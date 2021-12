EHC Olten kassiert gegen die GCK Lions die 4. Saisonniederlage

Swiss League 1:2-Niederlage nach Verlängerung gegen die GCK Lions: Enttäuschender EHC Olten kassiert die vierte Saisonniederlage Der EHC Olten kommt ohne seinen verletzten Topscorer Dion Knelsen auf der Kunsteisbahn in Küsnacht nicht auf Touren und verliert überraschend 1:2 nach Verlängerung. Oltens einziger Torschütze: Simon Sterchi. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren Aktualisiert 11.12.2021, 21.00 Uhr

Dominic Weder (r) und Yannick Lerch scheitern an Torhüter Robin Zumbühl. Marc Schumacher / freshfocus

25 Abschlüsse registrieren die GCK Lions in den ersten 40 Minuten und verzeichnen damit einen Wert, an den bislang die wenigsten Konkurrenten in den Spielen gegen den Swiss-League-Leader Olten herangekommen sind. Nur dank einer überragenden Leistung von Torhüter Simon Rytz, der später auch zum Mann des Spiels gewählt wird, sahen sich die Oltner nicht mit einem (frühen) Rückstand konfrontiert. Lange Zeit waren die Powermäuse mit sich selbst beschäftigt, sowohl die Angriffsauslösung wie auch das Spiel in der Offensive lief nicht wunschgemäss. Garry Nunn notierte mit einem Pfostenschuss und einem gescheiterten Penalty noch die grössten Oltner Möglichkeiten. Schliesslich war es Simon Sterchi nach einigen aufblühenden, erfrischenden EHCO-Minuten gegen Ende des zweiten Drittels, der mit einem Abstauber im Slot Grünweiss in Führung brachte.

Serie nach 201 Minuten gerissen

Zwar hatte der EHC Olten das Spieldiktat endgültig in seine Hände genommen, doch die GCK Lions, gespickt mit einigen erfahrenen alten Hasen sowie talentierten jungen Wilden auf der Schwelle in die National League, blieben ihrerseits offensiv brandgefährlich – und kamen zum verdienten Ausgleich: Während einer Weder-Strafe spielen die Powermäuse ein etwas gar offensives Unterzahlspiel, werden überlaufen, worauf GCK-Henry Torhüter Rytz unhaltbar über der Fanghand erwischt. Das Tor bildete zugleich das Ende einer langen Serie: 201 Minuten und 24 Sekunden, also seit dem Derby gegen Langenthal, blieben die Dreitannenstädter ohne Gegentor.

Center-Wechsel in der Schlussphase: Wer übernimmt die Verantwortung?

Mit dem 1:1-Ausgleich reagierte Trainer Lars Leuenberger, liess nur noch drei Linien spielen und stellte gleichzeitig die Linien um: Für den blass gebliebenen Forget kam fortan Dominic Weder als Knelsen-Ersatz im ersten Block zum Einsatz. Mit der Umstellung versuchte der EHCO die abermalige Führung wieder an sich zu reissen, musste aber zum erst zweiten Mal in dieser Saison in die Verlängerung. Und nach der Overtime in Kloten Mitte September (2:3) ging auch diese zweite Überzeit verloren: Forget liess in der neutralen Zone in Bandennähe Hayes passieren, worauf Luca Capaul mit einem satten Schuss die Entscheidung herbeiführte.

Mit dieser vierten Saisonniederlage im 27. Spiel stellt man sich unweigerlich die Frage: Wer übernimmt beim EHC Olten in den nächsten vier bis sechs Wochen ohne Topscorer Knelsen neben Horansky und Nunn die Verantwortung als erster Center? Sowohl Forget wie auch Weder konnten die Gunst der Stunde (noch) nicht nutzen und dürften den fordernden Trainer Lars Leuenberger fürs Erste nicht restlos überzeugt haben.

Der EHC Olten steht nun vor einer spielfreien Woche, ehe er mit fünf Spielen in elf Tagen den Jahresendspurt in Angriff nimmt. Zum Auftakt dieser Tage wird der Leader, der nach wie vor vier Punkte Vorsprung auf Kloten aufweist, am Sonntag in einer Woche (19. Dezember) die EVZ Academy empfangen.

Der EHC Olten kassiert die vierte Saisonniederlage. Marc Schumacher / freshfocus

Telegramm GCK Lions – EHC Olten 2:1 n.Vrl. (0:0, 0:1, 1:0; 1:0) Kunsteisbahn Küsnacht. – 170 Zuschauer. – SR Fausel/Weber; Gurtner/Humair. – Tore: 40. (39:47) Sterchi (Weder, Lerch) 0:1. 46. Henry (Schlagenhauf; Ausschluss Weder) 1:1. 62. Capaul (Hayes) 2:1. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen die GCK Lions, 5-mal 2 Minuten gegen Olten. GCK Lions: Zumbühl (De Boni); Meier, Landolt; Capaul, Burger; Falus, Braun; Quinn; Marchand, Schlagenhauf, Hayes; Truog, Aeschlimann, Berri; Casutt, Henry, Graf; Küng, Böhler, Bächler; Fehr. Olten: Rytz (Matthys); Nater, Scheidegger; Lüthi, Schmuckli; Heughebaert, Wyss; Weisskopf, Gurtner; Horansky, Forget, Nunn; Lhotak, Weder, Sterchi; Mosimann, Fuhrer, Hüsler; Oehen, Schwab, Lerch. Bemerkungen: Olten ohne Knelsen, Maurer, Antonietti, Hasani (alle verletzt).

