausschlüsse Teamstrafe, Supinski) 1:2. 55. Collins (Kast, Sterchi; Ausschluss Supinski) 1:3. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Basel, 2-mal 2 Minuten gegen Olten. Basel: Haller (Andri Henauer); Mika Henauer, Molina; Zubler, Nater; Wyniger, Bachofner; Cavalleri, Warmbrodt; Stukel, Brügger, Schwab; Schwarzenbach, Supinski, Sablatnig; Berger, Rexha, Dähler; Alihodzic, Kiss, Schnellmann. Olten: Rötheli (Nyffeler); Schmuckli, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Scheidegger, Hächler; Hänggi; Lhotak, Collins, Sterchi; Derungs, Kast, Hüsler; Wyss, Haussener, Weder; Schwinger, Heughebaert, Mosimann. Bemerkungen: Olten ohne Horansky, Nunn, Neukom, Dal Pian, Maurer (alle verletzt).

